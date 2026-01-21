Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố mẹ Đình Bắc phản hồi tin con trai đang yêu Á hậu Cẩm Ly

21-01-2026 - 06:02 AM | Lifestyle

Bố mẹ Đình Bắc phản hồi tin con trai đang yêu Á hậu Cẩm Ly

Bố mẹ chàng cầu thủ cũng tiết lộ những mong muốn về con dâu tương lai.

Hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Bên cạnh những diễn biến chuyên môn như phong độ thi đấu của các cầu thủ hay tỷ số trận đấu, người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện đời thường của họ.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào chiều 20/1, bố mẹ Đình Bắc - chú Ấp và cô Ngọc đã có chia sẻ về tin đồn tình cảm của chàng cầu thủ gần đây.

Bố mẹ Đình Bắc chia sẻ về chuyện tình cảm của con trai (Clip: Như Hoàn & NXH)

Khi được hỏi về mối quan hệ Đình Bắc và Cẩm Ly sau những nghi vấn được lan truyền trên MXH, cô Ngọc - mẹ chàng cầu thủ phủ nhận thông tin hẹn hò:

“Không phải đâu. Đó là bạn bè đấy.

Bố mẹ không biết ai, đó là họ đùa trên mạng đó. Nhiều khi mẹ đùa ‘Bắc ơi mẹ chuẩn bị có con dâu hay sao’ thì Bắc nói: ‘Yêu gì tầm này. Chơi cho thoải mái đã’”.

Cô Ngọc nhấn mạnh thêm về chuyện tình cảm của con: “Bắc đã yêu ai đâu, bạn bè cả, chưa yêu ai thì chưa nói với bố mẹ là yêu”

Cô Ngọc (Ảnh: Như Hoàn)

Về mong muốn với con dâu trong tương lai, cô Ngọc chia sẻ chân thành: “Con dâu của mẹ thì cũng chỉ bình thường, giản dị giống như mẹ là được thôi. Mẹ chỉ mong con ngoan và biết đối đãi nội ngoại thôi còn những cái khác mình không đặt vấn đề. Mình chỉ mong con cái hiểu, thông cảm, biết chia sẻ và sống tình cảm thôi”.

Chú Ấp nói đùa thêm rằng: “Bố mẹ cũng chỉ biết nói là ‘đứa nào yêu được Bắc thì bố mẹ chấp nhận làm con dâu’. Không yêu cầu gì cả, chỉ yêu cầu làm dâu bố mẹ là được”.

Ngoài ra chú Ấp cho biết mỗi khi con trai về nhà cũng hay trêu con chuyện lấy vợ nhưng chàng cầu thủ khẳng định còn lâu nữa mới tính đến.

Bố mẹ Đình Bắc phản hồi tin con trai đang yêu Á hậu Cẩm Ly- Ảnh 2.

Chú Ấp (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó Cẩm Ly - Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 bất ngờ được cư dân mạng gọi là “người yêu Đình Bắc” sau một số tương tác trên mạng xã hội giữa cô và tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người hâm mộ liên tục để lại bình luận “đẩy thuyền”. Cũng chính vì vậy mà Cẩm Ly bỗng nhiệt lọt lot search cùng với Đình Bắc, nhiều fan của chàng cầu thủ cũng tìm đến trang cá nhân của cô nàng.

Bố mẹ Đình Bắc phản hồi tin con trai đang yêu Á hậu Cẩm Ly- Ảnh 3.

Đình Bắc và Cẩm Ly (Ảnh: IGNV)

Trước những đồn đoán này, phản ứng của Cẩm Ly khá chừng mực. Cô không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, cũng không trực tiếp trả lời các bình luận nhắc đến Đình Bắc. Thay vào đó, Á hậu sinh năm 2003 chỉ tương tác nhẹ nhàng với một số bình luận chung, giữ thái độ kín tiếng và tránh làm câu chuyện đi xa hơn.

Về phía Đình Bắc và Cẩm Ly, cả hai chưa đưa ra phản hồi chính thức về chuyện tình cảm.

Thạc sĩ 30 tuổi bỏ lương 125 triệu đồng/tháng đi bán cơm quê: 1 ngày đi 20.000 bước bưng đồ ăn, doanh thu 700 triệu đồng/tuần

Theo Trang

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Đình Bắc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo mới nhất về Tết Bính Ngọ

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo mới nhất về Tết Bính Ngọ Nổi bật

Thạc sĩ 30 tuổi bỏ lương 125 triệu đồng/tháng đi bán cơm quê: 1 ngày đi 20.000 bước bưng đồ ăn, doanh thu 700 triệu đồng/tuần

Thạc sĩ 30 tuổi bỏ lương 125 triệu đồng/tháng đi bán cơm quê: 1 ngày đi 20.000 bước bưng đồ ăn, doanh thu 700 triệu đồng/tuần Nổi bật

Nam ca sỹ được đồn đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thuỷ là ai?

Nam ca sỹ được đồn đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thuỷ là ai?

01:31 , 21/01/2026
1 chỉ vàng bằng 4 cái vé máy bay về quê ăn Tết, nghĩ mà buồn

1 chỉ vàng bằng 4 cái vé máy bay về quê ăn Tết, nghĩ mà buồn

00:50 , 21/01/2026
Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng

23:59 , 20/01/2026
"Đột nhập" phòng thay đồ, nghe HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" cho U23 Việt Nam quyết thắng Trung Quốc đêm nay

"Đột nhập" phòng thay đồ, nghe HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" cho U23 Việt Nam quyết thắng Trung Quốc đêm nay

23:20 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên