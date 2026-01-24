Lựa chọn đi ngược số đông của nữ giám đốc ngân hàng 40 tuổi kiếm 200 triệu/tháng

Ở tuổi 40, khi nhiều người đã quen với việc đo hạnh phúc bằng gia đình, con cái và những ràng buộc ổn định, thì Thư Kỳ - giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Thiểm Tây (Trung Quốc) lại chọn một con đường khác. Cô sống độc thân, tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình , không bị ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào.

Mức thu nhập của Thư Kỳ hiện vào khoảng 60.000 NDT/tháng (hơn 200 triệu đồng ). Con số đủ để khiến nhiều người tò mò, nhưng thứ khiến cô trở thành tâm điểm bàn luận không nằm ở lương cao, mà ở lựa chọn sống hoàn toàn đi ngược với số đông phụ nữ cùng độ tuổi.

Khi “ổn định” không còn là đích đến duy nhất

Trong môi trường ngân hàng vốn khắc nghiệt, Thư Kỳ được biết đến là người phụ nữ nguyên tắc, quyết đoán và cực kỳ tỉnh táo. Hơn 15 năm làm nghề, cô trải qua đủ các giai đoạn thăng trầm của thị trường, đủ để hiểu một điều: không phải mọi thứ “chuẩn mực” đều mang lại bình yên.

“Có một thời gian, tôi cũng nghĩ mình nên lập gia đình cho ‘đúng tuổi’. Nhưng càng tiến gần đến tuổi 40, tôi càng nhận ra mình không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người khác”, cô chia sẻ.

Ở độ tuổi này, cô không còn xem hôn nhân là cột mốc bắt buộc. Với cô, ổn định không đến từ tình trạng hôn nhân, mà đến từ việc làm chủ cuộc sống của chính mình .

Lương cao để làm gì nếu không sống theo cách mình muốn?

Với mức thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng, Thư Kỳ sở hữu một căn hộ riêng tại khu dân cư yên tĩnh, một chiếc xe phục vụ việc di chuyển hàng ngày và một quỹ tiết kiệm đủ để không phải lo lắng trước những biến cố bất ngờ.

Nhưng điều khiến cô hài lòng nhất không phải tài sản hữu hình, mà là quyền tự do lựa chọn .

“Sau giờ làm, tôi có thể đi tập, đọc sách, nấu ăn, hoặc đặt vé đi đâu đó vào cuối tuần mà không cần xin ý kiến hay giải thích với ai. Với tôi, đó là một dạng giàu có”, cô nói.

Thư Kỳ không chạy theo lối sống phô trương. Mọi chi tiêu đều xoay quanh chất lượng sống: sức khỏe, tinh thần và những trải nghiệm cá nhân. Thu nhập cao không khiến cô vội vàng đầu tư vào những thứ để khoe khoang, mà giúp l oại bỏ cảm giác bất an - thứ mà rất nhiều người dù đã có gia đình vẫn mang theo mỗi ngày.

Độc thân hoàn toàn vui vẻ

Trong mắt nhiều người, phụ nữ ngoài 40 chưa lập gia đình thường bị gắn với hai chữ “cô đơn”, tẻ nhạt hay buồn chán. Nhưng với Thư Kỳ, đó là một định kiến lỗi thời.

Lịch sinh hoạt của cô kín nhưng không ngột ngạt. Thư Kỳ có bạn bè, có đồng nghiệp thân thiết, có những mối quan hệ đủ sâu để chia sẻ nhưng không tạo áp lực. Quan trọng hơn, cô có không gian riêng, điều mà cô cho rằng rất khó giữ nếu bước vào một cuộc hôn nhân không thực sự phù hợp.

“Tôi không tránh né tình cảm. Tôi chỉ không chấp nhận những mối quan hệ khiến mình phải đánh đổi sự bình yên”, Thư Kỳ nói thẳng.

Ở tuổi 40, Thư Kỳ chỉ sẵn sàng cho một mối quan hệ khi nó làm cuộc sống của cả hai tốt hơn , chứ không phải nặng nề hơn.

Đi ngược số đông nhưng không đi ngược chính mình

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của nữ giám đốc ngân hàng 40 tuổi có thể khiến nhiều người nghĩ cô “thắng đời”: lương cao, nhà xe đủ đầy, tự do tuyệt đối. Nhưng bản thân Thư Kỳ không dùng khái niệm thắng hay thua để nói về cuộc đời mình.

“Đây chỉ là lựa chọn phù hợp với tôi ở thời điểm này. Tôi không khuyên ai cũng nên sống như vậy”, Thư Kỳ bày tỏ.

Ở tuổi 40, điều cô trân trọng nhất không phải là những gì mình có, mà là cảm giác không phải hối tiếc . Cô không ép bản thân mình sống theo kỳ vọng số đông hay tự đưa mình vào một khuôn mẫu không phù hợp.

Trong một xã hội nơi phụ nữ vẫn thường bị đánh giá qua tình trạng hôn nhân, lựa chọn của Thư Kỳ có thể xem là đi ngược dòng. Nhưng với cô, đó không phải sự nổi loạn, mà là sự tỉnh táo .

Và ở tuổi 40, với mức lương khoảng 200 triệu mỗi tháng, nhà xe riêng, cuộc sống độc lập và tinh thần vững vàng, Thư Kỳ tin rằng mình đang sống một cuộc đời đủ đầy theo cách ít ồn ào, nhưng rất rõ ràng.