Không phải lan, đây mới là loại hoa được giới nhà giàu chuộng mua chơi Tết: Giá vài triệu tính theo cành

Tết đến, chợ hoa lại rộn ràng với những hình ảnh quen thuộc. Miền Bắc có đào phai, đào bích; miền Nam rực rỡ mai vàng; quất cảnh được nhiều gia đình chọn với mong muốn sung túc, đủ đầy. Còn hoa lan – với giá trị cao và vẻ ngoài sang trọng – từ lâu vẫn được đùa vui là “hoa của giới nhà giàu”, thường xuất hiện trong sảnh lớn, biệt thự hay không gian cao cấp.

Thế nhưng vài mùa Tết gần đây, bên cạnh những lựa chọn quen thuộc ấy, thị trường hoa lại xuất hiện một cái tên mới được nhắc đến nhiều hơn: đào chuông Yên Tử. Khác với đào truyền thống có cánh xòe rộng, hoa đào chuông có dáng bông rủ xuống như chiếc chuông nhỏ, màu hồng tím trầm. Vẻ ngoài lạ mắt này khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi tò mò.

Hoa đào chuông và xuất xứ đặc biệt

Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, đào chuông Yên Tử là loài hoa mọc tự nhiên tại khu vực núi Yên Tử, phân bố chủ yếu ở độ cao từ vài trăm mét trở lên, nơi khí hậu mát, ẩm và có sương mù dày vào mùa đông – xuân. Không giống đào cảnh được trồng phổ biến ở đồng bằng, đào chuông sinh trưởng trong rừng già, bám vào sườn núi, khe đá và những khu vực có thảm thực vật tự nhiên dày.

Thời gian nở hoa của đào chuông cũng là yếu tố khiến loài hoa này được chú ý. Theo Báo Văn Hóa, hoa thường bắt đầu nở từ cuối tháng 1 dương lịch, kéo dài đến khoảng tháng 3, trùng với mùa lễ hội xuân Yên Tử và đúng dịp Tết Nguyên đán. Trong điều kiện thời tiết lạnh, hoa nở chậm, giữ được độ tươi lâu hơn so với nhiều loại đào khác.

Vì sao giá vài triệu/cành?

Không giống nhiều giống đào cảnh có thể can thiệp kỹ thuật để điều chỉnh thời gian ra hoa, đào chuông Yên Tử phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên. Nhiệt độ, độ ẩm và lượng sương đều ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân hóa nụ và nở hoa.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử được trích dẫn trên báo chí địa phương, loài hoa này chủ yếu tồn tại trong tự nhiên, số lượng không lớn. Việc khai thác cành chơi Tết được khuyến cáo phải có kiểm soát nhằm tránh tác động tiêu cực đến hệ sinh thái rừng.

Chính vì sinh trưởng chậm, khó nhân giống và không trồng đại trà, mỗi cành đào chuông đẹp đều mang tính “độc bản”, không cành nào giống cành nào hoàn toàn và giá cũng cao hơn hẳn so với đào thường.

Theo ghi nhận của Infonet (Vietnamnet) và Báo Dân Việt, các cành nhỏ, ít nụ thường có giá từ vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, những cành lớn, cao trên 2–3 mét, nhiều nụ, dáng tự nhiên đẹp có thể được rao bán với giá từ 2–5 triệu đồng mỗi cành, thậm chí cao hơn tùy thời điểm.

Báo Thanh Niên nhấn mạnh, mức giá này đến từ nhiều yếu tố: nguồn cung hạn chế, thời gian sinh trưởng dài, chi phí vận chuyển từ vùng núi xuống đô thị lớn và công chăm sóc trong quá trình giữ hoa không nở sớm.

Lưu ý khi chơi đào chuông Yên Tử ngày Tết

Dù được ưa chuộng bởi vẻ đẹp lạ và giá trị tinh thần, đào chuông Yên Tử không phải loài hoa “dễ chiều” như nhiều giống đào cảnh quen thuộc. Theo khuyến cáo của các tiểu thương và thông tin trên Báo Quảng Ninh, người mua cần đặc biệt lưu ý đến nguồn gốc cành hoa, ưu tiên các cành được khai thác hợp pháp hoặc cây nhân giống, tránh tiếp tay cho việc chặt phá rừng tự nhiên.

Về cách chơi, đào chuông Yên Tử phù hợp trưng trong không gian thoáng mát, tránh đặt nơi có nắng gắt hoặc nhiệt độ quá cao, bởi hoa ưa lạnh và độ ẩm. Nếu để trong phòng kín, hoa dễ nở nhanh và chóng tàn. Nhiều người chơi có kinh nghiệm cho biết chỉ nên phun sương nhẹ, không tưới trực tiếp vào hoa để tránh úng nụ.

Ngoài ra, đào chuông mang dáng vẻ trầm, không rực rỡ nên thường phù hợp với không gian rộng, nhà vườn hoặc phòng khách tối giản. Việc phối quá nhiều đèn hoặc trang trí cầu kỳ có thể làm mất đi vẻ tự nhiên vốn là “linh hồn” của loài hoa này.