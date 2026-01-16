Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSƯT 62 tuổi mua nhà TP.HCM: "Minh Thuận đưa tôi luôn 7 cây vàng"

16-01-2026 - 21:15 PM | Lifestyle

"Chúng tôi thân nhau như thế đó. Minh Thuận thì ít tuổi hơn tôi", Minh Nhí nói.

Vừa qua, tại buổi trò chuyện cùng đạo diễn Khương Dừa, NSƯT Minh Nhí đã chia sẻ về các học trò của mình. Anh nói: "Việt Hương, Tiết Cương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Trần Bùm… học chung một lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh và tôi là chủ nhiệm.

Nam NSƯT 62 tuổi mua nhà TP.HCM: "Minh Thuận đưa tôi luôn 7 cây vàng"- Ảnh 1.

NSƯT Minh Nhí

Tôi cưng lớp đó nhất vì đó lớp đầu tiên tôi làm chủ nhiệm, được toàn quyền quyết định. Trước đó tôi mất 3 năm đi theo anh Công Ninh làm trợ giảng.

Giờ thì mấy đứa học trò của tôi đứa nào cũng thành đạt, đứa nào cũng giàu gấp 10 lần tôi. Trần Bùm giàu, Hạnh Thúy giàu, Thúy Nga giàu, Tiết Cương giàu, Cao Minh Đạt giàu… ai cũng giàu hết, chỉ có tôi là nghèo.

Hồi xưa tôi đi làm có tiền mua được cái nhà nhỏ xíu, bề dài 7 mét, bề ngang 3 mét. Đứa nào tới cũng kêu: "Ước gì sau này có cái nhà như thầy". Tôi bảo luôn: "Thôi đừng ước, biết đâu sau này chúng mày có nhà gấp 10 lần tao thì sao". Y rằng sau này đứa nào cũng giàu, nhà to gấp 10 lần tôi mà còn nhiều nhà.

Lần đó, tôi gom hết đồ lại kêu Trần Bùm đem đi hấp sấy cho phẳng. Đáng lẽ hấp quần áo chỉ vài ngày là xong nhưng tới tận tuần tôi vẫn chưa thấy đâu, mới hỏi thì Trần Bùm kêu: "Bà ấy chưa hấp xong thầy ơi".

Nam NSƯT 62 tuổi mua nhà TP.HCM: "Minh Thuận đưa tôi luôn 7 cây vàng"- Ảnh 2.

Cố ca sĩ Minh Thuận

Mãi về sau tôi mới biết lúc đó Trần Bùm, Tiết Cương, Cao Minh Đạt chia nhau đồ của tôi để mặc đi chơi, tán gái. Mặc xong chúng mới kể cho tôi biết, bảo rằng đồ của tôi toàn đồ hiệu, sành điệu, thơm tho nên chúng lấy ra mặc hết. Tới lúc tôi hối quá chúng mới giục nhau gom lại đồ. Hồi đó thì thế, nhưng bây giờ chúng nó giàu hơn tôi, còn mặc đồ hiệu xịn hơn tôi".

Tiếp đó, Minh Nhí kể kỷ niệm với ca sĩ Minh Thuận: "Tôi và Minh Thuận chơi thân với nhau lắm. Hồi đó tôi mua cái nhà ở quận 10 có 14 cây vàng. Nhưng trong tay tôi chỉ có 7 cây vàng thôi.

Minh Thuận thấy thế liền đưa tôi luôn 7 cây vàng và bảo: "Mày cầm mà mua nhà đi". Chúng tôi thân nhau như thế đó. Minh Thuận thì ít tuổi hơn tôi, ban đầu gọi tôi bằng anh, nhưng sau đó lại bảo: "Tao với mày gọi nhau mày tao đi cho thân thiết". Tôi đồng ý luôn, muốn gọi sao cũng được".

Em trai NSƯT Vũ Linh rất yếu, ngồi xe lăn ra sân khấu: Khán giả đưa nhiều tiền mặt

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ

Ngắm bộ ảnh đẹp như ngôn tình của đội trưởng tuyển Việt Nam bên Hoa khôi Đại học Vinh và con gái nhỏ Nổi bật

Họa sĩ đứng sau triển lãm lịch sử hút hơn 2 triệu lượt khách trên phố đi bộ Nguyễn Huệ nhận Bằng khen của UBND TP. HCM

Họa sĩ đứng sau triển lãm lịch sử hút hơn 2 triệu lượt khách trên phố đi bộ Nguyễn Huệ nhận Bằng khen của UBND TP. HCM Nổi bật

Linh Trương phủ nhận tin đồn với thiếu gia Minh Hoàng

Linh Trương phủ nhận tin đồn với thiếu gia Minh Hoàng

20:37 , 16/01/2026
10 năm mua vàng, đây là 5 lời khuyên tôi dành cho bạn

10 năm mua vàng, đây là 5 lời khuyên tôi dành cho bạn

20:32 , 16/01/2026
Cuộc sống của “Ngọc hoàng” Quốc Khánh sau khi chuyển đến ở nhà người quen

Cuộc sống của “Ngọc hoàng” Quốc Khánh sau khi chuyển đến ở nhà người quen

20:10 , 16/01/2026
34 tuổi, sống một mình trong căn hộ cũ 45m²: Cách cô gái khiến nhà trông rộng gấp đôi làm mạng xã hội trầm trồ

34 tuổi, sống một mình trong căn hộ cũ 45m²: Cách cô gái khiến nhà trông rộng gấp đôi làm mạng xã hội trầm trồ

19:50 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên