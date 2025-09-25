Tiệm vàng có tiếng liên tục giảm giá sập sàn, bán vàng rẻ hơn thị trường đến 1,1 tỷ đồng/kg: Công an lập tức vào cuộc điều tra

Đầu tháng 8/2025, vụ việc gây chấn động dư luận tại Hàng Châu (Trung Quốc) khi hàng chục người tiêu dùng đồng loạt báo cáo về cửa hàng vàng tên Sunset Gold có hành vi lừa đảo. Tiệm trang sức này được thành lập đầu năm nay, lập tức gây chú ý khi hoạt động theo mô hình “thợ kim hoàn tại nhà” với trọng tâm là gia công vàng theo yêu cầu.

Chủ tiệm họ Thái từng trả lời phỏng vấn về việc họ học nghề kim hoàn tại một trường đào tạo nghề ở Thâm Quyến, thành thạo từ kỹ thuật cổ điển đến chế tác kim cương phức tạp. Cửa hàng này ban đầu thu hút khách hàng vì chi phí gia công thấp, có thể tùy chỉnh kiểu dáng trang sức, minh bạch và cho phép thanh toán trực tuyến sau khi khách ưng ý với sản phẩm. Nhờ hoạt động sôi nổi trên Xiaohongshu và WeChat, Sunset Gold nhanh chóng nổi tiếng tại địa phương, thậm chí hấp dẫn khách ở các tỉnh lân cận.

Quảng cáo trang sức vàng trước đó của tiệm vàng Sunset Gold

Đến thời gian gần đây, Sunset Gold liên tục tung ra chương trình bán vàng, trang sức vàng với giá thấp hơn thị trường đến 300 NDT/gam (1,1 triệu đồng), với điều kiện khách đặt cọc trước để mua 200 gam hoặc hơn sau đó sẽ nhận hàng thông qua chuyển phát nhanh. Một khách hàng họ Lý cho biết: “Ban đầu, cửa hàng chỉ bán rẻ hơn thị trường vài chục NDT, sau đó họ giảm giá mạnh hơn, ai mua 1kg thậm chí có thể tiết kiệm 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) so với nơi khác”.

Chương trình khuyến mãi này gây tranh cãi nhưng vẫn không ít khách hàng cũ tin vào danh tiếng trước đó của cửa hàng nên đổ xô đi mua. Thế nhưng, cô Lý và những vị khách khác sau 4 tháng vẫn không nhận được số vàng đã mua. “Những đơn hàng đầu tiên họ giao đúng hẹn, thậm chí mọi người còn đem đi kiểm định và xác nhận đó là vàng thật. Thế nhưng sau đó các đơn hàng sau đó chậm dần và không ai nhận được vàng nữa”, cô Lý nói.

Cửa hàng Sunset Gold đã đóng cửa

Khi khách yêu cầu hoàn tiền, cửa hàng trì hoãn bằng mọi cách. Đến giữa tháng 8/2025, Sunset Gold đóng cửa hàng, dán thông báo: “Những người có tranh chấp tài chính có thể đến đồn cảnh sát thành phố để nộp tài liệu liên quan” . Hàng chục nạn nhân đã lập nhóm WeChat để thảo luận, với thiệt hại cao nhất hàng trăm nghìn NDT.

Hiện công an Hàng Châu đã mở cuộc điều tra về chương trình đặt cọc, giảm giá vàng. Kết quả sơ bộ cho thấy cửa hàng bị nghi ngờ gian lận và lực lượng chức năng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra.

Luật sư Trương Vĩnh Huy (Bắc Kinh, Trung Quốc) nhận định: “Yếu tố cốt lõi của tội lừa đảo là bịa đặt hoặc che giấu sự thật nhằm chiếm hữu trái phép tài sản. Nếu chủ tiệm vàng cố tình không thực hiện hợp đồng, dụ dỗ đặt cọc lớn bằng "vàng giá rẻ", trì hoãn giao hàng hoặc mất liên lạc, hành vi này có thể cấu thành lừa đảo” .

Ảnh minh hoạ

Luật sư khuyên các nạn nhân nhanh chóng mang hợp đồng, hồ sơ chuyển khoản, nhật ký trò chuyện đến cảnh sát để trình báo, hợp tác điều tra để tối đa hóa quyền lợi. Nếu tiệm vàng Sunset Gold bị kết luận lừa đảo, nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường qua kiện dân sự.

Ông Trương cảnh báo rằng giá vàng rất minh bạch, việc cửa hàng giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thị trường có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo Ponzi (thu tiền mới để trả cho khách cũ). Người tiêu dùng nên nhận thức rõ hơn về rủi ro khi giao dịch vàng online và tránh mù quáng tin vào các chương trình giảm giá có dấu hiệu bất thường.

Theo Toutiao