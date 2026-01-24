Đình Bắc hỏi Hoà Minzy đúng 1 câu khiến mạng xã hội rần rần

Chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc không chỉ khiến người hâm mộ bóng đá vỡ oà cảm xúc mà còn tạo ra loạt khoảnh khắc bên lề gây chú ý trên mạng xã hội. Trong không khí ăn mừng kéo dài đến đêm muộn, một màn tương tác tưởng chừng rất đời thường giữa cầu thủ Đình Bắc và ca sĩ Hoà Minzy lại bất ngờ trở thành tâm điểm.

Theo đó, Hoà Minzy đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hồi hộp theo dõi loạt sút luân lưu nghẹt thở của đội tuyển. Nữ ca sĩ không giấu được sự căng thẳng lẫn niềm hạnh phúc khi chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu kiên cường và giành chiến thắng đầy cảm xúc.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận bài đăng, cầu thủ Đình Bắc bất ngờ xuất hiện và để lại một câu hỏi ngắn gọn nhưng cực kỳ bắt trend giữa đêm khuya: "Giờ này mà chị vẫn chưa ra đường đi bão hả chị ơi?". Ngay sau đó, Hoà Minzy lập tức đáp lại bằng phản hồi hài hước: "Đang ở ngoài ngõ xem có ai dư chỗ phía sau sẵn mũ bảo hiểm để lên xe luôn đây chứ taxi không bắt được giờ này hahaha". Cách trả lời duyên dáng, gần gũi của nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy mối quân hệ thân thiết của Hoà Minzy với Đình Bắc.

Hoà Minzy đáp lời Đình Bắc khi được hỏi đã "đi bão" chưa sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc bật khóc vì quá sung sướng trước chiến thắng của đội nhà. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn nhanh chóng hòa vào dòng người xuống đường đi "bão", ghi lại không khí náo nhiệt, tưng bừng của cổ động viên Việt Nam sau những khoảnh khắc lịch sử.

Trong khi đó, Hari Won cũng đăng bài chúc mừng đội tuyển Việt Nam với cảm xúc phấn khích không kém. Đáng chú ý, ngay sau đó, Trấn Thành bất ngờ để lại lời nhắn… xin lỗi bà xã đầy hài hước: "Xin lỗi vợ yêu nhưng U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc rồi. Việt Nam vô địch, một trận đấu quá xúc động, tụi em giỏi quá".

Ngoài ra, dàn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu Việt cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng. Khánh Vân, Ngọc Hằng, Thanh Thủy và Lê Hoàng Phương, Ngô Kiế Huy, Cris Phan... đều chia sẻ niềm tự hào, gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam sau trận cầu đáng nhớ. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng điểm chung là tinh thần phấn khởi, tự hào lan tỏa khắp mạng xã hội.

Hoà Minzy hoà vào dòng người đi "bão" tưng bừng tối qua (Clip: Hoà Minzy)