Ngoài mặc đồ giữ ấm tốt, bác sĩ nói có 2 thứ cần đảm bảo để tạo lớp “áo giáp mềm” cho cơ thể: Không sợ đột quỵ, hạ đường huyết!

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng ( Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam), g iữ ấm tốt chỉ là một nửa cuộc chiến, nửa còn lại nằm ở chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ .

Về dinh dưỡng

"Bữa sáng nên được coi như "nhiên liệu đầu ngày". Nếu bỏ qua, cơ thể sẽ dễ hạ đường huyết, run cầm cập, mệt mỏi và kém tập trung. Bữa sáng đủ đạm (thịt, trứng, đậu), có tinh bột phức (gạo lứt, khoai, yến mạch) và rau quả tươi giúp sinh năng lượng, duy trì thân nhiệt ổn định", BS Hoàng nói.

Chuyên gia nhận định, vào mùa lạnh, nhiều người uống ít nước vì không cảm thấy khát, "nhưng đây là sai lầm". Cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp và bài tiết, nên cần duy trì 1,5-2 lít nước ấm mỗi ngày để máu không quá "đặc'' và niêm mạc hô hấp không khô. Các loại trà gừng, quế, mật ong hay nước chanh ấm cũng là lựa chọn tốt vừa làm ấm cơ thể, vừa hỗ trợ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ẩm thực Việt, nhiều món truyền thống như cháo hành tía tô, canh xương hầm củ cải hay trà gừng mật ong không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị chăm sóc sức khỏe, giúp lưu thông máu, giảm nghẹt mũi, ấm bụng và tốt cho khớp.

Đặc biệt, người có bệnh nền mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, mạch vành không nên tự ý bỏ hoặc giảm thuốc chỉ vì "thấy khỏe". Thời tiết lạnh có thể làm huyết áp và nhịp tim biến động thất thường, nên duy trì tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Về giấc ngủ

BS Hoàng chia sẻ, phòng ngủ nên kín gió, chăn đủ ấm, tránh bật máy sưởi hoặc điều hòa suốt đêm vì khí khô dễ gây viêm họng và nứt nẻ da. Nếu có thể, tập vài động tác giãn cơ nhẹ trước khi ngủ và sau khi thức dậy để máu lưu thông, giảm cứng khớp.

Khi ta hiểu rõ, mùa đông lạnh giá trở nên "dễ chịu'' hơn

Rét đậm, rét hại không chỉ là câu chuyện khí tượng, mà là thước đo khả năng thích nghi của cơ thể con người. Khi hiểu được cơ chế cơ thể phản ứng với lạnh, biết cách nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm như đột quỵ, viêm phổi âm thầm hay hạ thân nhiệt, mỗi người có thể chủ động bảo vệ bản thân và người thân.

Thay vì lo sợ hay than phiền thời tiết, ta có thể biến mùa đông thành mùa của chăm sóc và phục hồi sức khỏe: Ăn uống lành mạnh, duy trì vận động nhẹ, ngủ đủ, kiểm soát bệnh nền, và quan trọng nhất là lắng nghe tín hiệu cơ thể.

"Mùa đông khắc nghiệt, nếu được chuẩn bị đúng cách, sẽ không còn là ''thử thách'' mà trở thành cơ hội để sống chậm, chăm sóc mình kỹ hơn, nuôi dưỡng cả sức khoẻ thể chất và tinh thần trong những ngày Hà Nội mù sương, gió lạnh mà vẫn đầy sức sống", chuyên gia nhắn nhủ.