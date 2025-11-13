Bán vàng cưới được 560 triệu đồng, 1 tuần sau, người phụ nữ bị công an tìm đến nhà, còng tay đưa về đồn

Cách đây hơn 1 tháng, khoảng tầm giữa tháng 9, cô Trần - Người phụ nữ 50 tuổi sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), quyết định bán một phần của hồi môn của mình, để lấy tiền nhập hàng, mở tiệm tạp hóa. Sau khi bàn với chồng, cô Trần mang vàng đến tiệm kim hoàn nhỏ gần nhà, bán được 160.000 NDT (khoảng 560 triệu đồng).

Cô Trần nhận tiền mặt, ký đầy đủ giấy tờ, mang tiền về nhà, mọi thứ nhanh gọn tưởng chừng chẳng có gì phải lo. Sau khi có tiền, vợ chồng cô Trần bàn kế hoạch nhập hàng, tranh thủ đi chọn tủ kệ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Khoảng gần 1 tuần sau, khi cô Trần đang mải liên hệ với các nhà cung cấp thì cảnh sát đến tìm. Cô Trần sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị còng tay. Hàng xóm nhìn cô bị công an đưa đi cũng không khỏi bàn tán, vì xưa nay, người trong khu đều biết vợ chồng cô Trần là những người chân chất, chẳng hại ai bao giờ.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, cô Trần được thông báo rằng tiệm kim hoàn nơi cô bán vàng đã gửi đơn tố cáo cô bán vàng giả. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác nhận số vàng mà cô bán bị pha hợp kim. Tổng giá trị thực chỉ bằng 1/20 so với số tiền tiệm đã trả. Ngay khi phát hiện, chủ tiệm đã trình báo công an, kèm theo toàn bộ giấy tờ và hình ảnh giao dịch.

Cô Trần khẳng định mình hoàn toàn không biết đó là vàng giả. Cô kể rằng số vàng này là của hồi môn mà mẹ chồng tặng vào ngày cưới, đã cất giữ suốt hơn 20 năm.

“Tôi đâu có lý do gì để nghi ngờ… Đó là của hồi môn, tôi còn chẳng mấy khi dám đeo” - Cô nghẹn ngào kể và còn nói thêm bố mẹ chồng đều đã qua đời, chẳng có cách nào để xác minh được nguồn gốc số vàng ấy.

Cơ quan công an lập tức mở rộng điều tra, truy nguồn gốc số vàng. Sau khi xác minh mẫu mã, họ phát hiện nhiều khả năng đây là số vàng giả từng được sản xuất và lưu hành cách đây hơn 2 thập kỷ tại khu vực lân cận - thời điểm kiểm soát vàng trang sức chưa chặt chẽ như bây giờ. Tuy nhiên, vì cô Trần là người trực tiếp thực hiện giao dịch và không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc rõ ràng của số vàng, nên tạm thời cô vẫn bị giữ lại để phối hợp điều tra.

Trước mắt, cơ quan chức năng xác định tiệm kim hoàn đã thiệt hại 160.000 NDT, và vụ việc được xếp vào diện “giao dịch có yếu tố lừa đảo”. Trong trường hợp chứng minh được cô Trần không cố ý, cô có thể được miễn truy tố nhưng vẫn phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho bên mua. Sau 2 ngày bị tạm giam lấy lời khai, cơ quan công an cho cô về nhà, nhưng yêu cầu không rời khỏi địa phương cho đến khi có kết luận cuối cùng. Số tiền 160.000 NDT tạm thời bị phong tỏa trong tài khoản ngân hàng.

Câu chuyện của cô Trần nhanh chóng lan truyền trong khu dân cư. Người thì thương, người thì ngờ vực bảo “đúng là lòng tham vô đáy”. Cô Trần thì chỉ biết im lặng. Tiệm tạp hóa mà cô dự định mở vẫn chưa thành hình, tủ kệ trong nhà vẫn trống trơn vì chẳng kịp nhập hàng.

Còn cô Trần, mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ, sợ công an tìm đến nhà, sợ mình không chứng minh được bản thân trong sạch.

“Tôi chỉ muốn mở một tiệm tạp hóa nhỏ kiếm sống. Giờ tiền bị giữ, danh dự bị tổn hại, chúng tôi còn phải tìm luật sư, chi phí không nhỏ. Chuyện này thực như một cơn ác mộng” - Cô Trần vừa nói vừa khóc.

Mặc dù vợ chồng cô Trần đã tìm đến tiệm kim hoàn, xin trả lại toàn bộ số tiền và đền bù thêm để họ rút đơn cố táo, nhưng sau cùng, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. Số tiền đền bù mà chủ tiệm kim hoàn yêu cầu thực sự vượt khả năng của gia đình cô Trần.

Vụ việc đến nay vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Dù gia đình người thân đều biết cô Trần không cố ý gian lận, bán vàng giả nhưng câu chuyện vẫn là bài học đắt giá - theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen: Những món đồ tưởng chừng quý giá, nếu không rõ nguồn gốc, đôi khi lại có thể kéo theo rắc rối ngoài sức tưởng tượng.