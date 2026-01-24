Những ai có nhu cầu đi tàu dịp Tết cần chú ý: Biết thông tin này sớm và đúng để tiết kiệm tiền

Những ngày cận Tết luôn là giai đoạn cao điểm đi lại của người dân, đặc biệt với những hành khách lựa chọn tàu hỏa để về quê hoặc du xuân đầu năm. Năm nay, để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đường sắt Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chạy tàu sớm và bổ sung thêm nhiều chuyến khu đoạn trên cả hai miền.

Tăng chuyến mạnh trên các tuyến Bắc – Trung – Tây Bắc

Theo kế hoạch phục vụ Tết 2026, trong giai đoạn từ giữa đến sau Tết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu khu đoạn nhằm giảm tải cho các tuyến truyền thống. Các tuyến được bổ sung chủ yếu tập trung vào những hướng có nhu cầu đi lại lớn như Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Đà Nẵng và Hà Nội – Lào Cai.

Việc tăng chuyến được triển khai theo từng ngày cụ thể, với cả tàu xuất phát từ Hà Nội và các ga đầu mối ở miền Trung, Tây Bắc. Điều này giúp hành khách có thêm lựa chọn về khung giờ di chuyển, tránh dồn vào những chuyến tàu quen thuộc vốn thường nhanh chóng “cháy vé” sát Tết.

Không chỉ phục vụ chiều về quê trước Tết, nhiều chuyến tàu tăng cường còn được bố trí cho giai đoạn sau Tết, khi nhu cầu quay trở lại thành phố làm việc, học tập tăng cao.

Vé đã mở bán sớm, nhưng không phải mua lúc nào cũng rẻ

Một điểm đáng chú ý là vé tàu Tết 2026 đã được mở bán từ khá sớm thông qua toàn bộ hệ thống chính thức của ngành đường sắt, bao gồm website, ứng dụng bán vé, ví điện tử, ngân hàng và các nhà ga. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc “biết sớm” chưa chắc đã đồng nghĩa với “mua rẻ” nếu hành khách không nắm đúng thông tin.

Theo kinh nghiệm từ các mùa Tết trước, những ngày sát cao điểm thường ghi nhận tình trạng vé tàu giường nằm, ghế mềm điều hòa trên các chặng dài bị bán hết nhanh, khiến hành khách buộc phải chọn chuyến giờ xấu hoặc hạng vé ít tiện nghi hơn. Ngược lại, các chuyến tàu khu đoạn tăng cường, chạy vào khung giờ muộn hoặc ngày lệch cao điểm, thường còn vé và mức giá dễ chịu hơn.

Việc theo dõi kỹ lịch chạy tàu bổ sung theo từng tuyến, từng ngày vì thế trở thành yếu tố quan trọng giúp người đi tàu tiết kiệm chi phí và tránh cảnh “săn vé” căng thẳng.

Không chỉ phía Bắc, các tuyến phía Nam cũng được bổ sung

Bên cạnh các tuyến xuất phát từ Hà Nội, ngành đường sắt cũng thông báo chạy thêm nhiều chuyến tàu khu đoạn tại khu vực phía Nam trong dịp Tết 2026. Các hướng như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tam Kỳ hay Sài Gòn – Đà Nẵng được tăng chuyến nhằm phục vụ lượng lớn hành khách về quê hoặc đi du lịch đầu năm.

Việc bổ sung tàu ở cả hai đầu Bắc – Nam cho thấy định hướng phân bổ lại áp lực vận tải, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ trên tuyến Bắc – Nam vốn luôn căng thẳng mỗi dịp Tết đến.

Lưu ý quan trọng cho người đi tàu dịp Tết 2026

Với những ai dự định di chuyển bằng tàu hỏa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các chuyên gia khuyến nghị nên chủ động theo dõi thông báo chính thức từ ngành đường sắt, đặc biệt là lịch chạy tàu tăng cường theo ngày cụ thể. Việc linh hoạt lựa chọn thời gian đi trước hoặc sau cao điểm một vài ngày có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và giảm áp lực chen chúc.

Ngoài ra, hành khách cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân khi mua vé, tránh sai sót phải đổi vé hoặc mất phí không đáng có. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại vẫn ở mức cao, sự chuẩn bị sớm và đúng thông tin tiếp tục là “chìa khóa” giúp chuyến đi Tết bằng tàu hỏa trở nên nhẹ nhàng và kinh tế hơn.