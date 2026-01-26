Tình hình của gia đình Đình Bắc hiện tại

Niềm tự hào của gia đình

Sau những bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp, đặc biệt là dấu ấn tại VCK U23 châu Á 2026 và trước đó là SEA Games 33, con đường phía trước của Đình Bắc trở nên rộng mở hơn. Thay vì nghĩ đến việc hưởng thụ cá nhân, cầu thủ trẻ lựa chọn báo hiếu bằng những việc làm thiết thực. Theo chia sẻ từ bạn bè và người thân, tiền đạo sinh năm 2004, hiện khoác áo CLB Công An Hà Nội, đã dùng chính thu nhập từ bóng đá để mua ô tô tặng bố và xây nhà mới cho mẹ.

Chiếc ô tô dành tặng bố giúp việc đi lại của gia đình thuận tiện, an toàn hơn, còn căn nhà mới xây cho mẹ được dựng ngay cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ ở quê Nghệ An, ước mơ mà anh đã ấp ủ từ lâu.

Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, một vùng quê yên bình, thuần nông ở Nghệ An. Gia đình anh có hoàn cảnh giản dị: bố là ông Nguyễn Đình Ấp gắn bó với ruộng đồng, mẹ buôn bán nhỏ tại chợ quê. Là con út trong nhà, trên có một chị gái, Đình Bắc sớm nhận được sự quan tâm và động viên từ bố mẹ trong hành trình theo đuổi giấc mơ sân cỏ. Dù kinh tế không dư dả, gia đình vẫn luôn tạo điều kiện để anh theo tập luyện bóng đá từ những ngày đầu.

Ngôi nhà nơi gia đình Đình Bắc đang sinh sống được xây dựng lại cách đây vài năm, mang dáng dấp mộc mạc, gần gũi đúng chất làng quê miền Trung. Căn nhà một tầng, không cầu kỳ về kiến trúc nhưng rộng rãi và thoáng đãng. Phía trước là khoảng sân đủ lớn, vừa làm nơi sinh hoạt chung, vừa là chỗ đón khách ghé thăm. Phòng khách được bố trí gọn gàng, sáng sủa, là không gian trung tâm của ngôi nhà.

Đáng chú ý, trong phòng khách, bố mẹ Đình Bắc dành những vị trí trang trọng nhất để trưng bày các thành tích của con trai. Từ huy chương thuở thiếu niên đến những chiếc cúp, bằng khen, áo đấu của đội tuyển Việt Nam… tất cả được sắp xếp ngăn nắp, thể hiện niềm tự hào thầm lặng nhưng sâu sắc của gia đình dành cho cậu con út.

Gian bếp và các phòng chức năng khác được thiết kế đơn giản, vừa đủ cho sinh hoạt hằng ngày. Ngoài sân, một bộ bàn trà nhỏ được đặt sẵn để tiện tiếp khách, tạo cảm giác ấm cúng, thân tình. Không xa hoa hay hoành tráng như những lời đồn đoán trên mạng xã hội, tổ ấm của Đình Bắc phản ánh đúng hình ảnh một gia đình quê mộc mạc, nơi chắp cánh cho hành trình vươn lên của chàng cầu thủ trẻ.

Không chỉ chăm lo cho gia đình, Đình Bắc còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Toàn bộ số tiền thưởng 45 triệu đồng từ các danh hiệu cá nhân đã được anh trao tặng cho Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Nhiều tin vui đáng tự hào

Trên sân cỏ, Nguyễn Đình Bắc là một trong những điểm sáng của U23 Việt Nam tại giải châu Á. Trong điều kiện thể trạng không hoàn hảo, anh vẫn thi đấu bền bỉ, ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó góp công giúp đội tuyển đoạt huy chương đồng.

Anh đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một kỳ giải U23 châu Á vừa qua. Màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ trong nước mà còn khiến giới truyền thông khu vực dành nhiều sự quan tâm đặc biệt.

Trong vai trò mũi nhọn tấn công, anh thể hiện phong độ ổn định, khả năng dứt điểm sắc bén cùng bản lĩnh thi đấu vượt tuổi. Chính sự tự tin và lì lợm ấy giúp cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam tỏa sáng trước những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Tại Thái Lan, trang Baball Buriram đã không tiếc lời ca ngợi màn thể hiện của số 7 U23 Việt Nam. Truyền thông xứ Chùa Vàng nhận định Đình Bắc là mẫu cầu thủ có đẳng cấp, sở hữu tâm lý thi đấu vững vàng và không hề bị choáng ngợp khi bước vào các trận cầu lớn. Theo đánh giá này, sự ổn định xuyên suốt giải đấu chính là yếu tố then chốt giúp anh vượt lên trên nhiều ứng viên nặng ký khác trong cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Ngay sau khi khép lại hành trình đáng tự hào cùng U23 Việt Nam, Đình Bắc tiếp tục đón nhận tin vui. Anh chính thức được trao bù hai danh hiệu cá nhân của năm 2025 gồm Quả bóng bạc Việt Nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm – phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu thăng hoa và cho thấy bước tiến mạnh mẽ của tài năng trẻ xứ Nghệ trên hành trình sự nghiệp.

Tại quê nhà Nghệ An của Đình Bắc, niềm vui cũng kéo dài bất tận. Gia đình anh đã đón khách chúc mừng đến tận rạng sáng sau chiến tích của con trai. Bố của Đình Bắc hóm hỉnh chia sẻ sẽ "thưởng nóng" cho Vua phá lưới châu Á bằng vài sào ruộng quê nhà, một phần thưởng dân dã nhưng đong đầy tình cảm sau những nỗ lực bền bỉ của tiền đạo trẻ này.

