Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ

16-01-2026 - 19:16 PM | Lifestyle

Loạt ảnh gia đình Quế Ngọc Hải ngập tràn ánh nắng, cảm xúc và sự gắn kết khiến nhiều người ví von như một bộ phim ngôn tình phiên bản đời thực.

Mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải - đội trưởng tuyển Việt Nam đã chia sẻ bộ ảnh gia đình cực xịn xò, nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không phải sân cỏ hay những khoảnh khắc thi đấu căng thẳng, lần này Quế Ngọc Hải xuất hiện với hình ảnh rất khác: một người chồng, người cha đầy ấm áp bên bà xã Dương Thuỳ Phương và hai cô con gái Sunny - Kem.

Giữa khung cảnh xanh mát, ngập tràn nắng gió, gia đình nhỏ của Quế Ngọc Hải mang đến cảm giác bình yên đúng nghĩa. Những khoảnh khắc cả nhà ngồi cạnh nhau bên hồ, bố mẹ ân cần trò chuyện cùng các con hay cùng nhau vui đùa giữa thiên nhiên khiến người xem có cảm giác đang theo dõi một thước phim gia đình nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Nếu Quế Ngọc Hải ghi điểm với hình ảnh ông bố dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo hai cô công chúa nhỏ, thì Dương Thuỳ Phương vẫn khiến netizen không khỏi xuýt xoa với nhan sắc nền nã, trong trẻo. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, cựu Hoa khôi Đại học Vinh vẫn giữ được thần thái thanh lịch, khí chất nhẹ nhàng, đứng cạnh ông xã tạo nên tổng thể vô cùng hài hoà.

Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 1.

Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 2.

Đáng chú ý, hai nhóc tỳ Sunny và Kem chính là "nhân vật chiếm trọn spotlight" trong bộ ảnh. Hai bé xuất hiện với những biểu cảm hồn nhiên, đáng yêu, lúc ríu rít bên mẹ, lúc được bố chăm sóc đầy âu yếm. Nhiều cư dân mạng nhận xét, chỉ cần nhìn cách Quế Ngọc Hải và vợ tương tác với các con cũng đủ thấy không khí ấm áp, gắn kết của gia đình này.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng hàng loạt bình luận khen ngợi. Không chỉ bởi visual đẹp mắt, mà còn bởi năng lượng tích cực, cảm giác bình yên lan toả qua từng khung hình. Hội tuyển thủ nổi tiếng cũng kéo nhau vào bình luận tương tác, chúc mừng hạnh phúc của Quế Ngọc Hải.

Giữa áp lực thi đấu và guồng quay khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, hình ảnh Quế Ngọc Hải bên bà xã Dương Thuỳ Phương và hai con Sunny - Kem mang đến một lát cắt rất khác: một cầu thủ mạnh mẽ, bản lĩnh trên sân cỏ, nhưng ngoài đời lại là người đàn ông của gia đình, đủ đầy và hạnh phúc.

Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 3.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 4.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 5.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 6.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 7.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 8.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 9.

Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 10.
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ- Ảnh 11.

Ảnh: FBNV

Quế Ngọc Hải hóa tổng tài đi du lịch cùng hoa khôi Đại học Vinh

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

