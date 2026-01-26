Nữ thủ khoa Nhạc viện thành công nhất Việt Nam: “Giàu từ nhân cách, tài năng đến tài sản”

Mỹ Tâm là một trong số hiếm những nghệ sĩ Việt Nam duy trì được sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ mà không bị cuốn trôi bởi biến động thị trường hay sự thay đổi của thị hiếu đại chúng. Nổi danh từ đầu những năm 2000, đến nay, cái tên Mỹ Tâm vẫn gắn liền với vị thế ngôi sao hạng A của Vpop, sở hữu sự nghiệp ổn định, hình ảnh sạch và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

Nổi danh từ đầu những năm 2000, đến nay, cái tên Mỹ Tâm vẫn gắn liền với vị thế ngôi sao hạng A của Vpop (Ảnh: FBNV)

Năm 2001, Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5. Trong bối cảnh nhạc trẻ Việt Nam thời điểm đó chủ yếu phát triển theo hướng tự phát, danh xưng thủ khoa Nhạc viện của Mỹ Tâm được xem là một nền tảng hiếm hoi, phản ánh quá trình đào tạo bài bản và nghiêm túc. Quyết định từ chối học bổng du học để ở lại Việt Nam, theo đuổi con đường nhạc pop đại chúng dựa trên kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, về sau được nhìn nhận là một trong những lựa chọn có ảnh hưởng lớn đến diện mạo Vpop đầu những năm 2000.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Mỹ Tâm được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Cô từng được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards 2012, nhận giải Asia’s Music Legend tại Top Asia Corporate Ball 2014 và danh hiệu Best Selling Artist of Asia tại Big Apple Music Awards. Bên cạnh thành tích chuyên môn, Mỹ Tâm vẫn duy trì được lượng người hâm mộ đông đảo, trung thành, điều không dễ với một nghệ sĩ đã đi qua nhiều thế hệ khán giả.

Sự nghiệp của Mỹ Tâm được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi động của Mỹ Tâm khi nữ ca sĩ dành nửa đầu năm cho dự án điện ảnh Tài, trước khi quay trở lại đường đua âm nhạc ở nửa cuối năm. Dấu mốc lớn nhất là live concert See The Light, liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm hiện tại. Đêm diễn tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12/2025, thu hút hơn 40.000 khán giả. Với hệ thống sân khấu sử dụng hơn 1.650m² màn hình LED cùng âm thanh - ánh sáng quy mô lớn, See The Light được đánh giá là một trong những concert ngoài trời đặt ra tiêu chuẩn mới cho thị trường biểu diễn tại Việt Nam.

Đêm diễn tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 40.000 khán giả (Ảnh: FBNV)

Song song với hoạt động sân khấu, Mỹ Tâm vẫn giữ được sự hiện diện ổn định trên các nền tảng nhạc số. Ca khúc Chuyện Để Dành phát hành cuối năm 2025 nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam, cho thấy sức hút bền vững của nữ ca sĩ trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nghệ sĩ trẻ và các xu hướng mới.

Song song với hoạt động sân khấu, Mỹ Tâm vẫn giữ được sự hiện diện ổn định trên các nền tảng nhạc số (Ảnh: FBNV)

Một trong những khoảnh khắc được Mỹ Tâm nhắc đến nhiều nhất trong năm 2025 là lần tham gia biểu diễn tại Đại lễ 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Với cô, đây không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là dấu ấn mang ý nghĩa đặc biệt, được nữ ca sĩ mô tả là “xúc động mãi mãi không bao giờ quên”.

Một trong những khoảnh khắc được Mỹ Tâm nhắc đến nhiều nhất trong năm 2025 là lần tham gia biểu diễn tại Đại lễ 2/9 (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh danh tiếng và chuyên môn, Mỹ Tâm còn được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ có nền tảng kinh tế vững chắc nhất showbiz Việt. Cô thường được gọi là nghệ sĩ “giàu từ nhân cách, tài năng đến tài sản”. Ngay từ năm 26 tuổi, Mỹ Tâm đã thành lập công ty riêng và đạt lợi nhuận đáng kể. Hiện tại, nữ ca sĩ giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty giải trí thành lập từ năm 2007, phụ trách truyền thông, phát hành sản phẩm âm nhạc và quản lý hoạt động nghệ thuật của cô, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng và đầu tư khu vui chơi giải trí.

Mỹ Tâm sở hữu tòa nhà 5 tầng tại vị trí mặt tiền đắc địa ở TP.HCM, từng được định giá trên 100 tỷ đồng vào năm 2012. Công trình này vừa là trụ sở công ty, vừa kết hợp cửa hàng thời trang và quán cà phê do chính cô làm chủ. Thương hiệu thời trang mang tên Mỹ Tâm được nữ ca sĩ ấp ủ trong suốt hai năm, từ nghiên cứu thị hiếu, định hướng sản phẩm đến xây dựng phong cách. Nhiều trang phục biểu diễn của cô trên sân khấu cũng đến từ chính thương hiệu này.

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn sở hữu khu nhà vườn rộng lớn tại Củ Chi, TP.HCM. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn được nữ ca sĩ tận dụng để tổ chức các hoạt động cộng đồng, đúng với tinh thần gắn bó xã hội mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Mỹ Tâm còn được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ có nền tảng kinh tế vững chắc nhất showbiz Việt (Ảnh: FBNV)

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Mỹ Tâm vẫn duy trì lối sống kín tiếng, giản dị. Khác với nhiều nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ về tài sản hay hàng hiệu, nữ ca sĩ hiếm khi nhắc đến đời sống vật chất của mình. Hình ảnh gần gũi, không phô trương tiếp tục là yếu tố giúp Mỹ Tâm giữ được thiện cảm lâu dài trong lòng công chúng.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm chưa lập gia đình nhưng vẫn được ngưỡng mộ bởi phong độ bền bỉ và hình ảnh trẻ trung. Trong live concert gần nhất, nữ ca sĩ hát và nhảy liên tục gần bốn tiếng, cho thấy thể lực và tinh thần làm nghề nghiêm túc hiếm thấy ở một nghệ sĩ đã hoạt động hơn hai thập kỷ.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm chưa lập gia đình nhưng vẫn được ngưỡng mộ bởi phong độ bền bỉ và hình ảnh trẻ trung (Ảnh: FBNV)

Về nhan sắc, Mỹ Tâm nhiều lần chia sẻ ưu tiên các phương pháp chăm sóc tự nhiên. Cô từng thừa nhận bản thân sợ đau và không nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài đời, nữ ca sĩ chuộng phong cách năng động, trang điểm nhẹ, gần như chỉ sử dụng son môi. Trong một cuộc trò chuyện hậu Đại lễ 2/9, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Mỹ Tâm thẳng thắn cho biết cô không có phương pháp đặc biệt, mà chú trọng vào việc sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn, coi đó là cách để duy trì năng lượng trẻ trung lâu dài.

"Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó.", Mỹ Tâm hài hước nói.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế là một trong những giọng ca hàng đầu của Vpop (Ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế là một trong những giọng ca hàng đầu của Vpop. Sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu, “Họa mi tóc nâu” tiếp tục ghi dấu bằng giọng hát nội lực, phong độ ổn định và hình ảnh bền vững - một trường hợp hiếm hoi của showbiz Việt khi thành công không chỉ đo bằng danh tiếng, mà còn bằng chiều sâu nghề nghiệp và uy tín cá nhân.



