1 chỉ vàng bằng 4 cái vé máy bay về quê ăn Tết, nghĩ mà buồn

21-01-2026 - 00:50 AM | Lifestyle

Không có tiền mua vàng, còn tiền vé máy bay tầm này thì khỏi nói…

Với không ít người lúc này, vấn đề đáng lo nhất không phải là shopping mua sắm, săn đồ Tết, “cuộc chiến thực sự” nằm ở… website đặt vé máy bay. Ai cũng biết đặt sớm thì mua được vé rẻ, hành trình về quê ăn Tết sẽ “đỡ nặng” phần nào. Nhưng đôi khi không phải cứ muốn đặt sớm là được, vì còn công việc chưa sắp xếp xong.

Tết là thời điểm nhu cầu đi lại nhiều, nên cũng không có gì khó hiểu khi giá vé máy bay tăng. Tầm này, 1 tấm vé từ TP.HCM về Hà Nội hoặc ngược lại, hạng phổ thông - rẻ lắm cũng cỡ 4 triệu/người, mà chẳng còn mấy “chỗ trống”. Còn chưa đặt được là còn lo.

1 chỉ vàng bằng 4 cái vé máy bay về quê ăn Tết, nghĩ mà buồn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mà từ website đặt vé Tết chuyển tab sang Facebook hoặc bất kỳ đâu, nỗi lo sẽ nhân đôi thành nỗi buồn, vì “vô tình” để tin giá vàng lọt vào mắt. Hôm nay giá vàng lập đỉnh mới, thế là suốt cả ngày, đi đâu cũng thấy “vàng”, ở đâu cũng nghe chuyện “mua vàng”.

1 chỉ vàng hôm nay (20/1) có giá 16,6 triệu đồng - tương đương khoảng 4 tấm vé về quê ăn Tết, và có thể sẽ hơn cả 1 tháng lương của không ít người.

Nhìn giá vàng tăng, nhìn giá vé máy bay nhích dần theo từng lần “thử check” mà không ít người chỉ biết thở dài vì không có tiền mua vàng, còn đường về quê thì… “đắt”.

1 chỉ vàng bằng 4 cái vé máy bay về quê ăn Tết, nghĩ mà buồn- Ảnh 2.

Giá vàng đã lên tới 16,6 triệu/chỉ rồi (Ảnh chụp màn hình)

Rút kinh nghiệm thế nào để Tết năm tới đỡ lo, đỡ buồn?

Thực ra nỗi lo không đến từ Tết, mà đến từ việc chúng ta chuẩn bị “hơi muộn”. Tết năm nay thì không kịp để lật ngược tình thế nữa rồi, nhưng Tết năm sau thì khác.

1. Tiết kiệm tiền tiêu Tết từ trong năm

Sai lầm lớn nhất của nhiều người là coi tiền Tết là “chi phí đột xuất”, trong khi năm nào Tết cũng đến, và năm nào cũng… tốn. Vé máy bay, quà biếu, tiền mừng tuổi, ăn uống, đi lại,... chẳng có khoản nào là bất ngờ cả, chỉ là mình chưa chủ động chuẩn bị thôi.

Cách đơn giản nhất là ngay từ đầu năm, mỗi tháng để ra 1 khoản coi như tiết kiệm trước tiền tiêu Tết. Ví dụ như Tết năm nay tổng chi 30 triệu, thì mỗi tháng tiết kiệm 2,5 triệu đồng là cuối năm đỡ hơn nhiều rồi.

2. Cố gắng chi tiêu tiết kiệm, mua vàng tích sản

Một năm trôi qua rất nhanh, tiền lương đi đâu nhiều khi mình không nhớ, nhưng đến cuối năm nhìn lại thì… chẳng còn bao nhiêu. Tiết kiệm ở đây không có nghĩa là sống kham khổ, mà là biết ưu tiên. Bớt một vài khoản chi không thực sự cần thiết, đổi lại là tích lũy được một tài sản có giá trị lâu dài. Với nhiều người, vàng là lựa chọn quen thuộc vì dễ mua, dễ cất giữ và ít bị “tiêu nhầm”.

1 chỉ vàng bằng 4 cái vé máy bay về quê ăn Tết, nghĩ mà buồn- Ảnh 3.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Không cần mua nhiều một lúc, mỗi tháng vài phân - 1 chỉ vàng cũng đã là một cách giữ tiền kỷ luật.

3. Mua vàng theo khả năng tài chính, đừng cố quá để rồi áp lực ngược

Một điều quan trọng khi mua vàng là đừng cố quá khả năng hiện tại.

Mua vàng nên là phần tiền nhàn rỗi, sau khi đã lo xong chi phí sinh hoạt, dự phòng và những khoản bắt buộc. Ít nhưng đều còn hơn 1 lần mua nhiều để rồi căng thẳng mãi về sau. Tài chính cá nhân bền vững không nằm ở việc bạn có bao nhiêu vàng, mà ở chỗ bạn vẫn sống ổn, ngủ ngon và không phải lo thiếu tiền tiêu, không xoay sở nổi nếu có việc gấp chỉ vì một quyết định vội vàng.

Tết suy cho cùng vẫn là để về nhà, để nghỉ ngơi và sum vầy. Chuẩn bị tốt hơn từ bây giờ không khiến bạn giàu lên ngay, nhưng chắc chắn sẽ giúp Tết năm tới đỡ lo hơn, đỡ buồn hơn - và quan trọng nhất, không còn cảm giác bất lực mỗi lần nhìn giá vé tăng hay giá vàng lập đỉnh.

Theo Ngọc Linh

Đời sống và Pháp luật

