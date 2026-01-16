Lương Thùy Linh bật khóc

Tập cuối nhiều cảm xúc

Tối 14.1, tập 10 của Xinh-Đờ-Rê-Linh lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Đây cũng là tập cuối cùng, đánh dấu chặng đường trọn vẹn của series sau hơn hai tháng phát sóng.

Ở tập này, Lương Thùy Linh tiếp tục hóa thân thành người giúp việc, nhưng trong một bối cảnh đặc biệt khi làm việc tại chính căn nhà riêng của mình. Cô tự tay dọn dẹp không gian sống, gấp quần áo, chuẩn bị nguyên liệu và nấu một bữa ăn ấm cúng. Toàn bộ quá trình được theo dõi và đánh giá bởi Lâm Bảo Ngọc trong vai “người giúp việc siêu cao cấp”.

Không gian quen thuộc đã mở ra những chia sẻ sâu kín của Lương Thùy Linh. Lần đầu tiên trong series, cô nhắc đến người bà kính yêu – người gắn liền với ký ức tuổi thơ và những thói quen sinh hoạt của mình. Trong ký ức của nàng hậu, bà là người phụ nữ tần tảo, nấu ăn rất ngon và từng mở quán ăn để nuôi sống cả gia đình. Hình ảnh bà đứng bếp mỗi ngày đã nuôi dưỡng tình yêu nấu nướng trong cô từ khi còn nhỏ.

Khi được hỏi về món ăn bà thích nhất, Lương Thùy Linh không giấu được sự xúc động. Cô nghẹn ngào chia sẻ về sự bất lực trước thời gian, khi bà đã lớn tuổi và đôi lúc không còn nhớ cô là ai. “Có những thứ mình muốn làm nhưng không còn thời gian để làm nữa”, cô bộc bạch.

Trước khoảnh khắc ấy, Lâm Bảo Ngọc đã dành những lời an ủi nhẹ nhàng, khuyên đàn em trân trọng hiện tại khi vẫn còn cơ hội được ở bên bà. “Miễn là mình còn nhìn thấy bà, được ôm bà và nấu cho bà ăn. Nếu được, Tết này hãy về nấu một món ăn cho bà”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Thông điệp chữa lành và hình ảnh khác của nàng hậu

Không chỉ xoay quanh câu chuyện gia đình, tập cuối còn là cuộc trò chuyện cởi mở về những bế tắc trong cuộc sống. Lâm Bảo Ngọc từng gặp khó khăn trong việc kết nối và giao tiếp, trong khi Lương Thùy Linh thẳng thắn nói về quãng thời gian nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu bản thân có yếu kém hay không.

Từ những trải nghiệm đó, Lương Thùy Linh nhận ra rằng mỗi người đều có một “đứa trẻ” bên trong cần được chăm sóc. Theo cô, sự trưởng thành không đến từ việc đứng yên mà là từ những vấp ngã, trải nghiệm và sự can đảm thử sức từ những điều nhỏ bé nhất.

Với Lương Thùy Linh, việc dọn dẹp nhà cửa không đơn thuần là công việc thường ngày mà còn là hành trình tìm về ký ức. Thói quen này gắn liền với hình ảnh bố mẹ và bà, dần trở thành một phương thức chữa lành tinh thần. Series Xinh-Đờ-Rê-Linh vì thế gửi gắm thông điệp rằng dọn dẹp không chỉ giúp sắp xếp lại không gian sống mà còn là cách để sắp xếp lại tâm trí, mang lại cảm giác kiểm soát và an tâm.

Sau 10 tập phát sóng, chương trình để lại nhiều ấn tượng về một Lương Thùy Linh gần gũi, lăn xả và đời thường. Được định vị là series giải trí kết hợp phong cách sống, Xinh-Đờ-Rê-Linh đã khai thác một khía cạnh hoàn toàn mới của nàng hậu, khi cô chủ động xắn tay dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc không gian sống của mình.

Chia sẻ về dự án, Lương Thùy Linh cho biết trước khi là Hoa hậu, cô luôn tự hào vì mình là một cô gái Việt Nam truyền thống, yêu thích nấu ăn, dọn dẹp và vun vén cho những người thân yêu. Với chương trình này, cô mong muốn mang đến hình ảnh một người phụ nữ biết tự tạo niềm vui từ những điều nhỏ bé và tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính mái nhà của mình.

Sức hút của series không chỉ đến từ hình tượng “Hoa hậu giúp việc” mà còn từ dàn khách mời đa dạng và những tình huống tương tác tự nhiên. Khán giả đã được chứng kiến nhiều khoảnh khắc hài hước khi Lương Thùy Linh dọn nhà cùng Con Cò Đây, TyhD, Cao Thiên Trang; những giây phút ngọt ngào của cặp đôi Á hậu Quỳnh Anh và Neyun; hay các thử thách đặc biệt tại nhà MisThy, gia đình Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và buổi dọn chuồng voi, capybara tại Thảo Cầm Viên cùng ca sĩ Minh Hằng.

Khép lại hành trình Xinh-Đờ-Rê-Linh, điều đọng lại không chỉ là tiếng cười giải trí mà còn là nguồn năng lượng tích cực về lối sống tự lập, yêu thương bản thân và trân trọng giá trị của mái ấm gia đình.