MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú

Theo thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam (VTV), từ ngày 6/1, MC Đinh Tiến Dũng ngừng dẫn chương trình Ai là triệu phú để tập trung cho những dự định cá nhân.

Fanpage VTV3 nói lời chia tay với người dẫn chương trình gắn bó suốt 5 năm của Ai là triệu phú : "Nửa thập kỷ - một hành trình không quá dài nhưng đủ để lưu lại nhiều dấu ấn khó quên. Sau hành trình gắn bó với khán giả bằng loạt câu hỏi cân não, những giây phút kịch tính và nhiều cuộc đối thoại đầy cảm xúc, chương trình chính thức nói lời chia tay với MC Đinh Tiến Dũng kể từ năm 2026".

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng là biên tập viên Quốc Khánh.

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng ở vị trí này là biên tập viên Quốc Khánh. Mỗi người có phong cách dẫn dắt riêng, mang đến những màu sắc khác nhau cho chương trình. MC Đinh Tiến Dũng gắn bó với Ai là triệu phú từ năm 2021 - thời điểm chương trình phát sóng với bộ nhận diện thương hiệu mới. Anh được yêu thích nhờ lối dẫn hóm hỉnh, tạo không khí vui vẻ cho người chơi.

Sau khi MC Lại Văn Sâm rời Ai là triệu phú , MC Đinh Tiến Dũng cùng MC Phan Đăng casting vị trí này. Kết quả, Phan Đăng là người được chọn. Đến năm 2021, MC Đinh Tiến Dũng được đạo diễn Diệp Chi mời dẫn Ai là triệu phú mà không cần casting.

Đinh Tiến Dũng là gương mặt không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Anh từng kết hợp với NSND Xuân Bắc trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, tham gia một số game show như Nhà sáng chế, Quyền lực ghế nóng. MC Đinh Tiến Dũng từng viết kịch bản cho Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.

MC Đinh Tiến Dũng còn được biết đến với tên gọi thân mật là Cù Trọng Xoay.

MC mới của Ai là triệu phú cũng nổi tiếng với những chương trình thể thao. Biên tập viên Quốc Khánh sinh năm 1979, tham gia sản xuất nhiều chương trình nổi tiếng như Chuyển động 24h, Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Cuộc hẹn cuối tuần. Anh ghi dấu ấn lớn nhất với Giờ vàng thể thao. Đây là chương trình có tính chính luận, nội dung hàm chứa chuyên môn cao, nằm trong top những chương trình truyền hình thể thao hấp dẫn, được yêu thích và có tỉ lệ người xem cao nhất trên sóng truyền hình quốc gia.

Giữa năm 2025, Quốc Khánh chia tay các chương trình thể thao, đảm nhận vị trí Phó giám đốc VTV Digital.

Biên tập viên Quốc Khánh hứa hẹn mang đến một màu sắc mới mẻ, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của Ai là triệu phú - game show đã bước sang năm thứ 20 tại Việt Nam.