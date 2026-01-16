Lang thang ở Hội An, khách Tây bất ngờ "đào được kho báu"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ một lần dừng xe ven đường ở Hội An, hai anh em du khách Tây đã có trải nghiệm "để đời" - thứ kho báu không nằm trong bản đồ du lịch, nhưng lại khiến hàng triệu người xem phải gật gù vì quá đúng chất Việt Nam.

Nhiều năm gần đây, Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng dường như đã trở thành "thỏi nam châm" hút khách quốc tế. Không chỉ bởi phố cổ trầm mặc, nhịp sống chậm hay những con đường vàng nắng, mà còn vì một điều rất giản dị: ẩm thực đường phố. Và chính từ những khoảnh khắc rất tình cờ, rất đời ấy, nhiều du khách Tây đã "phải lòng" Việt Nam theo cách tự nhiên nhất.

Trong một video đang được chú ý trên mạng xã hội, một vị khách Tây kể lại chuyến lang thang bằng xe máy ở Hội An cùng người anh của mình. Không lịch trình cụ thể, không danh sách "quán must-try", hai anh em chỉ đơn giản là chạy xe chầm chậm, ngắm phố phường, hít hà mùi nắng và gió miền Trung. Và rồi, họ tấp xe vào lề đường vì… mùi thơm.

(Nguồn: @chadvietnamirl)

"Tôi và anh trai James rong ruổi bằng xe máy ở Hội An thì dừng lại bên đường và bất ngờ 'đào trúng kho báu'" , vị khách chia sẻ. Trước mắt họ là một quầy hàng nhỏ, không bảng hiệu, không menu, chỉ có một người địa phương đang chiên chuối trong chảo dầu sôi. Chuối vàng ruộm, còn có thêm cả hương thơm của dừa, mùi thơm bốc lên khiến ai đi ngang cũng khó lòng làm ngơ.

Điều khiến hai vị khách thích thú không chỉ là món ăn, mà còn là cách món ăn được tạo ra. Chuối được làm ngay tại chỗ, chiên nóng hổi trước mắt thực khách. Không cầu kỳ, tất cả đều rất thật - từ đôi tay thoăn thoắt của người bán đến tiếng dầu sôi lách tách trong chảo.

Họ quay lại toàn bộ quá trình, từ lúc chuối được thả vào chảo cho đến khi cắn miếng đầu tiên. Phản ứng thì không cần diễn giải nhiều: giòn rụm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, vị dừa béo nhẹ, thơm và dễ chịu. "Ngọt. Giòn. Ngậy mùi dừa. Ngon không tưởng" , vị khách nhận xét. Và điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả: tất cả chỉ có giá chưa tới 1 đô la.

Với họ, đây không đơn thuần là một món ăn vặt. Đó là trải nghiệm rất "Việt Nam". "Đó chính là cách ăn ở Việt Nam. Cứ đi xe, ngửi mùi đồ ăn trong gió, thấy chỗ nào thơm là dừng lại" , vị khách kết luận.

(Nguồn: @chadvietnamirl)

Chính những câu chuyện như vậy đã phần nào lý giải vì sao ẩm thực Việt Nam ngày càng được lòng du khách quốc tế. Không cần nhà hàng sang trọng, không cần không gian được "set up" cầu kỳ, ẩm thực Việt chinh phục người ta bằng sự mộc mạc, gần gũi và chân thật. Một gánh hàng ven đường, một chiếc chảo cũ, vài trái chuối chín - thế là đủ để tạo nên ký ức khó quên.

Với nhiều khách Tây, Việt Nam không phải nơi để "ăn cho biết", mà là nơi để cảm nhận. Cảm nhận nhịp sống qua từng bữa ăn, cảm nhận con người qua cách họ nấu nướng, và cảm nhận văn hóa qua những món ăn tưởng chừng rất đỗi bình thường. Có lẽ vì thế, trong hành trình khám phá Việt Nam, những "kho báu" lớn nhất đôi khi lại nằm ngay bên lề đường - chỉ cần dừng xe, và mở lòng.

(Nguồn: @chadvietnamirl)

