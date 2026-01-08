Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trùm Điền Quân Khương Dừa gặp sự cố, phải tạm dừng quay hình

08-01-2026 - 09:47 AM | Lifestyle

Khương Dừa lo lắng, tất tả chạy đi khắp nơi xem xét tình hình.

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ những khoảnh khắc ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn với sự tham gia của nghệ sĩ Châu Thanh, Ngọc Huyền, Minh Nhí.

Trùm Điền Quân Khương Dừa gặp sự cố, phải tạm dừng quay hình- Ảnh 1.

Châu Thanh và Khương Dừa

Theo đó, chương trình đang quay hình thì bất ngờ gặp sự cố mưa lớn, Khương Dừa buộc phải chỉ đạo tạm dừng: "Mưa lớn quá! Trộm vía là bữa nay tôi ghi hình nhanh, bây giờ mới 4 giờ chiều nhưng cũng ghi hình được kha khá, chỉ còn một tiết mục nữa thôi thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã, mưa tới mức như sắp lụt đến nơi. Tôi buộc phải tạm ngưng vì không thể ghi hình được trong tình hình thời tiết này.

Bà con cô bác đến xem chương trình cũng rất vất vả vì mưa quá, không ngồi bên ngoài được. Sân khấu còn bị dột nữa. Ghi hình ngoài trời như thế này vất vả lắm.

Tấm bạt này tôi làm cũng lâu rồi, phải hai năm nên nắng mưa làm nó mục đi, giờ dột hết. Ban nhạc cũng bị ướt, phải có người che áo mưa. Bây giờ tôi không dám bật âm thanh, ánh sáng gì lên, đến máy quay còn không dám mở. Chỉ sợ mấy đồ điện tử đó hỏng.

Trùm Điền Quân Khương Dừa gặp sự cố, phải tạm dừng quay hình- Ảnh 2.

Nước mưa còn đang ngập vào trường quay. Đây là khu vực trũng nên cứ mưa là ngập. Tôi đang rất lo lắng. Bà con cô bác thấy chúng tôi ghi hình vất vả không? Hi vọng chương trình sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ bà con cô bác.

Từ sáng trời đã nhiều mây mù, âm u rồi, hi vọng lát tạnh mưa. Năm nào tôi ghi hình chương trình cũng bị mưa, năm nay mưa nắng càng thất thường hơn", Khương Dừa chia sẻ.

Nói rồi, Khương Dừa lo lắng, tất tả chạy đi khắp nơi xem xét tình hình, nhìn khá vất vả. Được biết, toàn bộ chương trình Ngôi sao miệt vườn đều do anh tự đầu tư sản xuất và đạo diễn, với sự giúp đỡ của một số nhà tài trợ.

Chương trình được ghi hình ngay tại cơ sở kinh doanh của Khương Dừa là Hội quán Ngôi sao miệt vườn, với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, thân thiết.

Trong đó, Ngọc Huyền là đàn chị thân thiết nhất, hầu như mùa quay nào cũng đều có mặt để giúp đỡ đàn em. Ở mùa năm nay, Ngọc Huyền còn phải để chồng và mẹ ruột về Mỹ ăn giáng sinh, năm mới cùng gia đình còn một mình cô ở lại Việt Nam.

Ngọc Huyền nhắc Khương Dừa: "Em ơi, chắc chắn ngày 28 ghi hình bán kết để chị còn đổi vé sang ngày 29 bay về Mỹ. Chị phải book vé ngay từ bây giờ không gần Tết sẽ không còn vé".

Nữ NSƯT về nước đưa 25 triệu cho ông trùm Điền Quân rồi lại về Mỹ

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
300m² đất thuê, 30 năm chỉ trồng 2 loại cây: Một bài toán “giữ tiền” ngược đời của đôi vợ chồng trung niên

300m² đất thuê, 30 năm chỉ trồng 2 loại cây: Một bài toán “giữ tiền” ngược đời của đôi vợ chồng trung niên Nổi bật

1 nơi có "biển mây" của Việt Nam lọt top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026

1 nơi có "biển mây" của Việt Nam lọt top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026 Nổi bật

"Bạn trai Quốc Trường" lọt top tìm kiếm

"Bạn trai Quốc Trường" lọt top tìm kiếm

09:45 , 08/01/2026
Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

09:30 , 08/01/2026
Bà xã sao hạng S tuổi 44 da trẻ như gái 18 nhờ ngày nào cũng bôi 1 thứ quen thuộc lên mặt

Bà xã sao hạng S tuổi 44 da trẻ như gái 18 nhờ ngày nào cũng bôi 1 thứ quen thuộc lên mặt

09:15 , 08/01/2026
Giữa "rừng" đặc sản Thái Lan, Indonesia, món ăn kèm này của Việt Nam vẫn lọt top ngon nhất Đông Nam Á

Giữa "rừng" đặc sản Thái Lan, Indonesia, món ăn kèm này của Việt Nam vẫn lọt top ngon nhất Đông Nam Á

09:13 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên