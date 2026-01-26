Mỹ nhân mặt đẹp tỷ lệ kim cương hot nhất hiện nay: Nàng thơ của loạt ca sĩ, khoe giọng gây bất ngờ

Mới đây, đoạn video Go Youn Jung cất giọng trong OST Resident Playbook bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Không cần phô trương hay khoe kỹ thuật, chỉ với vài phân đoạn ngắn, “mỹ nhân mặt đẹp tỷ lệ kim cương” vẫn đủ khiến người xem bất ngờ trước một khía cạnh hoàn toàn mới.

Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất ngày càng chín muồi, Go Youn Jung mới đây còn lần đầu tham gia thể hiện nhạc phim khi góp giọng trong ca khúc A Race thuộc OST Part 10 của bộ phim Resident Playbook - series ngoại truyện nằm trong vũ trụ Hospital Playlist đình đám.

A Race được thể hiện bởi Go Youn Jung, Shin Si Ah, Kang Yoo Seok và Han Ye Ji - bốn diễn viên chính của bộ phim. Việc dàn cast trực tiếp tham gia hát OST được xem là một lựa chọn đặc biệt của ê-kíp sản xuất, giúp ca khúc mang màu sắc gần gũi và chân thực hơn. Thay vì giao phần nhạc cho ca sĩ chuyên nghiệp, câu chuyện của các bác sĩ nội trú được kể lại chính bởi những người hóa thân vào nhân vật, tạo nên sự kết nối cảm xúc rõ rệt với mạch phim.

Trong Resident Playbook, Go Youn Jung vào vai Oh Yi Young - một bác sĩ nội trú trẻ đang loay hoay giữa áp lực nghề nghiệp, trách nhiệm và hành trình trưởng thành. Ca khúc A Race, đúng như tên gọi, mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, nói về việc không ngừng tiến về phía trước dù có mệt mỏi hay chùn bước. Thông điệp ấy được xem như tấm gương phản chiếu trực tiếp hành trình của Oh Yi Young và các đồng nghiệp trong phim.

Go Youn Jung vào vai Oh Yi Young - một bác sĩ nội trú trẻ đang loay hoay giữa áp lực nghề nghiệp (Ảnh: X)

Dù không xuất thân từ lĩnh vực ca hát, Go Youn Jung vẫn để lại dấu ấn nhờ chất giọng mộc, trong và giàu cảm xúc, phù hợp với tinh thần của ca khúc. Trong một chia sẻ hậu trường, nữ diễn viên tiết lộ rằng phần thu âm đã được xử lý khá nhiều ở khâu hậu kỳ, thậm chí đến mức mẹ cô nghe bản OST hoàn chỉnh cũng không nhận ra đó là giọng con gái mình.

Dù không xuất thân từ lĩnh vực ca hát, Go Youn Jung vẫn để lại dấu ấn nhờ chất giọng mộc (Ảnh: tvN)

Sau khi phát hành, A Race nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả yêu phim. Nhiều người nhận xét ca khúc mang lại cảm giác ấm áp, chân thực, như một lời tổng kết nhẹ nhàng cho những nỗ lực, va vấp và quá trình trưởng thành của các bác sĩ nội trú trẻ.

Thực tế, trước khi gây chú ý với màn góp giọng trong OST lần này, Go Youn Jung đã sớm quen mặt với khán giả yêu nhạc thông qua việc xuất hiện trong nhiều MV âm nhạc. Sở hữu gương mặt mang đậm chất điện ảnh, thần thái trong trẻo cùng khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt, cô thường đảm nhận những hình tượng giàu nội tâm, góp phần tạo chiều sâu cho câu chuyện trong từng sản phẩm.

Go Youn Jung đã sớm quen mặt với khán giả yêu nhạc thông qua việc xuất hiện trong nhiều MV âm nhạc (Ảnh: X)

Go Youn Jung từng xuất hiện trong MV Confession của Yook Sung-jae, No.5 của PENOMECO và However của 10CM những ca khúc gây chú ý nhờ màu sắc cảm xúc nhẹ nhàng, giàu chất tự sự. Đáng chú ý, cô còn góp mặt trong MV I Will Give You All của Lee Seung-chul, ca khúc OST nổi bật thuộc dự án webtoon The Legendary Moonlight Sculptor, qua đó tiếp tục mở rộng độ nhận diện với công chúng yêu nhạc.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Go Youn Jung hiện được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Gương mặt có đường nét hài hòa, thường được truyền thông mô tả là đạt tỷ lệ "kim cương", cùng thần thái sang trọng giúp cô sớm trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp quan tâm, trong đó có Chanel và Giorgio Armani.

Go Youn Jung hiện được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc: (Ảnh: X)

Ra mắt với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, Go Youn Jung từng bước xây dựng sự nghiệp thông qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh thuộc các thể loại khác nhau. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như He Is Psychometric (2019), Sweet Home mùa 1 (2020), Law School (2021), Hunt (2022), Alchemy of Souls: Part 2 – Light and Shadow (2022), Moving (2023) và gần đây là Resident Playbook. Những dự án này góp phần giúp cô củng cố vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Hàn.

Về đời tư, Go Youn Jung được biết đến với hình ảnh kín tiếng và ít vướng vào ồn ào (Ảnh: X)

Về đời tư, Go Youn Jung được biết đến với hình ảnh kín tiếng và ít vướng vào ồn ào. Trái với vẻ ngoài sang trọng, có phần lạnh lùng thường thấy trên thảm đỏ, nữ diễn viên ngoài đời được nhận xét là người hướng nội, tính cách trầm và khá dè dặt. Ngoài công việc, cô dành thời gian cho các hoạt động cá nhân như vẽ tranh và rèn luyện thể thao nhằm duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.



