Cảnh tượng lần đầu xuất hiện trong nhà Mỹ Tâm

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm không chỉ sở hữu sự nghiệp rực rỡ mà còn gây chú ý với khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong đó, bất động sản rộng hàng nghìn mét vuông tại TP.HCM được xem là một trong những cơ ngơi ấn tượng nhất của nữ ca sĩ. Đây vừa là nơi ở, vừa là không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, được Mỹ Tâm chăm chút kỹ lưỡng, đặc biệt là khu vườn cây ăn trái xanh mát.

Mới đây, nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi chứng kiến cảnh tượng cây vú sữa trong vườn, sau 3-4 năm trồng, chẳng những phát triển cao lớn mà còn ra trái sum suê. Trong đoạn clip đăng tải trên Facebook cá nhân, cô vui vẻ chia sẻ: "Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ở nhà mình trồng được cây vú sữa mà có trái như vậy", "Mình không cần ăn, mình mới thấy trái là mình đã vui rồi"...

Mỹ Tâm hào hứng khoe cây vú sữa nhà trồng ra trái xum xuê

Cận cảnh cây vú sữa nhà Mỹ Tâm sai trĩu quả sau 3-4 năm trồng

Niềm vui của Mỹ Tâm dường như được nhân đôi khi không chỉ 1 mà có đến 2 cây vú sữa trong vườn nhà đều đồng loạt đơm hoa, kết trái rực rỡ. Trong những khung hình được chia sẻ, có thể thấy cây nào cây nấy đều phát triển cao lớn, thân cây vững chãi, cho thấy thành quả của quá trình chăm bón kỹ lưỡng suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ còn hào hứng tưởng tượng đến cảnh thu hoạch vú sữa mang khoe mẹ, thậm chí hóm hỉnh đùa rằng nếu trái kịp chín, Tết này sẽ hái tặng khán giả.

Mỹ Tâm vô cùng hào hứng khi cả 2 cây vú sữa đều cho trái mọc dày kín cành

Cây vú sữa - loài cây ăn quả được nhiều gia đình ưa chuộng

Không chỉ được Mỹ Tâm trồng nhiều trong vườn nhà, cây vú sữa còn là loại cây ăn trái quen thuộc, được rất nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Ngoài giá trị lấy quả, vú sữa được đánh giá cao về ý nghĩa phong thủy. Theo quan niệm dân gian, đây là loài cây tượng trưng cho sự sum vầy, đủ đầy và phúc khí lâu dài của gia đình. Tán cây xanh mát, lá dày, sinh trưởng bền bỉ và khả năng ra trái sai được xem là biểu hiện của sự che chở, nuôi dưỡng và nguồn năng lượng tích cực trong không gian sống.

Trồng cây vú sữa trong sân vườn, đặc biệt là những ngôi nhà có diện tích rộng hoặc gần khu vực sinh hoạt chung, được cho là giúp gia đạo êm ấm, tình cảm giữa các thành viên gắn bó, con cháu hòa thuận. Quả vú sữa có hình tròn, vỏ bóng, ruột ngọt lành còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự viên mãn, no đủ và cuộc sống ổn định. Chính vì vậy, nhiều gia đình xem vú sữa không chỉ là cây ăn trái mà còn là biểu trưng của tài lộc bền vững và sự an yên dài lâu trong tổ ấm.

Khi trồng cây vú sữa, cần lưu ý một số điểm sau:

- Chọn vị trí trồng phù hợp: Vú sữa là cây thân gỗ lớn, tán rộng và rễ khỏe, nên trồng ở sân vườn thoáng đãng, tránh trồng quá sát nhà, móng hoặc tường rào.

- Đảm bảo đủ ánh nắng: Cây ưa nắng, cần không gian có ánh sáng tự nhiên đầy đủ để sinh trưởng tốt và ra trái đều.

- Đất trồng thoát nước tốt: Nên chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, tránh khu vực dễ ngập úng, đặc biệt vào mùa mưa.

- Chăm sóc định kỳ: Cần bón phân, tỉa cành và kiểm tra sâu bệnh thường xuyên để cây phát triển ổn định.

- Kiên nhẫn chờ thu hoạch: Vú sữa là cây lâu năm, thường mất vài năm mới cho trái, nên cần chăm sóc đều đặn và không nóng vội.