Đột quỵ rất "sợ" 1 loại đồ uống giá rẻ: Nhiều người Việt uống mỗi ngày

30-01-2026 - 18:42 PM | Sống

Nhiều người bất ngờ khi biết loại đồ uống mà mình nhâm nhi mỗi ngày lại có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ một cách hiệu quả.

Trà xanh từ lâu đã là thức uống quen thuộc trong đời sống người Việt. Ít ai ngờ rằng, thói quen giản dị này lại được các nghiên cứu khoa học ghi nhận có liên quan tới việc giảm nguy cơ đột quỵ - một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay.

Nghiên cứu nói gì?

Một nghiên cứu lớn công bố trên tạp chí Stroke (Đột quỵ) của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) đã theo dõi hơn 82.000 người tại Nhật Bản trong suốt nhiều năm. Kết quả cho thấy, những người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn rõ rệt so với nhóm hiếm khi uống loại đồ uống này.

Trà xanh hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ.

Đáng chú ý, mức giảm nguy cơ tăng lên theo lượng trà xanh tiêu thụ. Những người uống khoảng 4 tách trà xanh mỗi ngày ghi nhận nguy cơ đột quỵ thấp hơn gần 20% so với người gần như không uống. Đây là con số khiến nhiều chuyên gia tim mạch đặc biệt quan tâm.

Theo các nhà nghiên cứu, trà xanh chứa catechin - hợp chất sinh học có tác dụng điều hòa huyết áp, cải thiện lưu thông máu và tạo hiệu ứng chống viêm. Những yếu tố này đều liên quan trực tiếp tới sức khỏe tim mạch và nguy cơ đột quỵ.

Nhận định về kết quả nghiên cứu, Ralph Sacco, cựu Chủ tịch AHA, cho biết: “Các bằng chứng rút ra từ nhiều nghiên cứu đang cho thấy trà xanh có thể mang lại tác dụng bảo vệ con người khỏi nguy cơ đột quỵ”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc giảm nguy cơ gần 20% ở nhóm uống trà xanh đều đặn là con số “đáng chú ý trong lĩnh vực phòng ngừa tim mạch”.

Cà phê cũng được nhắc tới trong nghiên cứu.

Bên cạnh trà xanh, nghiên cứu này còn ghi nhận một kết quả thú vị khác: chỉ cần uống 1 tách cà phê mỗi ngày cũng giúp giảm 20% nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng trà xanh và cà phê tác động lên cơ thể theo những cơ chế khác nhau. Nếu trà xanh nổi bật nhờ catechin và tác dụng chống viêm, thì cà phê lại liên quan tới caffeine và một số hợp chất sinh học khác ảnh hưởng đến mạch máu.

Muốn phòng ngừa đột quỵ, hãy có lối sống lành mạnh

Dù kết quả của nghiên cứu trên rất tích cực, nhưng theo ông Sacco, không có bất kỳ loại đồ uống hay thực phẩm nào có thể xem là “lá chắn tuyệt đối” trước đột quỵ.

“Phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch là câu chuyện của cả một lối sống. Chế độ ăn uống, vận động, kiểm soát huyết áp và đường huyết đều quan trọng”, ông Sacco cho hay.

Nói cách khác, trà xanh có thể là một mảnh ghép có lợi, nhưng hiệu quả chỉ phát huy tốt nhất khi đi kèm lối sống lành mạnh tổng thể. Với những ai đã quen uống trà xanh, nghiên cứu này có thể xem là một lý do tích cực để tiếp tục. Còn với người chưa có thói quen, việc thêm vài tách trà xanh mỗi ngày, bên cạnh ăn uống cân bằng và vận động, đều có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc cho sức khỏe về lâu dài.

Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
đột quỵ

