Quế Ngọc Hải hóa tổng tài đi du lịch cùng hoa khôi Đại học Vinh

Tận dụng khoảng thời gian V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho U22 Việt Nam thi đấu SEA Games, trung vệ Quế Ngọc Hải đã cùng bà xã Dương Thùy Phương có chuyến du lịch lãng mạn tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội.

Sau một giai đoạn thi đấu căng thẳng, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đã dành trọn thời gian cho gia đình bằng một chuyến xuất ngoại ngắn ngày. Cặp đôi đã chọn Thượng Hải, một trong những đô thị hoa lệ và hiện đại bậc nhất châu Á, làm điểm đến.

Ngay từ bức ảnh check-in tại sân bay, Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã thể hiện gu thời trang đồng điệu và năng động. Cả hai cùng diện đồ kẻ sọc đen trắng, toát lên sự trẻ trung, thoải mái cho hành trình bay.

Chuyến du lịch ngắn ngày của vợ chồng Quế Ngọc Hải

Đến Thượng Hải, cặp đôi nhanh chóng thay đổi phong cách sang hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Trong bức ảnh chụp trước khu vực kiến trúc hiện đại, Quế Ngọc Hải lịch lãm với áo măng tô đen khoác ngoài bộ vest ghi kẻ như tổng tài, trong khi Dương Thùy Phương nổi bật với áo khoác lông cừu màu be ấm áp và boots cao cổ, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.

Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là cách cặp đôi "hâm nóng" tình cảm vợ chồng sau những ngày xa cách do lịch thi đấu dày đặc. Trên trang cá nhân, người hâm mộ đã để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó và hạnh phúc của cựu trung vệ tuyển Việt Nam và nàng WAG từng là hoa khôi Đại học Vinh (Nghệ An).