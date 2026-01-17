Tình hình doanh nhân Minh Hải - bạn trai cũ Hoà Minzy

Những ngày gần đây, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Nguyễn Minh Hải và Hòa Minzy bất ngờ thu hút sự chú ý của dư luận. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, được cho là lời tâm sự đầy day dứt của Minh Hải, bày tỏ mong muốn quay lại làm tròn trách nhiệm của một người cha và xây dựng lại gia đình. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, bài viết này thực chất là thông tin bịa đặt, giả mạo, không phải chia sẻ mới hay quan điểm hiện tại của Minh Hải. Dù vậy, sự việc vẫn khiến cuộc sống của thiếu gia kín tiếng này trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.

Sau khi chia tay Hoà Minzy vào năm 2022, Minh Hải gần như rút lui khỏi mạng xã hội và đời sống showbiz. Thời điểm tan vỡ, Hoà Minzy từng chia sẻ về cuộc sống Minh Hải: "Vì Hoà và anh Hải cũng rất văn minh và tôn trọng đối phương nên mong quý vị tôn trọng quyết định của 2 đứa và để chuyện này kết thúc 1 cách êm đẹp như cách 2 đứa yêu nhau. Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo, hiện bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm Bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm".

Hoà Minzy từng cho biết chia tay Minh Hải trong sự văn minh, tôn trọng lẫn nhau (ảnh: FBNV)

Thời điểm đó, Minh Hải cũng lên tiếng: "Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em! Chúc em hạnh phúc". Cho đến cuối năm 2022, Minh Hải bị soi ảnh thân thiết bên một cô gái. Sau đó, anh đã phủ nhận: "Vui lòng đừng nói theo suy nghĩ của bạn sẽ làm người khác hiểu lầm về tôi! Cảm ơn". Từ dạo đó, Minh Hải cũng trở nên kín tiếng hơn hẳn trong chuyện đời tư.

Nhiều năm qua, doanh nhân Minh Hải chọn cách sống lặng lẽ, kín kẽ và tránh xa mọi ồn ào. Minh Hải hiện chủ yếu sinh sống và làm việc tại Úc. Cuộc sống thường ngày của anh ít được chia sẻ công khai, ngoại trừ một vài khoảnh khắc hiếm hoi liên quan đến con trai. Tài khoản mạng xã hội của anh chỉ có rất ít bài đăng, chủ yếu xoay quanh những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc khoảnh khắc bên con trai. Gần như không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện tình cảm, quan điểm cá nhân hay đời tư. Khi con trai được nghỉ hè, bé thường sang Úc chơi cùng bố, chi tiết nhỏ nhưng cho thấy Minh Hải vẫn giữ vai trò và sự gắn bó nhất định trong cuộc sống của con.

Sau khi tan vỡ, Minh Hải chủ yếu sinh sống và làm việc tại Úc (Ảnh: FBNV)

Thời gian qua, Minh Hải cũng rất hiếm khi lộ diện trước công chúng. Lần xuất hiện gần nhất của anh là khi cùng Hoà Minzy đưa con trai đi nhập học. Khoảnh khắc cả hai cùng đồng hành vì con nhận được nhiều sự quan tâm, không phải bởi chuyện tình cảm tái hợp, mà bởi cách ứng xử văn minh, chín chắn sau chia tay.

Minh Hải và Hoà Minzy từng gặp nhau khi đưa con trai đi học (ảnh: FBNV)

Về mối quan hệ hiện tại, Hoà Minzy và Minh Hải được cho là vẫn giữ liên lạc ở mức cần thiết để cùng chăm sóc con trai. Hoà Minzy từng nhiều lần chia sẻ quan điểm rõ ràng rằng dù không còn là người yêu, cả hai vẫn tôn trọng nhau và đặt lợi ích của con lên hàng đầu. Không phô trương, không ồn ào, Minh Hải và Hoà Minzy chọn cách làm bố mẹ theo cách riêng, đủ trách nhiệm nhưng không cần phải lên tiếng giải thích trước dư luận.

Gần đây nhất, khi được khuyên tái hợp, Hoà Minzy nói: "Thôi không nghĩ như vậy, tự dưng sượng ngang. Em xin mọi người luôn á, sau bao nhiêu thứ xảy ra mà vẫn ước như vậy em chịu á. Như hiện tại mới có thể vui vẻ gặp đó ạ. Ở trong cuộc mới hiểu rõ thôi mọi người, khen Bo dễ thương được rồi, con đang rất trọn vẹn. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mình hài lòng với quyết định của mình, không bỏ con là được".