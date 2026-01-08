Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây rồi hình ảnh mới nhất của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, ngồi ăn lẩu cùng Táo Kinh Tế giữa giá rét Hà Nội

08-01-2026 - 09:50 AM | Lifestyle

Nghệ sĩ Quốc Khánh cuối cùng cũng đã xuất hiện giữa loạt thông tin gây xôn xao.

Mới đây, khán giả tiếc nuối khi Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau khi chương trình là "món ăn tinh thần" của nhiều người vào dịp năm mới dừng phát sóng, tình hình của dàn "Táo" cũng khiến nhiều người quan tâm. Trong đó, xuất hiện một số thông tin liên quan đến sức khoẻ của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Tối 7/1, nghệ sĩ Quang Thắng - Táo Kinh Tế gây chú ý khi cập nhật những hình ảnh mới nhất bên "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh. Ở trung tâm khung hình, nghệ sĩ Quốc Khánh xuất hiện giản dị trong áo ấm, thần thái thoải mái, thong thả ăn uống cùng đồng nghiệp. Nghệ sĩ Quang Thắng còn ẩn ý phủ nhận những tin đồn đang xoay quanh tình hình của nghệ sĩ Quốc Khánh.

Nhìn vào những hình ảnh mới nhất này, cư dân mạng cũng phần nào được yên tâm hơn. Không ít khán giả bày tỏ sự yên tâm khi thấy nam nghệ sĩ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, vẫn giữ được nét dí dỏm quen thuộc bên đồng nghiệp.

Đây rồi hình ảnh mới nhất của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, ngồi ăn lẩu cùng Táo Kinh Tế giữa giá rét Hà Nội - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quốc Khánh lộ diện, mặc áo ấm tụ họp bên Táo Kinh Tế giữa trời rét ở Hà Nội (ảnh: FBNV)

Đây rồi hình ảnh mới nhất của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, ngồi ăn lẩu cùng Táo Kinh Tế giữa giá rét Hà Nội - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quang Thắng còn ngầm phủ nhận những tin đồn liên quan đến tình hình của nghệ sĩ Quốc Khánh (Ảnh: FBNV)

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc, lớn lên trong một gia đình công chức giản dị. Ông sớm bén duyên với nghệ thuật khi năm 1978, vừa hoàn thành chương trình lớp 10 đã trúng tuyển vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ cột mốc đó, nghệ sĩ bước vào hành trình hơn 40 năm bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật.

NS Quốc Khánh từng chia sẻ về việc lựa chọn cuộc sống cô độc: "Tôi chọn cuộc sống tự do vì không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm khi lập gia đình. Lấy vợ không chỉ cần tình yêu thương mà còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Mỗi người có suy nghĩ riêng, tôi không cần chạy theo chuẩn mực của ai, chỉ cần sống vui vẻ và thoải mái là đủ".

NSND Quốc Khánh là nghệ sĩ duy nhất góp mặt xuyên suốt tất cả các mùa Táo Quân. Dù nhiều gương mặt quen thuộc lần lượt rời chương trình theo thời gian, ông vẫn giữ vai trò trung tâm, trở thành biểu tượng không thể thay thế. Năm 2024, dù đã nghỉ hưu, NS Quốc Khánh vẫn tiếp tục xuất hiện và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Đây rồi hình ảnh mới nhất của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, ngồi ăn lẩu cùng Táo Kinh Tế giữa giá rét Hà Nội - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Quốc Khánh gắn với hình ảnh "Ngọc Hoàng" ở Táo Quân (Ảnh: FBNV)

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
300m² đất thuê, 30 năm chỉ trồng 2 loại cây: Một bài toán “giữ tiền” ngược đời của đôi vợ chồng trung niên

300m² đất thuê, 30 năm chỉ trồng 2 loại cây: Một bài toán “giữ tiền” ngược đời của đôi vợ chồng trung niên Nổi bật

1 nơi có "biển mây" của Việt Nam lọt top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026

1 nơi có "biển mây" của Việt Nam lọt top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026 Nổi bật

Trùm Điền Quân Khương Dừa gặp sự cố, phải tạm dừng quay hình

Trùm Điền Quân Khương Dừa gặp sự cố, phải tạm dừng quay hình

09:47 , 08/01/2026
"Bạn trai Quốc Trường" lọt top tìm kiếm

"Bạn trai Quốc Trường" lọt top tìm kiếm

09:45 , 08/01/2026
Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

09:30 , 08/01/2026
Bà xã sao hạng S tuổi 44 da trẻ như gái 18 nhờ ngày nào cũng bôi 1 thứ quen thuộc lên mặt

Bà xã sao hạng S tuổi 44 da trẻ như gái 18 nhờ ngày nào cũng bôi 1 thứ quen thuộc lên mặt

09:15 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên