Ngày 16/1 là ngày vui của Mỹ Tâm. "Biết Ơn Ba Mẹ đã đặt cho mình cái tên thật đẹp, hạnh phúc khi được sinh vào ngày 16 sáng như trăng và tháng 1 khởi đầu của mùa xuân rực rỡ. Biết ơn khi thức dậy được nhận muôn ngàn lời chúc yêu thương từ những người thân quý…", cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Để mừng sinh nhật, nữ ca sĩ còn đăng thêm bức ảnh đón sinh nhật từ năm 1995 và bây giờ. Ba mươi mốt năm là một lát cắt đủ dài để thấy thời gian có thể đổi thay mọi thứ, nhưng cũng có những điều ở Mỹ Tâm dường như vẫn vẹn nguyên: nụ cười hiền, phong thái điềm đạm và sự bền bỉ theo đuổi con đường mình chọn. Nhân dịp sinh nhật 16/1, nữ ca sĩ chia sẻ lại bức ảnh mừng sinh nhật của chính mình vào năm 1995. Sau 31 năm, Mỹ Tâm dường như vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, ngập tràn yêu đời. Bức ảnh 31 năm sau của nữ ca sĩ khiến mạng xã hội xôn xao.

Mỹ Tâm chia sẻ ảnh mừng sinh nhật năm 1995 và năm 2026

Nếu nhìn về khoảng ba thập kỷ trước, đó là thời điểm Mỹ Tâm vẫn chỉ là một cô bé ở Đà Nẵng, đang lớn lên trong một gia đình bình thường và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Theo các thông tin tiểu sử, cô sinh ngày 16/1/1981 tại Đà Nẵng và từng tham gia, giành chiến thắng ở nhiều cuộc thi ca hát khi còn ở tuổi thiếu niên – những bước đi đầu tiên tạo nền cho hành trình chuyên nghiệp sau này. Khi ấy, giấc mơ ca hát còn mộc mạc: là niềm vui đứng trên sân khấu nhỏ, là cảm giác hồi hộp trước micro, là sự chăm chỉ luyện tập như một bản năng.

Rồi thời gian đưa Mỹ Tâm từ một giọng ca trẻ đến một nghệ sĩ có dấu ấn rõ rệt trong thị trường nhạc Việt. Cô khởi nghiệp bằng album đầu tay Mãi yêu (2001), tiếp đó là Đâu chỉ riêng em (2002), và những cột mốc này đánh dấu giai đoạn Mỹ Tâm bước ra khỏi phạm vi một gương mặt triển vọng để trở thành cái tên phủ sóng rộng rãi. Sự nghiệp ấy không chỉ được xây bằng các sản phẩm âm nhạc, mà còn bằng hình ảnh nghiêm túc, bền bỉ và ít ồn ào đời tư - một đặc điểm khiến khán giả lâu năm cảm thấy “tin” ở cô.

Ở hiện tại, khi đã bước sang tuổi 45, câu chuyện về Mỹ Tâm lại được nhắc đến theo một cách khác: không chỉ là âm nhạc, mà còn là vẻ ngoài và năng lượng sống. Ngày 16/1/2026, loạt ảnh mừng sinh nhật với diện mạo trẻ trung, phong thái nhẹ nhàng và nụ cười quen thuộc khiến khán giả xôn xao đủ khiến nhiều người cho rằng thời gian “ưu ái” cô. Dù trải qua bao nhiêu thời gian, Mỹ Tâm vẫn giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ theo năm tháng.

Ba mươi năm trước, Mỹ Tâm bắt đầu từ những sân khấu nhỏ và ước mơ lớn. Ba mươi năm sau, cô đón sinh nhật trong tình cảm của người hâm mộ, với hình ảnh một nghệ sĩ vẫn giữ được sự rạng rỡ và tích cực - không phải nhờ phép màu, mà nhờ cách sống có nguyên tắc và biết yêu thương bản thân. Và có lẽ, chính điều đó làm nên “chất Mỹ Tâm”: càng đi xa, càng giản dị; càng nổi tiếng, càng bền bỉ theo cách riêng.

Tổng hợp