"Đột nhập" phòng thay đồ, nghe HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" cho U23 Việt Nam quyết thắng Trung Quốc đêm nay

20-01-2026 - 23:20 PM | Lifestyle

"Đột nhập" phòng thay đồ, nghe HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" cho U23 Việt Nam quyết thắng Trung Quốc đêm nay

HLV Kim Snag-sik làm "tâm lý" cho U23 Việt Nam theo cách cực kì thực tế và thuyết phục.

HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" trong phòng thay đồ U23 Việt Nam (Video: VFF)

Trước giờ bóng lăn của trận đấu quan trọng gặp U23 Trung Quốc, HLV trưởng Kim Sang-sik đã có những lời dặn dò đầy cảm xúc dành cho các học trò, khiến không ít người xúc động và thêm tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam.

Trong phòng thay đồ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đích thân đọc tên từng cầu thủ trong đội hình ra sân, nhấn mạnh rằng mọi thành viên đều phải luôn sẵn sàng, bất kể được tung vào sân từ đầu hay vào thay người.

"Đột nhập" phòng thay đồ, nghe HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" cho U23 Việt Nam quyết thắng Trung Quốc đêm nay- Ảnh 1.

"Tất cả các cầu thủ phải luôn trong tâm thế chuẩn bị. Văn Khang, chúng ta đã chuẩn bị để viết tiếp lịch sử chưa? Mọi người đều đang chuẩn bị tốt đúng không, đã sẵn sàng đúng không?" - ông Kim lên tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm.

HLV Kim Sang-sik khẳng định trận đấu này không đơn thuần chỉ là một trận bóng bình thường, mà có thể trở thành bước ngoặt lớn với từng cầu thủ: "Trận đấu hôm nay có thể thay đổi tất cả các cầu thủ, tất cả những con người ở đây. Chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng ta có thể được thưởng, có thể tạo được danh tiếng qua chính trận đấu hôm nay".

Không chỉ nói về chuyên môn hay thành tích cá nhân, chiến lược gia 47 tuổi còn nhắc tới ý nghĩa đặc biệt của trận đấu trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán: "Trong bầu không khí trước Tết, thông qua trận đấu này, chúng ta có thể tạo động lực, tạo cảm hứng cho người dân Việt Nam".

"Đột nhập" phòng thay đồ, nghe HLV Kim Sang-sik "truyền lửa" cho U23 Việt Nam quyết thắng Trung Quốc đêm nay- Ảnh 2.

Đặc biệt, lời nhắn gửi về sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ khiến cả phòng thay đồ như lắng lại: "100 triệu người Việt Nam đang ủng hộ và cổ vũ cho mọi người. Tôi mong tất cả đoàn kết, cùng nhau ra sân chiến đấu. Những trận vừa qua các bạn đã làm rất tốt".

Khép lại bài phát biểu, HLV Kim Sang-sik kêu gọi tinh thần đoàn kết và niềm tin tuyệt đối vào đồng đội: "Hãy đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau. Tôi luôn tin tưởng mọi người. Hãy tin vào đồng đội, tin vào chính bản thân mình. Chúng ta có thể giành chiến thắng hôm nay. Việt Nam cố lên!".

Những lời dặn dò đầy cảm xúc ấy không chỉ tiếp thêm lửa cho các cầu thủ U23 Việt Nam, mà còn khiến người hâm mộ thêm vững tin vào một trận đấu quả cảm, nơi tinh thần và niềm tin có thể tạo nên điều đặc biệt.

