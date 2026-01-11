“Chuyến tàu” cực lạ đang là địa điểm hot nhất tại TP.HCM lúc này

Montblanc vừa ra mắt không gian trải nghiệm Pop-up mang tên The Journey: Let’s Write tại Trung tâm thương mại Saigon Centre (TP. Hồ Chí Minh), như một lời mời công chúng bước vào hành trình khám phá sức mạnh của nghệ thuật chữ viết – nơi mỗi nét mực không chỉ ghi dấu những chuyến đi mà còn mở ra hành trình chiêm nghiệm nội tâm và trí tưởng tượng.

Diễn ra từ ngày 7 đến 14/1/2026, Pop-up The Journey: Let’s Write đưa khách tham quan bước lên chuyến tàu mang tên “Montblanc Voyage of Panorama”, bắt đầu hành trình khám phá mang tính ẩn dụ về cuộc sống. Thông qua trải nghiệm đa giác quan, Montblanc khắc họa quyền năng chuyển hóa của chữ viết – từ việc lưu giữ ký ức, cảm xúc đến việc định hình những suy ngẫm cá nhân trên từng trang giấy.

Tọa lạc tại sảnh Atrium của Saigon Centre, không gian pop-up được thiết kế lấy cảm hứng từ thế giới siêu thực, giàu màu sắc trong bộ phim ngắn Let’s Write của đạo diễn Wes Anderson. Điểm nhấn trung tâm là khoang tàu “Montblanc Voyage of Panorama” được dàn dựng công phu, mang đến cảm giác như bước vào một bối cảnh điện ảnh. Mỗi chi tiết trong không gian đều được chăm chút nhằm tôn vinh di sản lâu đời, tinh thần sáng tạo và sứ mệnh truyền cảm hứng cho nghệ thuật viết chữ của Montblanc.

Trong hơn một thế kỷ qua, Montblanc đã đồng hành cùng những hành trình cá nhân của người dùng – từ những chuyến du ngoạn thực tế đến hành trình nội tâm thông qua từng dòng chữ. The Journey: Let’s Write chính là sự tiếp nối tinh thần đó: một không gian để tĩnh lại, kết nối với cảm xúc bên trong và để viết.

Ngay từ khu vực “check-in”, khách tham quan được dẫn dắt vào hành trình lưu giữ ký ức thông qua bộ sưu tập da Thu – Đông 2025 của Montblanc, trưng bày tại bảng khởi hành mô phỏng. Những điểm đến mang dấu ấn thương hiệu lần lượt hiện ra, gồm Hamburg – nơi Montblanc được khai sinh; Florence – cái nôi chế tác các sản phẩm da thủ công; Chamonix – vùng đất truyền cảm hứng cho biểu tượng ngôi sao trứ danh. Bên cạnh đó là hai thành phố gắn bó mật thiết với Montblanc tại Việt Nam: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tiếp nối hành trình, khách mời được khuyến khích ghi lại những lát cắt kỷ niệm thông qua hoạt động viết nhật ký du lịch, biến trang giấy trắng thành nơi lưu giữ hoài niệm, ước mơ và dự định. Ngoài ra, khách tham quan có thể viết bưu thiếp gửi cho chính mình hoặc người thân, được Montblanc trân trọng thay lời gửi đi.

Tại điểm dừng quan trọng nhất, khoang tàu Montblanc Voyage of Panorama mở ra không gian chiếu lại bộ phim ngắn Let’s Write theo khung giờ cố định, đưa người xem bước vào thế giới của cảm hứng, trí tưởng tượng và sự khai phá sáng tạo.

Song song đó, Montblanc giới thiệu các bộ sưu tập da mới nhất, các thiết kế bút viết biểu tượng và đồng hồ tại những khu trưng bày riêng, như những người bạn đồng hành trong các chuyến phiêu lưu dài ngày hay những hành trình ngắn đầy cảm hứng.

Đặc biệt, thiết kế bút viết SCHREIBERLING do đạo diễn Wes Anderson sáng tạo được phân phối độc quyền tại sự kiện. Thiết kế từng xuất hiện trong bộ phim ngắn năm 2024 nhân kỷ niệm 100 năm ra mắt Meisterstück. Còn được gọi là “scribbler”, SCHREIBERLING được phát hành giới hạn 1.969 phiên bản – con số gợi nhắc đến năm sinh của Wes Anderson – và lấy cảm hứng từ Heritage Collection Rouge et Noir “Baby”, tri ân những cây bút “baby” mang tính biểu tượng của thập niên 1910–1920.

Khép lại hành trình, Montblanc gửi tặng khách tham quan một vật phẩm lưu niệm độc quyền, đánh dấu chuyến phiêu lưu sáng tạo cùng thương hiệu.

Sự kiện vinh dự chào đón sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ và nhân vật sáng tạo như Isaac, Song Luân, Thảo Nhi Lê, Thiên Minh, Kelbin Lei, Thùy Minh, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Thanh Sơn, Tuyết Lan, Trần Nghĩa, Kai Đinh, Trương Thanh Long, Julia Đoàn, Trần Việt Bảo Hoàng, Tim Phạm, Foxtly, Mea Minh Anh… Mỗi người cùng hòa mình vào hành trình khai phá bản sắc cá nhân qua nghệ thuật viết chữ và tinh thần thanh lịch vượt thời gian của Montblanc.

Pop-up Montblanc The Journey: Let’s Write diễn ra tại sảnh Atrium, Saigon Centre (TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 7 đến 14/1/2026, mở cửa hằng ngày từ 9h30 đến 21h30. Các sản phẩm Montblanc hiện được giới thiệu tại Takashimaya (TP. Hồ Chí Minh) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội).