Lý do MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú

Sau thông báo chia tay của VTV, MC Đinh Tiến Dũng lên tiếng về lý do nghỉ dẫn chương trình Ai là triệu phú từ năm 2026. Anh nói có trải nghiệm tuyệt vời khi người ngoại đạo được thử sức làm MC.

"Sau 5 năm, với tôi thế là đủ. Cuộc vui nào cũng nên dừng lại lúc còn đang vui. Thời điểm này với tôi và chương trình là đang vui, vậy thì nên dừng lại. Cũng giống như cách dừng lại Hỏi xoáy đáp xoay cách đây nhiều năm. Đến giờ tôi vẫn cho đó là một quyết định đúng", MC Đinh Tiến Dũng nói.

MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú, người tiếp tục hành trình của anh là biên tập viên Quốc Khánh.

Nửa thập kỷ gắn bó với chương trình, nam MC nói anh có nhiều niềm vui và đi qua không ít gian nan. Chương trình trải qua quãng thời gian cách ly vì COVID-19, người dẫn chương trình phải làm việc với những khán đài trống không suốt cả năm.

Thời gian tới, ngoài tập trung cho công việc tại công ty công nghệ, anh dành thời gian tập trung làm biên kịch. "Thật vui khi được là một phần trong những trải nghiệm cảm xúc của quý vị. Hy vọng nếu có dịp gặp lại, những cảm xúc này của chúng ta sẽ vẫn còn vẹn nguyên", MC chia sẻ.

MC Đinh Tiến Dũng cũng gửi lời cảm ơn khán giả, chúc biên tập viên Quốc Khánh thành công trong chặng đường mới với chương trình. Hàng trăm bình luận của khán giả bày tỏ tiếc nuối khi nam MC không còn đồng hành với Ai là triệu phú . Nhiều người yêu mến MC Đinh Tiến Dũng bởi lối dẫn thông minh, dí dỏm. Anh giữ được tính học thuật của chương trình nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy gần gũi và thoải mái.

Ai là triệu phú lên sóng từ năm 2005, là một trong những chương trình ăn khách nhất của VTV. Chương trình lần lượt được dẫn dắt bởi MC Lại Văn Sâm, MC Phan Đăng và MC Đinh Tiến Dũng, hiện tại là biên tập viên Quốc Khánh.

Công việc chính của Đinh Tiến Dũng là giám đốc sáng tạo ở công ty phần mềm. Đinh Tiến Dũng dẫn Ai là triệu phú từ năm 2021. Anh cũng nổi tiếng khi dẫn dắt những chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, Quyền lực ghế nóng, Nhà sáng chế, Cơ hội cho ai. Anh đảm nhận cả vị trí biên kịch cho chương trình hài Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười .

Là biên kịch chính của Gặp nhau cuối năm , anh đóng góp nhiều vào sự thành công của chương trình, góp phần phản ánh các sự kiện nổi bật trong năm một cách hài hước nhưng cũng đầy sắc bén, thâm thúy.