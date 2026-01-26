Gia cảnh của Khuất Văn Khang - “quân bài vạn năng” U23 Việt Nam

Trong đội hình U23 Việt Nam, có một cái tên luôn tạo sự yên tâm cho BHL, đồng đội và người hâm mộ. Đó là đội trưởng U23 Việt Nam, là “quân bài vạn năng” của HLV Kim Sang-sik - Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang

Khuất Văn Khang và các đồng đội

Mới nhất, các thống kê cho thấy chàng cầu thủ đã đi vào lịch sử bóng đá U23 Việt Nam với những thành tích đáng nể. Theo báo Công an nhân dân , Khang có 4 lần vô địch Đông Nam Á từ U15, U23 đến ĐTQG, 1 lần giành HCV SEA Games cùng 3 lần đồng hành với U23 Việt Nam đi sâu tại VCK U23 châu Á. Tính đến hiện tại, chưa có một cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam thành công như Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang sinh năm 2003 trong một gia đình lao động cơ bản tại ngoại thành Hà Nội. Bố Khang - chú Dẩu làm nghề thợ xây còn mẹ - cô Huyền bán đậu phụ ở chợ. Khang là con trai út, trên có 1 chị gái.

Khuất Văn Khang và bố mẹ (Ảnh: Trần Thành Công/ Dân trí)

Theo Dân trí, như bao đứa trẻ nông thôn, tuổi thơ của Khang gắn liền với những trận bóng lấy quả bòng làm trái bóng, mải mê đá giữa những ruộng lúa vừa gặt. Ở thời điểm đó, bóng đá đối với Khang và gia đình chỉ là một trò chơi giải trí, không ai nghĩ rằng cậu bé đen nhẻm, gầy gò ấy sau này lại trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 4, khi tài năng của Khang được bộc lộ rõ nét tại giải bóng đá tiểu học cấp huyện. Chứng kiến lối chơi tự tin và thể lực bền bỉ của cậu bé, các tuyển trạch viên đã tìm đến tận nhà để thuyết phục gia đình cho anh đi theo con đường chuyên nghiệp.

Tuy nhiên vợ chồng chú Dẩu khá đắn đo, muốn con tiếp tục theo học văn hóa để. “Lúc đó, tôi chỉ biết con chơi bóng đá để giải trí sau giờ học, không hiểu về đào tạo chuyên nghiệp" , bố nam cầu thủ nói với Dân trí.

Sau đó chú Dẩu cũng đồng ý để con đi học tại trung tâm huấn luyện cách nhà 3km. Trong tuần Khang học văn hóa, cuối tuần đạp xe lên trung tâm tập luyện. Một thời gian sau các huấn luyện viên đề xuất đưa Văn Khang vào tập luyện, ăn học tại Trung tâm Thể thao Viettel ở Hoà Lạc. Chú Dẩu và cô Huyền một lần nữa đắn đo vì không muốn con trai 10 tuổi xa gia đình, vì sợ con nhớ nhà.

Sau 2 ngày Khang nhịn ăn, chú Dẩu đành đồng ý, để con chuyển đến nhập học tại Trung tâm Thể thao Viettel. Ngày nhập học, chú Dẩu chở Khang và mẹ ngồi trên chiếc xe máy cũ, đội mưa đến Hòa Lạc.

Khuất Văn Khang (bên trái) hồi bé (Ảnh: Internet)

Chia sẻ trên Hà Nội Online, Khuất Văn Khang cho biết từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi, anh chàng chỉ về nhà mỗi năm 2 lần - hè và Tết. Ngược lại, theo Dân trí, để con trai đỡ nhớ nhà, vợ chồng chú Dẩu xuống trung tâm mỗi tháng một lần. Hai người lặng lẽ đứng ngoài hàng rào, dõi theo từng bước chạy của con trai cho đến khi kết thúc buổi tập.

Chính sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên lớn nhất để Khuất Văn Khang trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

Chàng cầu thủ tiết lộ thêm rằng từ khi anh chàng rời nhà đi học bóng đá đến nay, căn nhà của gia đình cũng không thay đổi quá nhiều. Trong nhà, nơi quý giá nhất và được mọi người quan tâm nhất chính là chiếc tủ trưng bày cúp, huy chương và bằng khen của Khang trong suốt thời gian thi đấu.

Căn nhà của gia đình Khuất Văn Khang (Ảnh chụp màn hình/ Hà Nội Online)

Phòng khách đơn giản (Ảnh chụp màn hình/ Hà Nội Online)

Chiếc tủ trưng bày huy chương và cúp của Khang (Ảnh chụp màn hình/ Hà Nội Online)

(Tổng hợp)