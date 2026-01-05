Hit 10 tỷ view đưa giáo viên thanh nhạc thành sao: Nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh, là công dân tiêu biểu 2025

Khép lại năm 2025, Nguyễn Duyên Quỳnh đánh dấu một giai đoạn thăng hoa hiếm có trong sự nghiệp khi liên tiếp đón nhận những cột mốc quan trọng, từ thành công vang dội về mặt âm nhạc đến sự ghi nhận chính thức của các cơ quan Nhà nước. Mới đây, nữ ca sĩ tự hào chia sẻ hai danh hiệu nổi bật gồm Bằng khen Công dân tiêu biểu 2025 do UBND TP.HCM trao tặng và Bằng khen của Quân chủng Hải quân, ghi nhận những đóng góp tích cực của cô trong hoạt động nghệ thuật phục vụ cộng đồng và lực lượng vũ trang.

Nguyễn Duyên Quỳnh được tuyên dương là Công dân trẻ tiêu biểu 2025 (ảnh: FBNV)

Nguyễn Duyên Quỳnh khoe bằng khen từ Quân chủng Hải quân (ảnh: FBNV)

Trước đó, Nguyễn Duyên Quỳnh đã nhận 2 bằng khen của Bộ Tư lệnh, nhờ thành tích xuất sắc phục vụ các khối diễu binh - diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và bằng khen vì đóng góp nghệ thuật cho cán bộ - chiến sĩ Vùng 1 Hải quân.

Nguyễn Duyên Quỳnh còn nhận 2 bằng khen của Bộ Tư lệnh (ảnh: FBNV)

Năm 2025 được xem là bước ngoặt “đổi đời” đúng nghĩa của Nguyễn Duyên Quỳnh. Từ một giọng ca trưởng thành trong môi trường Nhạc viện, cô vươn lên thành gương mặt mang sức ảnh hưởng rộng rãi với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Trung tâm của sự bứt phá ấy chính là ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - sáng tác của Nguyễn Văn Chung.

Không dừng lại ở khuôn khổ một sản phẩm âm nhạc, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa khi đạt tổng cộng khoảng 10 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Bản phối remix do producer Đức Tư thực hiện đã góp phần đưa ca khúc lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện dày đặc trong các dịp đại lễ, sự kiện chính luận và hoạt động cộng đồng, dần trở thành hit quốc dân của 2025, ai nghe cũng biết.

Năm 2025 được xem là bước ngoặt “đổi đời” đúng nghĩa của Nguyễn Duyên Quỳnh (ảnh: FBNV)

Sức sống của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình không chỉ đến từ những con số kỷ lục mà còn nằm ở ý nghĩa tinh thần mà ca khúc mang lại. Bài hát chạm đến khán giả trẻ bằng tinh thần yêu nước, tri ân thế hệ đi trước nhưng được thể hiện qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, hào hùng và gần gũi. Đáng chú ý, Nguyễn Duyên Quỳnh từng chia sẻ cô sẵn sàng biểu diễn ca khúc này không nhận thù lao tại các khu hợp luyện, phục vụ chiến sĩ diễu binh dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, như một sự cống hiến thuần túy cho giá trị cộng đồng.

Sức sống của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình không chỉ đến từ những con số kỷ lục mà còn nằm ở ý nghĩa tinh thần mà ca khúc mang lại (ảnh: FBNV)

Thành công của bản hit đã đưa Nguyễn Duyên Quỳnh trở thành cái tên “đắt show” bậc nhất trong dòng nhạc chính luận - cách mạng. Trong những giai đoạn cao điểm, đặc biệt quanh dịp 30/4, nữ ca sĩ có thể tham gia tới 4-5 chương trình mỗi ngày, trải dài từ sân khấu quốc gia, sự kiện chính thống đến các chương trình âm nhạc lớn. Song song đó, cô vẫn duy trì vai trò giáo viên thanh nhạc, dạy hát cho các ca sĩ trẻ và trẻ em. Đồng thời, Nguyễn Duyên Quỳnh đảm nhiệm vị trí đại sứ truyền thông cho dự án thiện nguyện “Sách trao em”, hướng đến việc lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em.

Thành công của bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã đưa Nguyễn Duyên Quỳnh trở thành cái tên “đắt show” bậc nhất trong dòng nhạc chính luận - cách mạng (ảnh: FBNV)

Những nỗ lực không ngừng ấy được ghi nhận bằng loạt vinh danh đáng chú ý. Bên cạnh danh hiệu Công dân tiêu biểu TP.HCM 2025, Nguyễn Duyên Quỳnh còn nhận Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa, cùng nhiều bằng khen từ các cơ quan, tổ chức như Ban Tuyên giáo TP.HCM, Hội Thanh niên,... tôn vinh một nghệ sĩ trẻ có lối sống trách nhiệm, tích cực đóng góp cho xã hội thông qua nghệ thuật, giáo dục âm nhạc và hoạt động thiện nguyện.

Bước sang năm 2026, Nguyễn Duyên Quỳnh không có ý định chậm lại sau một năm rực rỡ (ảnh: FBNV)

Bước sang năm 2026, nữ ca sĩ cho biết cô không có ý định chậm lại sau một năm rực rỡ. Nguyễn Duyên Quỳnh dự kiến quay lại Nhạc viện TP.HCM để theo đuổi chương trình Thạc sĩ, củng cố nền tảng học thuật cho con đường giảng dạy lâu dài. Song song đó, cô tiếp tục đồng hành cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án “300 bài hát thiếu nhi”, hướng đến việc xây dựng một không gian âm nhạc lành mạnh, giàu giá trị giáo dục cho thế hệ trẻ.

Hành trình của Nguyễn Duyên Quỳnh trong năm 2025 được nhìn nhận như một minh chứng rõ nét cho việc nghệ sĩ đi lên bằng thực lực và sự kiên định với dòng nhạc chính thống vẫn có thể tạo nên những giá trị “tỷ view”, đồng thời chạm đến trái tim công chúng và nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng, xã hội.