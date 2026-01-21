Soi thời khoá biểu 1 ngày của Hồ Ngọc Hà, nhiều người vỡ oà nhận ra: Bí quyết mẹ giỏi con ngoan là đây!

Nói về chuyện nuôi dạy con, có lẽ Hồ Ngọc Hà là một trong số ít nghệ sĩ hiếm khi vấp phải những ý kiến chê trách. Không phải vì cô luôn xuất hiện như một “bà mẹ hoàn hảo”, mà bởi cách cô chọn đứng ở vị trí rất rõ ràng: ưu tiên gia đình, tôn trọng nhịp sống của con và giữ cho tổ ấm một trật tự đủ bền để yêu thương không bị cuốn trôi bởi bận rộn.

Giữa lịch làm việc dày đặc của một nghệ sĩ hàng đầu, những chia sẻ gần đây của Hồ Ngọc Hà về thời khóa biểu mỗi ngày bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn.

Không cầu kỳ triết lý, không lời khuyên dạy cao siêu, câu chuyện của Hồ Ngọc Hà bắt đầu từ những việc rất nhỏ: tự tay nấu bữa sáng cho con, đưa con đi học, dành thời gian chăm sóc thân tâm trước khi bước ra với thế giới công việc. Chính từ nhịp sinh hoạt tưởng như giản dị ấy, nhiều người nhận ra điều cốt lõi trong cách nữ ca sĩ nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.

Hồ Ngọc Hà

Một thời khoá biểu kỷ luật

Trong guồng quay bận rộn của công việc nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà lựa chọn một trật tự sống có kỷ luật rõ ràng. Cô chia sẻ: Mỗi buổi sáng, dù lịch trình có dày đến đâu, cô vẫn giữ thói quen tự tay chuẩn bị bữa ăn cho các con, đưa con đến trường trước khi dành thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân và những hoạt động tinh thần như cầu nguyện. Buổi tối, cô nhận show diễn chọn lọc để dành thời gian cho các con.

“Tôi đưa thời khóa biểu này trở thành kỷ luật để mình tuân thủ theo, không thể sống thiếu. Từ đó, cơ thể, tâm trí tôi có nền tảng để không bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì. Nhờ vậy mà tâm hồn tôi luôn được bình yên”, bà mẹ chia sẻ.

Điều đáng chú ý là Hồ Ngọc Hà không xem đây là sự hy sinh, mà coi đó là nền tảng sống không thể thiếu. Việc lặp lại đều đặn một thời khóa biểu quen thuộc giúp cơ thể và tâm trí cô có điểm tựa vững vàng, không bị xáo trộn bởi những biến động thường trực của nghề nghiệp. Khi người mẹ giữ được sự ổn định từ bên trong, bầu không khí gia đình cũng theo đó mà trở nên dễ chịu, an yên hơn. Trong môi trường đó, các con không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn lớn lên với cảm giác được hiện diện trọn vẹn cùng cha mẹ.

Thực tế cho thấy, các con của Hồ Ngọc Hà đều phát triển khỏe mạnh, hoạt bát và tự tin. Không ít người nhận xét rằng sự chỉn chu trong đời sống gia đình của nữ ca sĩ phần nào phản chiếu qua cách các con tương tác, trò chuyện và bộc lộ cảm xúc trước ống kính.

Theo các nghiên cứu về gắn bó (attachment theory) và phát triển cảm xúc trẻ em, điều nuôi dưỡng cảm giác an toàn và hạnh phúc ở trẻ không nằm ở số giờ cha mẹ ngồi cạnh con, mà nằm ở những khoảnh khắc cha mẹ thật sự “có mặt”: lắng nghe trọn vẹn, phản hồi cảm xúc của con, cùng làm một việc chung với sự tập trung và kết nối. Chỉ cần 15-30 phút mỗi ngày, nếu đó là khoảng thời gian không bị điện thoại, công việc hay sự phân tâm chen vào, trẻ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự yêu thương và gắn bó.

Ngược lại, việc ở bên con cả ngày nhưng tâm trí đặt ở nơi khác lại không mang nhiều ý nghĩa về mặt cảm xúc. Trẻ rất nhạy cảm với sự “hiện diện giả”, và lâu dần sẽ học cách thu mình, hoặc tìm kiếm sự chú ý bằng những hành vi tiêu cực.

Các nhà tâm lý học gọi đó là “thời gian chất lượng” - khi cha mẹ và con cùng chia sẻ một hoạt động đơn giản như ăn sáng, trò chuyện trước giờ ngủ, cùng đọc sách hay nấu ăn, nhưng trong trạng thái kết nối thật sự. Chính những khoảnh khắc nhỏ, đều đặn ấy mới tạo nên nền tảng an toàn cảm xúc cho trẻ, giúp con phát triển sự tự tin, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và mối quan hệ lành mạnh sau này.

Từ câu chuyện của Hồ Ngọc Hà, nhiều bậc cha mẹ nhận ra rằng, điều trẻ cần không phải là một người mẹ hoàn hảo, mà là một người mẹ hiện diện đủ đầy. Khi cha mẹ biết ưu tiên những khoảng thời gian nền tảng cho gia đình, biết đặt ra kỷ luật cho chính mình trước khi yêu cầu con cái tuân thủ kỷ luật, thì việc nuôi dạy con trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, thời khóa biểu của Hồ Ngọc Hà gợi nhắc rằng hạnh phúc gia đình không đến từ việc làm nhiều hơn mà từ việc làm đúng và đủ. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu bằng một bữa sáng được nấu bằng sự hiện diện trọn vẹn, một ngày bình yên đã kịp nảy mầm.