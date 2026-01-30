Mỹ đánh giá đây là loại rau “tốt nhất thế giới”, người Việt ăn suốt mà không biết

Loại rau bình dân của Việt Nam nằm trong nhóm tốt nhất thế giới

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), được tạp chí First For Women tổng hợp, rau xà lách nằm trong danh sách 10 loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Cụ thể, bảng xếp hạng của CDC ghi nhận:

Cải xoong – 100 điểm

Cải thảo – 91,99 điểm

Cải cầu vồng – 89,27 điểm

Lá củ dền – 87,08 điểm

Rau chân vịt – 86,43 điểm

Rau diếp xoăn – 73,36 điểm

Rau xà lách – 70,73 điểm

Rau mùi tây – 65,59 điểm

Xà lách Romaine – 63,48 điểm

Rau cải rổ – 62,49 điểm

Đứng ở vị trí thứ 7, rau xà lách được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú. Đây cũng là loại rau rất dễ tìm, có mặt tại hầu hết chợ dân sinh, siêu thị với giá thành thấp, phù hợp với nhiều đối tượng.

Không chỉ được dùng để ăn sống, xà lách còn có thể luộc, xào hoặc ép nước uống. Sự linh hoạt trong cách chế biến giúp loại rau này dễ dàng xuất hiện trong các bữa ăn lành mạnh hằng ngày.

Việc đưa loại rau quen thuộc này vào thực đơn hằng ngày không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe mà còn được xem là phương pháp làm đẹp tự nhiên, an toàn, tiết kiệm và phù hợp với hầu hết gia đình Việt.

Những lợi ích nổi bật của rau xà lách đối với sức khỏe

Xà lách chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C, lutein và acid chlorogenic. Các hoạt chất này có vai trò trung hòa gốc tự do – yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và sự hình thành của nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư hay Alzheimer.

Chỉ với hai chén xà lách sống, cơ thể đã có thể nhận được hơn 150% nhu cầu beta-carotene và gần 50% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào trong xà lách giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cholesterol, ổn định đường huyết và duy trì cân nặng hợp lý. Đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, việc bổ sung xà lách thường xuyên được cho là mang lại lợi ích tích cực.

Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Utah cũng ghi nhận lutein trong xà lách có khả năng góp phần làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Ngoài ra, các hợp chất phytochemical trong loại rau này còn giúp giảm phản ứng viêm – yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý chuyển hóa, miễn dịch và thần kinh.

Không dừng lại ở đó, xà lách còn được cho là có lợi cho trí nhớ và sức khỏe não bộ khi sử dụng đều đặn trong khẩu phần ăn.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, xà lách từ lâu đã được nhiều người tận dụng như một nguyên liệu chăm sóc sắc đẹp tự nhiên. Nước ép xà lách có thể dùng để rửa mặt, giúp làm dịu da, hỗ trợ giảm mụn và mang lại làn da tươi sáng.

Một số quan điểm cho rằng các dưỡng chất trong xà lách còn góp phần hạn chế rụng tóc, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện sức khỏe da đầu.

Đáng chú ý, xà lách còn được ghi nhận có tác dụng an thần nhẹ. Việc uống nước ép xà lách trước khi ngủ được cho là giúp cơ thể thư giãn, cải thiện giấc ngủ và giảm cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy.

Theo Đông y, xà lách có tính mát, vị hơi đắng ngọt, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, lọc máu, giảm ho và kích thích tiêu hóa.

Không chỉ là món rau ăn kèm quen thuộc, xà lách ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng thường xuyên nhờ khả năng hỗ trợ thải độc và giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng.

Trong bối cảnh các bệnh mạn tính có xu hướng gia tăng, việc tận dụng những loại rau xanh dễ trồng, dễ mua như xà lách không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn giúp giảm chi phí chăm sóc y tế lâu dài. Đây được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để xây dựng lối sống khỏe mạnh và bền vững.

(Tổng hợp)