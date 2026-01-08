Bà xã sao hạng S tuổi 44 da trẻ như gái 18 nhờ ngày nào cũng bôi 1 thứ quen thuộc lên mặt

Nhắc đến Lee Min Jung, công chúng không chỉ nhớ tới cô với danh xưng bà xã của sao hạng S Lee Byung Hun, mà còn ấn tượng bởi nhan sắc gần như "đóng băng theo thời gian". Sau hơn một thập kỷ kết hôn, trải qua sinh nở và lịch trình công việc dày đặc, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn, thần thái rạng rỡ khó ai nghĩ cô đã bước sang tuổi ngoài 40.

Không chạy theo các phương pháp làm đẹp phức tạp hay liệu trình tốn kém, bí quyết trẻ lâu của Lee Min Jung lại đến từ những thói quen rất cơ bản nhưng được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm. Trong đó, có một "vũ khí" được cô xem là quan trọng nhất, và cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ Việt vẫn đang làm chưa đủ.

Vũ khí chống già hàng đầu của Lee Min Jung: Thoa kem chống nắng mỗi ngày, không có ngoại lệ

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lee Min Jung thẳng thắn chia sẻ, tia UV chính là "kẻ thù số một" của làn da. Theo nữ diễn viên, nếp nhăn, sạm da, da chảy xệ hay kém săn chắc đều không đến từ tuổi tác đơn thuần, mà phần lớn bắt nguồn từ tác hại tích lũy của ánh nắng mặt trời theo năm tháng.

Chính vì vậy, kem chống nắng là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hàng ngày của Lee Min Jung. Dù lịch trình bận rộn hay những ngày ít ra ngoài, cô vẫn đều đặn thoa kem chống nắng phổ rộng. Khi quay phim hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, nữ diễn viên còn chú ý dặm lại kem chống nắng để duy trì hiệu quả bảo vệ da.

Điều đáng nói là, Lee Min Jung không coi chống nắng là bước "chỉ làm khi có nắng gắt". Với cô, đó là thói quen chăm sóc da mang tính bảo vệ lâu dài, giống như đánh răng mỗi ngày, làm đều thì da mới bền đẹp theo thời gian.

Vì sao bôi kem chống nắng giúp phụ nữ già chậm hơn?

Dưới góc độ y khoa và da liễu, quan điểm của Lee Min Jung hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Tia UV, đặc biệt là UVA, có khả năng xuyên qua mây mù, kính cửa sổ và tác động lên da ngay cả khi trời râm mát hay mùa đông lạnh lẽo. UVA phá hủy collagen và elastin, 2 "khung đỡ" quyết định độ săn chắc và đàn hồi của da. Khi lượng collagen suy giảm, da sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và kém tươi sáng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ duy trì thói quen dùng kem chống nắng hằng ngày có làn da trẻ hơn đáng kể so với người không dùng, kể cả khi không sử dụng quá nhiều mỹ phẩm chống lão hóa khác. Kem chống nắng không chỉ giúp ngăn sạm nám, tàn nhang, mà còn làm chậm toàn bộ quá trình lão hóa da do ánh sáng, nguyên nhân chiếm tới 80% dấu hiệu già sớm.

Đặc biệt, trong mùa đông hoặc những ngày không có nắng, nhiều phụ nữ có xu hướng bỏ qua kem chống nắng. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm phổ biến. Tia UV vẫn tồn tại quanh năm, và việc duy trì thoa kem chống nắng đều đặn chính là cách "đầu tư dài hạn" cho làn da sau tuổi 35-40.

Thói quen khác giúp Lee Min Jung trẻ lâu: Ăn uống điều độ và cho cơ thể được nghỉ ngơi

Bên cạnh việc bảo vệ da từ bên ngoài, Lee Min Jung cũng rất chú trọng chăm sóc cơ thể từ bên trong. Nữ diễn viên từng chia sẻ một quan điểm khá thú vị: "Không nên ăn đến mức quá no, thỉnh thoảng để bụng trống một chút sẽ tốt hơn".

Cô cho biết bản thân từng thử nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) và được nghe rằng, nếu muốn cơ thể có thời gian "tái tạo tế bào", có thể để bụng trống hơn 20 tiếng, thực hiện khoảng một lần mỗi tháng là đủ. Tuy nhiên, Lee Min Jung cũng nhấn mạnh rằng cô không áp dụng cực đoan, mà lắng nghe phản ứng của cơ thể để điều chỉnh phù hợp.

Dưới góc nhìn chuyên gia, nhịn ăn gián đoạn ở mức độ hợp lý có thể giúp cải thiện chuyển hóa, giảm viêm và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo phụ nữ chỉ nên nhịn ăn 12–16 tiếng mỗi ngày, tránh kéo dài quá mức để không gây mệt mỏi, rối loạn nội tiết hay suy giảm sức khỏe.

Quan trọng hơn cả, tinh thần thoải mái và việc cho cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa mới là yếu tố then chốt giúp phụ nữ giữ được nét trẻ trung lâu dài, điều mà Lee Min Jung luôn ưu tiên giữa lịch trình bận rộn của mình.