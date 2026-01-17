Trấn Thành chơi Running Man cũng khóc

Sau hơn 4 tháng lên sóng, Running Man Vietnam mùa 3 đã chính thức đi đến chặng cuối. Tập Chung kết của chương trình sẽ được chiếu tại rạp. Mới đây, trailer tập cuối trên Youtube được phát sóng vào thứ 7 tuần này khiến khán giả không khỏi bồi hồi vì loạt khoảnh khắc giàu cảm xúc, trái ngược với dự dồn dập, chạy đua rần rần như mọi khi.

Trong clip, khi dàn cast cùng ngồi lại với nhau, Trấn Thành bất ngờ bật khóc khi đọc tâm thư tạm biệt. Với một chương trình thiên về vận động, giải trí và mang màu sắc hài hước như Running Man, hình ảnh Trấn Thành rơi nước mắt khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, thay vì tranh cãi, phần lớn netizen đều bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng đây là cảm xúc hoàn toàn thật của nam MC khi phải nói lời chia tay một tập thể mà anh xem như gia đình.

Khoảnh khắc Trấn Thành nghẹn ngào, lau nước mắt giữa không khí lắng đọng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét, đằng sau hình ảnh "Bò biển" cực mạnh là một Trấn Thành rất tình cảm, chân tình. Không chỉ riêng Trấn Thành, loạt cast khác cũng không giấu được sự xúc động. Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú và Quân A.P đều rơi nước mắt khi nhìn lại hành trình đã qua.

Trấn Thành và dàn cast bật khóc trong tập cuối Running Man Việt (Clip: Running Man Việt)

Trấn Thành lau vội nước mắt trong giây phút nói lời chia tay (ảnh: Running Nam Việt)

Anh Tú Atus, Quân A.P và dàn sao cũng không nén được cảm xúc (ảnh: Running Man Việt)

Chính những khoảnh khắc giàu cảm xúc này đã góp phần khẳng định sức hút đặc biệt của Running Man Vietnam mùa 3. Không chỉ dừng lại ở tiếng cười, chương trình còn mang đến câu chuyện về tình bạn, sự đồng hành và những kỷ niệm khó quên. Từ khi công chiếu tập 1 đến hiện tại, Running Man Vietnam còn đạt hiệu ứng rất tốt trên MXH, trở thành chủ đề bàn tán mỗi tuần.

Nói về mối quan hệ giữa các thành viên dàn cast với nhau, Quang Tuấn từng chia sẻ: "Tôi không biết những người còn lại nghĩ như thế nào nhưng riêng tôi thấy rất đúng đắn khi đồng ý tham gia. Tôi được môi trường mới để khám phá bản thân, khán giả yêu thương, có nhiều mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Running Man Việt với tôi như một gia đình. Có nhiều khoảnh khắc khán giả không thấy, trên show chơi hơn thua sống chết, kéo nhau ầm ầm nhưng khi cắt máy là mọi người quan tâm, lo lắng cho nhau.

Tôi nhớ lần mình bị chấn thương, sau khi té xuống thì Thành chạy lại xoa xoa ngón tay, lấy dầu gió bóp liền cho tôi. Hay mỗi khi Lan Ngọc, Quân A.P gặp chấn thương gì đó là mọi người sẽ bỏ hết những thứ khác mà quan tâm, sơ cứu ngay. Dù là người lớn tuổi nhất nhưng tôi thấy mình được chở che, yêu thương nhiều lắm".

Sự trở lại của Trấn Thành gây sốt ở Running Man Việt (ảnh: Running Man Việt)