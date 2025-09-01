Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồ Ngọc Hà lại có cách rèn con cực hay, tận dụng ngay 1 vật dụng ở vườn: Bảo sao Lisa, Leon đều giỏi giang, ngoan ngoãn thế!

01-09-2025 - 11:26 AM | Sống

Hồ Ngọc Hà lại có cách rèn con cực hay, tận dụng ngay 1 vật dụng ở vườn: Bảo sao Lisa, Leon đều giỏi giang, ngoan ngoãn thế!

Đây là bài học dạy con không hề tốn tiền.

Hồ Ngọc Hà mới đây chia sẻ một khoảnh khắc dạy con khiến nhiều phụ huynh thích thú: cô để con trai tập đi thăng bằng trên một thanh dài được sắp xếp theo hình zigzag, được cố định ngoài vườn. Thanh này có bề ngang nhỏ, nhìn qua chẳng khác nào một “cây cầu tre” thu nhỏ, đòi hỏi người đi phải thật tập trung mới giữ được thăng bằng.

Trong đoạn clip được Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Lisa và Leon khiến nhiều người thích thú khi cùng nhau bước đi. Hai tay của các bé giang ngang, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ hết sức tập trung để giữ thăng bằng.

Hồ Ngọc Hà lại có cách rèn con cực hay, tận dụng ngay 1 vật dụng ở vườn: Bảo sao Lisa, Leon đều giỏi giang, ngoan ngoãn thế!- Ảnh 1.

Trong lúc con bước từng bước chậm rãi, Hồ Ngọc Hà liên tục động viên bình tĩnh, tập trung. Không chỉ là trò chơi vận động, đây thực sự là một “bài học sống” mà cô muốn truyền lại. Trẻ nhỏ khi tập đi trên bề mặt hẹp sẽ phải kiểm soát cơ thể, phối hợp mắt, tay, chân và giữ sự cân bằng. Điều này giúp hệ thần kinh phát triển, tăng khả năng tập trung và rèn luyện tính kiên nhẫn. Điều quý giá hơn, bài học còn mang tính biểu tượng: nếu muốn đi hết đoạn đường, con cần sự bình tĩnh, sự tập trung và cả niềm tin vào bản thân.

Việc nghe mẹ động viên trong lúc thử thách cũng giúp trẻ cảm nhận được sự ủng hộ, từ đó hình thành sự tự tin và bản lĩnh. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, các hoạt động yêu cầu tập trung, phối hợp cơ thể và giữ thăng bằng giúp trẻ rèn khả năng ức chế xung động, trí nhớ làm việc và linh hoạt nhận thức – ba thành tố quan trọng của chức năng điều hành não bộ. Đây chính là nền tảng để trẻ học cách bình tĩnh trước tình huống khó khăn. Trẻ em tham gia các hoạt động vận động đòi hỏi sự tập trung cao (như yoga, đi thăng bằng, thể dục nhịp điệu) có khả năng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong những thử thách xã hội ví dụ khi tranh cãi với bạn bè.

Hồ Ngọc Hà lại có cách rèn con cực hay, tận dụng ngay 1 vật dụng ở vườn: Bảo sao Lisa, Leon đều giỏi giang, ngoan ngoãn thế!- Ảnh 2.

Chú thích ảnh

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà đã rất tinh tế khi biến một hoạt động đơn giản ngoài vườn thành “bài học quản trị cảm xúc” cho con. Đó là cách dạy bằng trải nghiệm, để trẻ vừa rèn sức khỏe thể chất, vừa nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần.

Các con của Hồ Ngọc Hà rất ít tiếp xúc các thiết bị công nghệ, thay vào đó hai bé liên tục có những hoạt động chơi thể thao, tập viết, vẽ tranh... ngoài thời gian đến trường. 

Cô từng chia sẻ những khoảnh khắc các con hào hứng tham gia các hoạt động như bơi lội, chạy nhảy, thậm chí còn bắt chước tư thế yoga của mẹ một cách thuần thục và đáng yêu. 

Chính sự đồng hành của bố mẹ trong hành trình phát triển thể chất ấy đã giúp Lisa và Leon trở nên năng động, mạnh mẽ, không chỉ khỏe về thể chất mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tự tin, điều mà Hồ Ngọc Hà luôn đề cao trong việc nuôi dạy con.

Hồ Ngọc Hà mừng vì con không được đi Mỹ, Thuỵ Điển: Nghe lý do mới thấy cách dạy con khéo léo, thực tế

Theo Hiểu Đan

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang Nổi bật

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa Nổi bật

55 tuổi, có 3 tỷ trong tay nhưng vẫn mất ngủ vì một nỗi lo tài chính dài hạn

55 tuổi, có 3 tỷ trong tay nhưng vẫn mất ngủ vì một nỗi lo tài chính dài hạn

10:59 , 01/09/2025
Sản phụ sinh con ngay tại trạm y tế khi đi nhận quà Quốc khánh, đặt tên Hồ Quốc Khánh

Sản phụ sinh con ngay tại trạm y tế khi đi nhận quà Quốc khánh, đặt tên Hồ Quốc Khánh

10:36 , 01/09/2025
6 cảm giác "kỳ lạ" trên cơ thể, rất có thể là dấu hiệu mắc ung thư mà bạn không hay biết!

6 cảm giác "kỳ lạ" trên cơ thể, rất có thể là dấu hiệu mắc ung thư mà bạn không hay biết!

10:22 , 01/09/2025
View diễu binh choáng ngợp, rợp bóng cờ hoa trên Samsung AI TV màn hình cực đại

View diễu binh choáng ngợp, rợp bóng cờ hoa trên Samsung AI TV màn hình cực đại

10:00 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên