Cuộc sống của “Ngọc hoàng” Quốc Khánh sau khi chuyển đến ở nhà người quen

Mới đây, báo Dân Trí thông tin, sau nhiều năm sống tại căn nhà có diện tích 10m2 do cha mẹ để lại ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), nghệ sĩ Quốc Khánh đã chuyển sang Gia Lâm, ở nhà một người em thân thiết.

Cuộc sống của nam nghệ sĩ ở nơi ở mới khá thoải mái. Anh có người giúp việc hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Vì nhà ở ngoại thành, không khí thoáng đãng nên “Ngọc hoàng” Quốc Khánh cũng khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn hơn. Căn nhà của nam nghệ sĩ hiện giao cho chị ruột trông nom, chăm sóc.

NSND Lan Hương chia sẻ về cuộc sống của Quốc Khánh trên Dân Trí: "Ai cũng có lúc ốm đau, tôi và Quốc Khánh cũng vậy, đến tuổi này rồi không tránh được lúc ho sốt, mệt mỏi, đau chân... nhưng không nghiêm trọng như nhiều tin đồn thổi.

Tôi mới tới thăm Quốc Khánh, thấy cậu ấy vẫn khoẻ mạnh, người em kia cũng dễ chịu nên Quốc Khánh ở đó rất thoải mái. Nhà có người giúp việc nên NSND Quốc Khánh thảnh thơi hơn. Khánh tính rất nghệ sĩ, vô tư nên được bạn bè quý mến", NSND Lan Hương nói.

Nghệ sĩ Quốc Khánh, Quang Thắng mới đây.

Thời gian vừa qua, thông tin nghệ sĩ Quốc Khánh gặp vấn đề sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Song Quang Thắng ngay sau đó đã đăng ảnh đi ăn lẩu với Quốc Khánh và khẳng định trên tờ Ngôi Sao: "Tin đồn vớ vẩn đấy, không có chuyện đó đâu, anh ấy vẫn bình thường".

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định trên báo Vietnamnet rằng: "Anh Quốc Khánh có ốm nhưng đã ổn, tối qua còn đi ăn lẩu với anh em nghệ sĩ chúng tôi".

Nghệ sĩ Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.

Ngày ấy cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, anh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…

Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.

NSND Quốc Khánh.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông. Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Vào tháng 3/2024, anh được trao danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Về đời tư, nam NSND không lập gia đình. Dù là nhân vật nổi tiếng cả nước nhưng anh sống giản dị, bình dân.