Nam NSƯT 62 tuổi mua nhà TP.HCM: "Minh Thuận đưa tôi luôn 7 cây vàng"

Vừa qua, tại buổi trò chuyện cùng đạo diễn Khương Dừa, NSƯT Minh Nhí đã chia sẻ về các học trò của mình. Anh nói: "Việt Hương, Tiết Cương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Trần Bùm… học chung một lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh và tôi là chủ nhiệm.

NSƯT Minh Nhí

Tôi cưng lớp đó nhất vì đó lớp đầu tiên tôi làm chủ nhiệm, được toàn quyền quyết định. Trước đó tôi mất 3 năm đi theo anh Công Ninh làm trợ giảng.

Giờ thì mấy đứa học trò của tôi đứa nào cũng thành đạt, đứa nào cũng giàu gấp 10 lần tôi. Trần Bùm giàu, Hạnh Thúy giàu, Thúy Nga giàu, Tiết Cương giàu, Cao Minh Đạt giàu… ai cũng giàu hết, chỉ có tôi là nghèo.

Hồi xưa tôi đi làm có tiền mua được cái nhà nhỏ xíu, bề dài 7 mét, bề ngang 3 mét. Đứa nào tới cũng kêu: "Ước gì sau này có cái nhà như thầy". Tôi bảo luôn: "Thôi đừng ước, biết đâu sau này chúng mày có nhà gấp 10 lần tao thì sao". Y rằng sau này đứa nào cũng giàu, nhà to gấp 10 lần tôi mà còn nhiều nhà.

Lần đó, tôi gom hết đồ lại kêu Trần Bùm đem đi hấp sấy cho phẳng. Đáng lẽ hấp quần áo chỉ vài ngày là xong nhưng tới tận tuần tôi vẫn chưa thấy đâu, mới hỏi thì Trần Bùm kêu: "Bà ấy chưa hấp xong thầy ơi".

Cố ca sĩ Minh Thuận

Mãi về sau tôi mới biết lúc đó Trần Bùm, Tiết Cương, Cao Minh Đạt chia nhau đồ của tôi để mặc đi chơi, tán gái. Mặc xong chúng mới kể cho tôi biết, bảo rằng đồ của tôi toàn đồ hiệu, sành điệu, thơm tho nên chúng lấy ra mặc hết. Tới lúc tôi hối quá chúng mới giục nhau gom lại đồ. Hồi đó thì thế, nhưng bây giờ chúng nó giàu hơn tôi, còn mặc đồ hiệu xịn hơn tôi".

Tiếp đó, Minh Nhí kể kỷ niệm với ca sĩ Minh Thuận: "Tôi và Minh Thuận chơi thân với nhau lắm. Hồi đó tôi mua cái nhà ở quận 10 có 14 cây vàng. Nhưng trong tay tôi chỉ có 7 cây vàng thôi.

Minh Thuận thấy thế liền đưa tôi luôn 7 cây vàng và bảo: "Mày cầm mà mua nhà đi". Chúng tôi thân nhau như thế đó. Minh Thuận thì ít tuổi hơn tôi, ban đầu gọi tôi bằng anh, nhưng sau đó lại bảo: "Tao với mày gọi nhau mày tao đi cho thân thiết". Tôi đồng ý luôn, muốn gọi sao cũng được".