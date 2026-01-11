Nhà Chế Kha - con trai Chế Linh đất đai bạt ngàn, xe hơi chất đầy: Chế Phong từ Mỹ về phải trầm trồ

Mới đây, con trai danh ca Chế Linh là Chế Phong đã dẫn mẹ ruột (vợ đầu của Chế Linh) về Phan Rang thăm quê nội.



Được biết, mẹ Chế Phong rất thích về quê thăm anh em, bà con họ hàng nhà chồng cũ. Chế Phong còn tiết lộ, rủ mẹ sang Mỹ thì mẹ không chịu đi, cũng không thích đi du lịch, chỉ thích về quê chồng cũ.

Một góc nhà Chế Kha con trai Chế Linh

Sau khi gặp gỡ bà con họ hàng, Chế Phong còn tới gặp các anh em mình để ăn uống vui vẻ. Trong buổi ăn uống còn có cả ca sĩ Chế Kha (con trai Chế Linh với vợ sau, tức em cùng cha khác mẹ với Chế Phong). Chế Phong nói: "Chế Kha là người đại diện cho 14 người con của ba Chế Linh trấn giữ ở quê".

Có thể thấy, dù cùng cha khác mẹ nhưng anh em Chế Phong vẫn hòa đồng, dành nhiều tình cảm cho nhau. Chế Kha cũng vui mừng, cười nói liên tục khi gặp lại Chế Phong.

Ăn uống và đi tham quan một số nơi xong, Chế Phong tiếp tục về thăm nhà Chế Kha lúc chạng vạng tối.

Vừa tới cổng nhà Chế Kha, Chế Phong đã phải thốt lên khi thấy đất đai bạt ngàn, rộng tới vài nghìn mét vuông: "Tôi đã tới nhà của em Chế Kha. Trời ơi! Đất ở đây rộng thế? Mặt tiền bự dữ vậy? Quá bự luôn! Trời ơi Chế Kha ơi, nhà em rộng qua tới sân bên kia luôn à?

Hai con của Chế Kha

Quá trời, coi kìa, nhà bự chưa! Cái sân còn đang xây, tường nhà còn đang làm mà đã cỡ này. Nguyên cái sân nhà phải vài trăm mét vuông vươn ra tận bên xa tít".

Sinh sống tại quê nhà, gia đình Chế Kha khá giả, xe hơi xếp đầy ngoài sân.

Trong sân nhà, rất nhiều bà con cô bác trong họ hàng ở quê đã ngồi sẵn để ăn uống, gặp gỡ cháu trai từ Mỹ về. Mẹ Chế Phong cũng đang ngồi vui vẻ trò chuyện cùng các anh em nhà chồng cũ. Dù Chế Linh vắng mặt, nhưng bà vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, tình cảm khăng khít với nhà chồng cũ.

Chế Kha dù ít tuổi hơn Chế Phong nhưng các con đều đã lớn. Con gái út của anh giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp. Nhà của anh được xây bề thế, kiên cố với nhiều phòng ốc. Thấy Chế Phong tới chơi, Chế Kha cũng mở tiệc linh đình đãi anh em họ hàng. Con cháu quây quần đông đủ, ngồi kín cả sân.