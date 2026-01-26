Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trùm Điền Quân Color Man nói thẳng: "Mọi người hơi coi thường tôi đó"

"Tôi cũng phải vào làm thay thợ, phụ giúp các anh em" – Color Man nói.

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là Color Man đã chia sẻ cảnh ông phải tự tay làm thợ mộc, đóng từng miếng gỗ để làm thành chiếc bàn gỗ pallet dùng cho tiệm bánh mới ông chuẩn bị khai trương.

Trùm Điền Quân Color Man nói thẳng: "Mọi người hơi coi thường tôi đó"- Ảnh 1.

Color Man

Color Man tỏ ra vô cùng hào hứng khi từ một ông chủ ngồi chỉ tay năm ngón nay lại lần đầu trong đời tự làm thợ, tự tay đóng thành công một chiếc bàn gỗ pallet. Ông tự cầm máy mài, máy khoan để cắt đục, ghép từng miếng gỗ vào với nhau một cách chuyên nghiệp.

Ông nói: "Tôi đang có mặt ở ngay đối diện siêu thị Go Nha Trang. Đây là tiệm bánh mới của tôi. Mấy anh em tôi đang muốn làm một tiệm bánh kỷ niệm cho cô Vân vợ tôi, làm cả tháng rồi vẫn chưa xong.

Vì không có thợ nên chúng tôi phải tự mua gỗ pallet về, tự tay làm thay thợ luôn, tự đục đẽo. Tôi cũng phải vào làm thay thợ, phụ giúp các anh em.

Mọi người không biết sẽ bảo tôi quay hình làm màu thế thôi chứ biết làm gì đâu. Mọi người hơi coi thường tôi đó.

Không sao, bây giờ tôi sẽ tự tay làm ra một sản phẩm. Những ai ghét thôi thì thôi còn nếu thương tôi thì có thể mua ủng hộ tôi".

Trùm Điền Quân Color Man nói thẳng: "Mọi người hơi coi thường tôi đó"- Ảnh 2.

Nói rồi, Color Man cho mọi người xem cảnh mình tự tay làm hết mọi thứ để tạo thành một chiếc bàn.

Khi đế chế giải trí Điền Quân lừng lẫy một thời rơi vào cảnh phá sản, từ vị thế một "ông trùm" truyền thông nắm trong tay những show truyền hình triệu view, Color Man lặng lẽ rời khỏi hào quang rực rỡ của Sài Gòn để tìm về Nha Trang bắt đầu lại từ con số không.

Tại thành phố biển, người ta không còn thấy một CEO quyền lực mà là một người đàn ông trung niên cần mẫn đi xin việc làm nhân viên môi giới bất động sản để trang trải cuộc sống. Không dừng lại ở đó, với bản tính năng động và không chịu đầu hàng số phận, ông tiếp tục lấn sân sang mảng ẩm thực đường phố. Sáng sáng, ông tự tay chuẩn bị những ổ bánh mì nóng hổi, mở một quán ăn nhỏ phục vụ thực khách bình dân và bán thêm các loại nước mát giải khát ven đường.

Hình ảnh Color Man đổ mồ hôi bên bếp lửa hay niềm nở chào mời khách mua nước khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa khâm phục ý chí sắt đá. Dẫu ánh hào quang cũ đã tắt, ông vẫn chọn cách đối mặt với thực tế bằng sự lạc quan và đôi bàn tay lao động chân chính. Sự thay đổi chóng mặt từ đỉnh cao xuống đáy sâu xã hội đã trở thành một bài học lớn về sự vô thường và nghị lực tái sinh.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

