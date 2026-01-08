"Bạn trai Quốc Trường" lọt top tìm kiếm

Mạng xã hội mới đây được phen xôn xao khi thông tin về "bạn trai Quốc Trường" bất ngờ xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến, kéo theo hàng loạt bàn tán từ cư dân mạng. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn clip đời thường do nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân. Tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng không lâu sau đó, dưới phần bình luận nhiều netizen phát hiện phần gợi ý tìm kiếm hiển thị cụm từ "bạn trai Quốc Trường".

Chỉ trong thời gian ngắn, từ khóa này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến không ít người tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nam diễn viên vốn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau đó, chính Quốc Trường cũng nhận ra sự bàn tán của mọi người. Nam diễn viên lập tức chụp màn hình phần tìm kiếm và đăng tải lại lên trang cá nhân với thái độ vừa bất ngờ vừa hài hước.

Quốc Trường bất ngờ trước cụm từ mà công chúng tìm kiếm về mình. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi cụm từ bạn trai Quốc Trường bất ngờ leo hot search, cư dân mạng nhanh chóng nhập cuộc theo. Trên nhiều diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, không ít người bắt đầu truy lùng danh tính nhân vật được cho là liên quan, từ việc soi lại các mối quan hệ thân thiết của Quốc Trường cho đến đào lại những khoảnh khắc từng gây nghi vấn trong quá khứ.

Dưới phần bình luận, loạt bạn bè thân thiết và cư dân mạng liên tục để lại những câu trêu chọc. Quốc Trường cũng không ngần ngại trả lời từng bình luận theo cách vui vẻ, thoải mái. Có người đoán già đoán non về danh tính bạn trai bí ẩn, có người chỉ xem đây là một pha hiểu lầm hài hước.

Những nghi vấn tình cảm của Quốc Trường bất ngờ trở thành đề tài bàn tán. Ảnh: FBNV

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào . Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng có quãng thời gian lận đận trong nghề, sau đó dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình điển trai và lối diễn xuất ngày càng ổn định.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh. Được biết, nam diễn viên hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáng chú ý là biệt thự 305m² ở quận 7 (TP.HCM) và căn biệt thự 700 m2 tại quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường được coi là nam thần Vbiz đắt giá nhất trong thời điểm hiện tại, song lại khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện yêu đương.

Quốc Trường không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên mà còn gây chú ý bởi sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Ảnh: FBNV

Trước đây, Quốc Trường từng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Bảo Anh, song cả hai đều phủ nhận, khẳng định chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Nam diễn viên từng gửi lời nhắn cho Bảo Anh: "Hy vọng em luôn hạnh phúc với những gì đang có. Hãy mạnh mẽ để đón nhận mọi thứ đến với mình. Nhớ nha, có chuyện gì thì anh Quốc Trường cũng sẽ bên cạnh, tâm sự cùng em. Mãi yêu".

Khi được hỏi về người bạn đời sau này, Quốc Trường trải lòng: "Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái".