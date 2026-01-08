Trùm Điền Quân Khương Dừa gặp sự cố, phải tạm dừng quay hình

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ những khoảnh khắc ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn với sự tham gia của nghệ sĩ Châu Thanh, Ngọc Huyền, Minh Nhí.

Châu Thanh và Khương Dừa

Theo đó, chương trình đang quay hình thì bất ngờ gặp sự cố mưa lớn, Khương Dừa buộc phải chỉ đạo tạm dừng: "Mưa lớn quá! Trộm vía là bữa nay tôi ghi hình nhanh, bây giờ mới 4 giờ chiều nhưng cũng ghi hình được kha khá, chỉ còn một tiết mục nữa thôi thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã, mưa tới mức như sắp lụt đến nơi. Tôi buộc phải tạm ngưng vì không thể ghi hình được trong tình hình thời tiết này.

Bà con cô bác đến xem chương trình cũng rất vất vả vì mưa quá, không ngồi bên ngoài được. Sân khấu còn bị dột nữa. Ghi hình ngoài trời như thế này vất vả lắm.

Tấm bạt này tôi làm cũng lâu rồi, phải hai năm nên nắng mưa làm nó mục đi, giờ dột hết. Ban nhạc cũng bị ướt, phải có người che áo mưa. Bây giờ tôi không dám bật âm thanh, ánh sáng gì lên, đến máy quay còn không dám mở. Chỉ sợ mấy đồ điện tử đó hỏng.

Nước mưa còn đang ngập vào trường quay. Đây là khu vực trũng nên cứ mưa là ngập. Tôi đang rất lo lắng. Bà con cô bác thấy chúng tôi ghi hình vất vả không? Hi vọng chương trình sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ bà con cô bác.

Từ sáng trời đã nhiều mây mù, âm u rồi, hi vọng lát tạnh mưa. Năm nào tôi ghi hình chương trình cũng bị mưa, năm nay mưa nắng càng thất thường hơn", Khương Dừa chia sẻ.

Nói rồi, Khương Dừa lo lắng, tất tả chạy đi khắp nơi xem xét tình hình, nhìn khá vất vả. Được biết, toàn bộ chương trình Ngôi sao miệt vườn đều do anh tự đầu tư sản xuất và đạo diễn, với sự giúp đỡ của một số nhà tài trợ.

Chương trình được ghi hình ngay tại cơ sở kinh doanh của Khương Dừa là Hội quán Ngôi sao miệt vườn, với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, thân thiết.

Trong đó, Ngọc Huyền là đàn chị thân thiết nhất, hầu như mùa quay nào cũng đều có mặt để giúp đỡ đàn em. Ở mùa năm nay, Ngọc Huyền còn phải để chồng và mẹ ruột về Mỹ ăn giáng sinh, năm mới cùng gia đình còn một mình cô ở lại Việt Nam.

Ngọc Huyền nhắc Khương Dừa: "Em ơi, chắc chắn ngày 28 ghi hình bán kết để chị còn đổi vé sang ngày 29 bay về Mỹ. Chị phải book vé ngay từ bây giờ không gần Tết sẽ không còn vé".