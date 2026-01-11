Người phụ nữ cao 1m53 có style rất sành điệu, hóa ra là nhờ 4 công thức diện đồ đơn giản mà tôn dáng

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m53, nhưng quý cô người Hàn đứng sau tài khoản Instagram @153_hidm lại khiến nhiều người phải trầm trồ bởi khả năng phối đồ thông minh và tinh tế. Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ hay phô trương, nàng blogger 1m53 ghi điểm nhờ phong cách tối giản, dễ áp dụng nhưng đặc biệt tôn dáng. Nhìn vào những set đồ thường ngày của cô, có thể thấy rõ một tinh thần thời trang rất gần gũi, phù hợp với nhiều cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn.

Điểm chung trong phong cách của quý cô người Hàn này là sự tiết chế. Cô ưu tiên những món đồ cơ bản, phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính và đặc biệt chú ý đến tỷ lệ trang phục. Chính nhờ cách lựa chọn khéo léo ấy mà chiều cao 1m53 không còn là rào cản, thậm chí còn trở thành nét đặc trưng khiến phong cách của cô thêm phần cuốn hút.

Áo dài tay và chân váy midi

Một trong những công thức được nàng blogger 1m53 áp dụng khá thường xuyên là áo dài tay kết hợp cùng chân váy midi. Nghe qua có vẻ là combo "khó nhằn" với những cô nàng thấp bé, nhưng cách cô lựa chọn phom dáng lại vô cùng thông minh. Áo dài tay thường có thiết kế ôm vừa phải, chất liệu mỏng nhẹ, được sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác phần thân trên ngắn hơn. Trong khi đó, chân váy midi mà cô diện đa phần có cạp cao, dáng suông hoặc hơi xòe nhẹ, giúp kéo dài đôi chân một cách tự nhiên.

Quý cô người Hàn còn ưu ái những gam màu nhã nhặn, giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. Khi kết hợp cùng giày mũi nhọn hoặc giày bệt tối giản, set đồ này không chỉ phù hợp để đi làm mà còn rất lý tưởng cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Áo len và quần âu có đường ly giữa

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch, trưởng thành, chắc chắn bạn sẽ học hỏi được nhiều từ cách nàng blogger 1m53 phối áo len cùng quần âu có đường ly giữa. Đây là combo "chân ái" giúp cải thiện tỷ lệ cơ thể một cách rõ rệt. Quần âu có ly giữa tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, đặc biệt khi được may với độ dài chạm mắt cá chân.

Áo len mà cô lựa chọn thường là dáng lửng hoặc có độ dài vừa phải, không quá rộng, giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn. Quý cô người Hàn cũng rất tinh tế khi ưu tiên những chiếc áo len trơn màu, cổ tròn hoặc cổ tim nhẹ, mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính. Chỉ cần thêm một đôi giày loafer hoặc giày mũi nhọn là tổng thể đã trở nên chỉn chu, phù hợp cả khi đi làm lẫn gặp gỡ bạn bè.

Áo dài tay, quần jeans và giày mũi nhọn

Với phong cách đời thường, cô thường xuyên quay về những món đồ cơ bản như áo dài tay và quần jeans. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở cách lựa chọn quần và giày. Quần jeans mà nàng blogger 1m53 yêu thích thường là dáng cạp cao, ống đứng hoặc suông, giúp phần chân trông thon gọn và dài hơn. Áo dài tay được sơ vin hoặc chọn dáng ngắn vừa phải để tránh cảm giác lưng dài – chân ngắn.

Giày mũi nhọn chính là "bảo bối" không thể thiếu trong set đồ này. Dù là giày bệt hay giày cao gót thấp, thiết kế mũi nhọn đều góp phần tạo hiệu ứng kéo dài bàn chân, từ đó giúp vóc dáng trông cao ráo hơn.

Áo len và quần jeans ống đứng

Một công thức khác được cô áp dụng rất nhiều trong mùa lạnh chính là áo len phối cùng quần jeans ống đứng. Đây là combo đơn giản, dễ mặc nhưng lại vô cùng hiệu quả với những cô nàng thấp bé. Quần jeans ống đứng cạp cao giúp định hình đôi chân, trong khi áo len dáng gọn gàng, không quá oversize sẽ giữ cho tổng thể luôn cân đối.

Nàng blogger 1m53 thường chọn áo len trơn màu, chất liệu mềm, độ dày vừa phải để tránh tạo cảm giác nặng nề. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh đậm hoặc đen, set đồ trở nên gọn gàng và trẻ trung hơn hẳn. Chỉ cần thêm một đôi ankle boots hoặc giày sneaker dáng thon là đã có ngay outfit năng động, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh: @153_hidm