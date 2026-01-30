Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho hơn 3,5 triệu người: Chi tiết lịch nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3.2026

30-01-2026 - 19:59 PM | Sống

Tin vui cho hơn 3,5 triệu người: Chi tiết lịch nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3.2026

VHO - BHXH Việt Nam sẽ chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 2 và 3.2026 ngay trong kỳ tháng 2, giúp hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết Bính Ngọ (riêng 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng chỉ nhận tháng 3 do đã được trả gộp trước đó).


Theo thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, cơ quan này sẽ thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp của tháng 2 và tháng 3 năm 2026 ngay trong kỳ chi trả tháng 2.

Tin vui cho hơn 3,5 triệu người: Chi tiết lịch nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3.2026- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chi tiết phương án chi trả lương hưu gộp 2 tháng

Bảng: Lịch chi trả gộp lương hưu tháng 2 và 3 năm 2026 (Dịp Tết Bính Ngọ)

Hình thức nhận Thời gian chi trả Ghi chú
Qua tài khoản (ATM) Từ1.2 - 5.2.2026 Tùy địa phương chuyển tiền từ ngày 1 hoặc 2.
Tiền mặt(Tại điểm chi trả) Từ2.2 - 10.2.2026 Các điểm làm việc tối thiểu 6 giờ/ngày.
Tiền mặt(Tại Bưu điện) Từ11.2 - 25.2.2026 Chi trả vét cho người chưa nhận ở đợt 1.
* Lưu ý:Riêng 04 tỉnh (Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng) chỉ nhận lương tháng 3.2026 trong kỳ này (do tháng 2 đã nhận trước đó).

Tại hầu hết các địa phương trên cả nước, người hưởng sẽ nhận được một khoản tiền lớn hơn thường lệ trước thềm năm mới. Cụ thể, BHXH sẽ phát gộp lương hưu của tháng 2 và tháng 3 năm 2026 trong cùng một đợt.

Quy định này áp dụng đồng bộ cho cả hai hình thức nhận tiền: nhận tiền mặt trực tiếp và nhận qua tài khoản cá nhân (ATM).

Lưu ý riêng với 4 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Người dân tại 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cần lưu ý sự khác biệt nhỏ về số tháng được nhận. Do trước đó, tại kỳ chi trả tháng 12.2025, người hưởng tại các tỉnh này đã được nhận gộp 3 tháng (tháng 12.2025, tháng 1 và tháng 2.2026), nên trong kỳ chi trả đợt này, bà con sẽ được nhận lương hưu của tháng 3 năm 2026 (được trả vào kỳ tháng 2).

Lịch nhận tiền lương hưu cụ thể qua các kênh

BHXH Việt Nam đã đưa ra khung thời gian cụ thể để đảm bảo tiền về túi người dân sớm nhất.

1. Đối với người nhận qua tài khoản cá nhân (ATM)

Dòng tiền sẽ bắt đầu chảy về tài khoản của người hưởng rất sớm:

Bắt đầu chuyển từ ngày 1.2 hoặc ngày 2.2 (tùy theo sự sắp xếp của từng địa phương).

Thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 5.2.

2. Đối với người nhận tiền mặt

Để phục vụ bà con nhận tiền tiêu Tết, lịch chi trả trực tiếp được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Tại điểm chi trả): Tổ chức từ ngày 2.2 đến ngày 10.2. Các điểm chi trả sẽ làm việc ít nhất 6 giờ mỗi ngày để đảm bảo tiến độ.

Giai đoạn 2 (Tại điểm giao dịch Bưu điện): Sau thời gian trên, từ ngày 11.2 đến ngày 25.2, Bưu điện sẽ tiếp tục chi trả vét cho những người chưa kịp đến nhận.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 02, tháng 03.2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, BHXH Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12.2025, tháng 01 và tháng 02/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12.2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.

Theo Nam An

Báo văn hóa

Từ Khóa:
Lương hưu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mang vàng cưới không giấy tờ đi bán có bị tịch thu không? Nhiều người mang vàng đi bán mới biết điều này

Mang vàng cưới không giấy tờ đi bán có bị tịch thu không? Nhiều người mang vàng đi bán mới biết điều này Nổi bật

Ngưng tim khi chơi cầu lông, bác sĩ chỉ ra 'tử huyệt' và cách phòng ngừa

Ngưng tim khi chơi cầu lông, bác sĩ chỉ ra 'tử huyệt' và cách phòng ngừa Nổi bật

2 loại rau "tăng chiều cao" cho trẻ cực giàu canxi, nhất cái số 1 ngoài chợ bán đầy

2 loại rau "tăng chiều cao" cho trẻ cực giàu canxi, nhất cái số 1 ngoài chợ bán đầy

19:32 , 30/01/2026
Sinh viên năm nhất làm chủ hệ thống theo dõi mặt trời – tín hiệu mới từ đào tạo bán dẫn

Sinh viên năm nhất làm chủ hệ thống theo dõi mặt trời – tín hiệu mới từ đào tạo bán dẫn

19:30 , 30/01/2026
Sống đủ lâu mới hiểu: 3 điều giữ kín mới là khôn ngoan, càng nói ra càng rước họa

Sống đủ lâu mới hiểu: 3 điều giữ kín mới là khôn ngoan, càng nói ra càng rước họa

19:11 , 30/01/2026
Đột quỵ rất "sợ" 1 loại đồ uống giá rẻ: Nhiều người Việt uống mỗi ngày

Đột quỵ rất "sợ" 1 loại đồ uống giá rẻ: Nhiều người Việt uống mỗi ngày

18:42 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên