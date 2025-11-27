Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quế Ngọc Hải hóa tổng tài đi du lịch cùng hoa khôi Đại học Vinh

27-11-2025 - 09:39 AM | Lifestyle

Vợ chồng trung vệ Quế Ngọc Hải có chuyến du lịch cùng nhau.

Tận dụng khoảng thời gian V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho U22 Việt Nam thi đấu SEA Games, trung vệ Quế Ngọc Hải đã cùng bà xã Dương Thùy Phương có chuyến du lịch lãng mạn tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội.

Sau một giai đoạn thi đấu căng thẳng, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đã dành trọn thời gian cho gia đình bằng một chuyến xuất ngoại ngắn ngày. Cặp đôi đã chọn Thượng Hải, một trong những đô thị hoa lệ và hiện đại bậc nhất châu Á, làm điểm đến.

Ngay từ bức ảnh check-in tại sân bay, Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã thể hiện gu thời trang đồng điệu và năng động. Cả hai cùng diện đồ kẻ sọc đen trắng, toát lên sự trẻ trung, thoải mái cho hành trình bay.

Quế Ngọc Hải hóa tổng tài đi du lịch cùng hoa khôi Đại học Vinh- Ảnh 1.

Chuyến du lịch ngắn ngày của vợ chồng Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải hóa tổng tài đi du lịch cùng hoa khôi Đại học Vinh- Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải hóa tổng tài đi du lịch cùng hoa khôi Đại học Vinh- Ảnh 3.

Đến Thượng Hải, cặp đôi nhanh chóng thay đổi phong cách sang hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Trong bức ảnh chụp trước khu vực kiến trúc hiện đại, Quế Ngọc Hải lịch lãm với áo măng tô đen khoác ngoài bộ vest ghi kẻ như tổng tài, trong khi Dương Thùy Phương nổi bật với áo khoác lông cừu màu be ấm áp và boots cao cổ, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.

Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là cách cặp đôi "hâm nóng" tình cảm vợ chồng sau những ngày xa cách do lịch thi đấu dày đặc. Trên trang cá nhân, người hâm mộ đã để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó và hạnh phúc của cựu trung vệ tuyển Việt Nam và nàng WAG từng là hoa khôi Đại học Vinh (Nghệ An).

Vợ Quế Ngọc Hải khoe: 'Thế giới này làm tổn thương bao nhiêu, chồng sẽ chuyển khoản gấp đôi như vậy'

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Quế Ngọc Hải

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc sống hôn nhân của trung vệ Bùi Tiến Dũng và giám đốc khách sạn sau 4 năm

Cuộc sống hôn nhân của trung vệ Bùi Tiến Dũng và giám đốc khách sạn sau 4 năm Nổi bật

Phụ nữ Pháp đang mê mẩn trang phục màu nâu, mix đồ sang thế này không tham khảo quá phí

Phụ nữ Pháp đang mê mẩn trang phục màu nâu, mix đồ sang thế này không tham khảo quá phí Nổi bật

Bắt giữ ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ

Bắt giữ ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ

09:23 , 27/11/2025
Tài sản của MC Quyền Linh

Tài sản của MC Quyền Linh

08:50 , 27/11/2025
Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại

Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại

08:12 , 27/11/2025
Lương 31 triệu, tiết kiệm 20 triệu: Còn 11 triệu tiêu mãi không hết!

Lương 31 triệu, tiết kiệm 20 triệu: Còn 11 triệu tiêu mãi không hết!

06:05 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên