Phát hiện hotgirl SN 1999 có 30 triệu follow nhưng tự kê khai thuế chưa tới 6 tỷ đồng/3 năm, cơ quan chức năng dùng biện pháp nghiệp vụ điều tra

Trong đó, hot streamer có ID là “Bành Thập Lục elf” ( tên thật Bành Huyên Chi) và streamer Dương Toại Oa lần lượt bị xử phạt vì khai thiếu, nộp thiếu thuế với số tiền 2,2 triệu NDT (tương đương 8,13 tỷ đồng) và 1,02 triệu NDT (khoảng 3,82 tỷ đồng).

Hot girl gần 30 triệu follow bị phát hiện che giấu thu nhập, sự nghiệp “đóng băng”

Theo thông tin được công bố, Bành Huyên Chi sinh năm 1999, quê tại tỉnh Chiết Giang. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, người này từng hoạt động trong các lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Nhờ các video ngắn phong cách cổ trang trên nền tảng Douyin (Tiktok Trung Quốc), Bành Huyên Chi nhanh chóng được biết đến rộng rãi. Tính đến thời điểm thông báo được công bố, tài khoản Douyin của Bành Huyên Chi đã có 29,95 triệu người theo dõi, được xếp vào nhóm KOL/hot streamer hàng đầu với lưu lượng truy cập cực lớn.

Chân dung hotgirl Bành Huyên Chi

Theo nội dung thông báo, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, khi tham gia các hoạt động kinh doanh như sản xuất video ngắn, quay quảng cáo thương mại, Bành Huyên Chi đã che giấu thu nhập, kê khai không trung thực, dẫn đến nộp thiếu các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền lên tới hơn 8 tỷ đồng.

Vụ việc được Cục Thuế thành phố Trùng Khánh phát hiện thông qua phân tích dữ liệu lớn về thuế, khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Kết quả xác minh cho thấy, tài khoản của Bành Huyên Chi có lượng người theo dõi gần 30 triệu, trong giai đoạn 2021 – 2023 các video được đăng tải đạt lượng “thích” trung bình ổn định khoảng 1 triệu lượt/video, mức độ lan tỏa và lưu lượng truy cập luôn duy trì ở ngưỡng rất cao. Tuy nhiên, tổng số thuế mà cá nhân này tự kê khai và nộp trong cùng giai đoạn chưa đến 1,6 triệu NDT (tương đương khoảng 6 tỷ đồng Việt Nam), không tương xứng nghiêm trọng với quy mô lưu lượng và doanh thu tiềm năng của cô, do đó xác định có dấu hiệu trốn, lậu thuế.

Sau khi tiếp tục điều tra, cơ quan thuế xác định hành vi vi phạm và ra quyết định truy thu thuế, thu tiền chậm nộp và xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 4,15 triệu NDT (khoảng 15,6 tỷ đồng). Toàn bộ khoản tiền liên quan hiện đã được nộp đầy đủ vào ngân khố nhà nước.

Hiện tài khoản Douyin của Bành Huyên Chi đã hiển thị thông báo: “Người dùng này hiện đã bị cấm phát ngôn do vi phạm các quy định pháp luật và chính sách liên quan”.

Theo đó, toàn bộ hoạt động thương mại và việc đăng tải nội dung của Bành Huyên Chi đã bị tạm dừng hoàn toàn, đánh dấu việc bị đình chỉ toàn diện sự nghiệp hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội của nhân vật này.

Streamer bán hàng quy mô nhỏ hơn vẫn không thoát kiểm tra thuế

Trong trường hợp còn lại, streamer Dương Toại Oa cũng bị xử lý nghiêm khắc vì hành vi trốn thuế.

Chân dung hot streamer Dương Toại Oa

Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, tài khoản của Dương Toại Oa có gần 300.000 người theo dõi. Kể từ tháng 5/2022, người này bắt đầu hoạt động livestream bán hàng, các buổi phát sóng thu hút lượng người xem rất lớn, doanh số bán hàng nằm trong nhóm dẫn đầu so với các streamer cùng phân khúc.

Tuy nhiên, hệ thống thông tin thuế cho thấy trong giai đoạn 2022 – 2024, tổng thu nhập mà Dương Toại Oa kê khai chỉ đạt 232.500 NDT (tương đương khoảng 874 triệu), tổng số thuế đã nộp trong ba năm chỉ hơn 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng), hoàn toàn không tương xứng với quy mô hoạt động kinh doanh thực tế, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về thuế.

Sau khi Đội thanh tra số tiếp nhận đơn tố cáo có danh tính rõ ràng và tiến hành xác minh, các hành vi vi phạm liên quan đã được làm rõ. Cơ quan thuế đã ra quyết định truy thu thuế, thu tiền chậm nộp và xử phạt hành chính, với tổng số tiền lên tới 1,82 triệu NDT (khoảng 6,82 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền liên quan đã được thu hồi và nộp đầy đủ vào ngân khố nhà nước.

Việc xử lý nghiêm hai vụ việc nêu trên một lần nữa khẳng định quyết tâm của cơ quan thuế Trung Quốc trong việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý hành vi trốn và lậu thuế trong lĩnh vực livestream, kinh doanh nội dung trên mạng.

Theo BJD