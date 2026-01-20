Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng

20-01-2026 - 23:59 PM | Lifestyle

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng

Sau nhiều tranh cãi về concept hút "tài vận" và liên tục bị báo cáo, đây là cái kết cho chuỗi concert của Thái Y Lâm?

Trong thời gian qua, PLEASURE, world tour được đầu tư quy mô lớn của Thái Y Lâm, liên tục trở thành tâm điểm bàn luận ở khắp thị trường châu Á. Không chỉ gây choáng ngợp bởi chi phí sản xuất lên tới 700 tỷ đồng, tour diễn còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ sân khấu táo bạo, mang đậm tính trình diễn đương đại và triết lý nghệ thuật. Từ thiết kế sân khấu nhiều tầng, loạt mô hình cơ khí khổng lồ cho đến cách lồng ghép thần thoại Đông - Tây, PLEASURE nhanh chóng được xem là một trong những concert mang tính biểu tượng của Cpop những năm gần đây.

Tuy nhiên, chính phong cách dàn dựng khác biệt này cũng kéo theo không ít tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc cho rằng nội dung concert mang màu sắc “kỳ dị”, thậm chí đệ đơn báo cáo lên cơ quan chức năng, nhắm vào những đạo cụ như trăn dài 30 mét, bò vàng… với lý do chương trình tràn ngập yếu tố phương Tây và ảnh hưởng đến “vận khí” của khán giả.

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng- Ảnh 1.

Thái Y Lâm và 3 concert ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua khiến không ít người lo sợ

Trước làn sóng chỉ trích, phía Thái Y Lâm đã chính thức lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là những thông tin sai lệch mang tính ác ý. Studio của nữ ca sĩ cùng đơn vị tổ chức cho biết nhiều tài khoản đã cắt ghép, bịa đặt nội dung, đồng thời đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Ngày 16/1/2026, CNR Dream, nền tảng trực thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đã đăng tải bài viết chính thức đánh giá cao quy mô và giá trị nghệ thuật của world tour PLEASURE do Thái Y Lâm thực hiện. Theo nhận định từ CCTV, đây là một trong số ít concert của làng nhạc Hoa ngữ có thể tạo nên sự giao thoa ấn tượng giữa yếu tố truyền thống và tinh thần tiên phong của sân khấu đương đại.

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng- Ảnh 2.

Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dành lời khen ngợi tới Thái Y Lâm

Đồng thời, một tin vui khác dành cho Thái Y Lâm là chuỗi concert PLEASURE đã được cấp phép và chuẩn bị đi vào hoạt động triển khai cho tháng 3 sắp tới. Về mặt thương mại, tour diễn cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi lượng vé tại 14 thành phố ở Trung Quốc đại lục cháy sạch chỉ trong vòng 3 giây, thậm chí tại nhiều địa điểm còn xuất hiện tình trạng vé bị đẩy giá gấp 5 lần. Dù từng ghi nhận khoản thua lỗ ở chặng Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), PLEASURE được dự đoán sẽ giúp Thái Y Lâm bắt đầu mang về lợi nhuận tại thị trường tỷ dân.

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng- Ảnh 3.

Loạt concert ở Trung Quốc đại lục sắp tới đã sold-out sau 3 giây

Trước đó, vào cuối năm 2025, Thái Y Lâm chính thức khai màn Pleasure World Tour tại Taipei Dome, đánh dấu một trong những chuỗi concert quy mô nhất của làng giải trí Hoa ngữ trong năm. Ngay từ thời điểm công bố, tour diễn đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của người hâm mộ trên khắp châu Á. Ba đêm diễn liên tiếp ghi nhận 120.000 khán giả tham dự, mang về doanh thu ước tính khoảng 560 triệu Đài tệ (tương đương hơn 470 tỷ đồng Việt Nam).

Dù vậy, khoản doanh thu này vẫn chưa thể bù đắp chi phí sản xuất khổng lồ. Riêng hệ thống sân khấu, từ kết cấu kỹ thuật, đạo cụ đến khâu vận chuyển, đã ngốn khoảng 900 triệu Đài tệ (xấp xỉ 760 tỷ đồng), đưa PLEASURE trở thành concert tốn kém nhất từng được tổ chức tại Taipei Dome.

Vé xem chương trình được phân chia theo nhiều hạng, dao động từ 3,4 đến 23,9 triệu đồng, tùy theo vị trí ngồi và trải nghiệm đi kèm, từ khu vực tiêu chuẩn đến những chỗ ngồi cận sân khấu với tầm nhìn tối ưu. Bất chấp mức giá cao, cả ba đêm diễn đều cháy vé, trong bối cảnh hệ thống bán vé ghi nhận gần 940.000 lượt truy cập chỉ trong vài giờ đầu mở bán.

Cái kết của siêu concert "trăn khổng lồ" 700 tỷ: Đài Truyền hình Quốc gia ra thông báo quan trọng- Ảnh 4.

Vé concert của Thái Y Lâm đắt như "tôm tươi", mặc cho loạt tranh cãi về concept bị cho là lễ "tế thần"

2 người chuyển khoản hơn 100 triệu đồng mua luôn 200 vé trong fan concert của Hòa Minzy là ai?

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ mới

