Bản hit hot nhất hiện nay: Đoạn nhạc khiến cả cõi mạng "dậy sóng", "người hùng" U23 đu trend thu triệu view

Thời gian qua, trên khắp các nền tảng mạng xã hội, giai điệu của ca khúc Sớm Muộn Thì đang được chia sẻ rầm rộ và trở thành một trong những âm thanh quen thuộc nhất với cộng đồng người dùng trẻ. Ca khúc được thể hiện bởi team của HUSTLANG ROBBER cùng các Anh Trai Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn và khách mời Lamoon, được trình diễn trong khuôn khổ Live Stage 3 chương trình Anh Trai Say Hi 2025.

Sớm Muộn Thì đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội (Ảnh: Facebook)

Đáng chú ý, sức lan tỏa của Sớm Muộn Thì đã vượt ra ngoài khuôn khổ một ca khúc giải trí, gắn liền với những khoảnh khắc đời thực giàu cảm xúc. Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á, thủ môn Cao Văn Bình - người được xem là “người hùng” của đội tuyển trong trận đấu này đã đăng tải một đoạn video bắt trend tung đồng xu trên nền nhạc Sớm Muộn Thì. Trong video, Cao Văn Bình cùng các đồng đội vẫn mặc trang phục đội tuyển tại khách sạn, với không khí thoải mái, trẻ trung, đồng thời không giấu nổi niềm tự hào sau chiến thắng.

Chỉ sau khoảng 15 giờ đăng tải, video đã nhanh chóng vượt mốc 3,2 triệu lượt xem, thu về hàng trăm nghìn lượt tương tác và tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Phần bình luận bên dưới ngập tràn lời chúc mừng, khen ngợi tinh thần lạc quan của các cầu thủ, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước việc các tuyển thủ “bắt trend” cực nhanh. Đáng nói hơn, ca từ trong bài hát lại vô tình trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho bối cảnh chiến thắng. Câu hát “anh biết thế thôi nên anh sẽ phải chiến thắng” được nhiều khán giả xem như lời khẳng định cho tinh thần thi đấu kiên cường của U23 Việt Nam, khiến đoạn video không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà còn khơi gợi cảm xúc tự hào trong lòng người hâm mộ sau trận đấu.

Ca từ trong bài hát lại vô tình trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Facebook)

Sớm Muộn Thì mang màu sắc pop/hip-hop hiện đại với tiết tấu bắt tai, ca từ gần gũi, xoay quanh tinh thần tin vào lựa chọn của bản thân, kiên trì tiến về phía trước và sẵn sàng đối diện với thử thách. Xuất phát từ một màn trình diễn không được đặt quá nhiều kỳ vọng khi phải cạnh tranh với loạt đối thủ nặng ký, ca khúc bất ngờ tạo nên cú bứt tốc ngoạn mục, liên tục xác lập nhiều thành tích ấn tượng và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Đáng chú ý, đoạn điệp khúc do Jaysonlei trình diễn kết hợp cùng màn tung đồng xu ngay trên sân khấu chính là điểm khởi nguồn, mở ra trào lưu lan rộng và đưa Sớm Muộn Thì trở thành hiện tượng viral trong thời gian ngắn.

Trước đó, ngay từ khi lên sóng tại Anh Trai Say Hi, Sớm Muộn Thì đã sớm thu hút sự chú ý của khán giả. Sau hơn hai tuần phát hành, sức hút của ca khúc được chứng minh rõ ràng qua loạt con số ấn tượng. Trên YouTube, bài hát nhanh chóng vượt mốc 2,5 triệu lượt xem và theo thống kê từ đơn vị thứ ba, Sớm Muộn Thì đã vươn lên #1 Trending YouTube Việt Nam vào ngày 11/11. Trên các nền tảng nhạc số, ca khúc cũng lần lượt đạt #1 Zing MP3, #1 NCT, #3 iTunes Vietnam. Đặc biệt, Sớm Muộn Thì còn trở thành ca khúc Việt có thứ hạng cao nhất trên Spotify Daily Top Songs, với vị trí #2 trên bảng xếp hạng.

Ngay từ khi lên sóng tại Anh Trai Say Hi, Sớm Muộn Thì đã sớm thu hút sự chú ý của khán giả (Ảnh: Facebook)

Không chỉ thống lĩnh các bảng xếp hạng, Sớm Muộn Thì còn được xem là một trong những trend âm nhạc nổi bật nhất năm 2025. Trên CapCut, bài hát ghi nhận hơn 182 nghìn lượt sử dụng trên TikTok, kéo theo hàng loạt video cover, vũ đạo và biến tấu sáng tạo phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội.

Ca khúc gây sốt mạng xã hội thời gian gần đây (Ảnh: Facebook)

Đặc biệt, tại các concert và sự kiện quy mô lớn của Anh Trai Say Hi, khoảnh khắc đoạn điệp khúc vang lên đã trở thành điểm nhấn khó quên khi hàng chục nghìn khán giả cùng đồng loạt tung đồng xu, tạo nên khung cảnh đồng điệu hiếm thấy giữa sân khấu và khán đài. Từ chương trình truyền hình cho tới các khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, ca khúc cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những sản phẩm âm nhạc bước ra từ show thực tế, khi chạm đúng cảm xúc của khán giả.





