Cơn sốt quả lạ Chupa Chupa "vỏ dừa, ruột xoài, mùi hồng treo gió" đang khiến dân tình rần rần săn lùng

Dạo gần đây, nếu lướt các nền tảng mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đoạn clip triệu view về một loại quả có cái tên nghe rất kêu: Chupa Chupa (hay còn được gọi là xoài thân gỗ). Giữa lúc các loại trái cây nội địa đang vào mùa, sự xuất hiện của một "tân binh" ngoại nhập từ vùng Trung và Nam Mỹ, phổ biến tại Indonesia hay Philippines, đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ. Người ta tò mò không chỉ vì cái tên giống kẹo mút mà còn vì những lời review đầy mâu thuẫn nhưng cũng cực kỳ kích thích vị giác của các "chiến thần" review.

Ngoại hình "thô kệch" như quả dừa khô nhưng bên trong lại là một bầu trời rực rỡ

Nhìn từ bên ngoài, Chupa Chupa chắc chắn sẽ không nằm trong danh sách những loại quả đẹp mã. Theo chia sẻ của TikToker Vy Cát Lai, "giao diện" của em nó trông khá sần sùi, vỏ cứng và khô giống như một trái dừa khô nhỏ hoặc quả sapoche. Vỏ dày, dai và có những sớ gỗ li ti khiến người lần đầu chạm vào cảm thấy hơi thô ráp.

Thậm chí, TikToker Hiển Ở Nhà còn hài hước so sánh việc lột vỏ quả này chẳng khác nào đang "cạp" một trái dừa vì lớp xơ dày đặc. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài "khắc khổ" ấy, khi bổ ra, Chupa Chupa lại khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Lớp thịt bên trong có màu cam san hô rực rỡ, đậm đà và mọng nước. Màu sắc này đẹp đến mức chỉ cần nhìn qua ống kính camera thôi cũng đủ khiến người xem cảm thấy "rất đã" và muốn nếm thử ngay lập tức.

Hương vị gây tranh cãi: Là hồng treo gió, xoài chín hay bơ sáp?

Điều khiến Chupa Chupa trở thành chủ đề bàn tán xôn xao chính là hương vị "đa nhân cách" của nó. Vy Cát Lai không ngớt lời khen ngợi mùi thơm nồng nàn của loại quả này. Cô cho biết hương thơm của nó mạnh gấp 2-3 lần quả hồng chín ở Việt Nam, nhưng không phải là mùi hồng tươi mà là mùi hồng treo gió, ngọt thanh và đậm đặc. Khi ăn, cảm giác thịt quả mềm mượt như xoài, mọng nước và có những sợi xơ kéo dài rất thú vị. Vị ngọt của nó không hề gắt hay chua như xoài Việt mà là một kiểu ngọt thanh, ngậy ngậy rất riêng. Thậm chí, sức hút của mùi hương này mạnh đến nỗi đám ruồi xung quanh cũng phải "bu lại" vì quá thơm.

Trong khi đó, ở một góc nhìn khác, TikToker Hiển Ở Nhà lại mang đến một trải nghiệm thực tế và "đời" hơn. Anh cảm nhận Chupa Chupa có mùi vị là sự pha trộn giữa bơ chín và xoài già. Theo anh, nếu bạn lấy thịt bơ chín trộn với xoài rồi thưởng thức thì hương vị sẽ y chang như vậy. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất mà anh chàng này chỉ ra chính là lớp xơ. "Ăn mà tưởng như đang trộn bông gòn vậy đó mọi người, xơ dính đầy răng luôn", anh hài hước chia sẻ. Có vẻ như tùy vào độ chín của quả mà người ăn sẽ cảm nhận được độ mềm mượt hay độ xơ khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng công nhận màu sắc của nó cực kỳ bắt mắt.

"Cực phẩm" hay chỉ là trải nghiệm lạ miệng cho biết với đời?

Dù có những ý kiến trái chiều về độ xơ hay hương vị, không thể phủ nhận Chupa Chupa đang là món "quà vặt" xa xỉ được nhiều người săn đón. Ở nước ngoài, loại quả này thường mọc trên các thân cây lớn, khi chín rụng đầy gốc và được người dân địa phương rất ưa chuộng. Khi về đến Việt Nam qua đường xách tay hoặc nhập khẩu nhỏ lẻ, giá của nó không hề rẻ, nhưng hội sành ăn vẫn sẵn sàng rút hầu bao để mục sở thị "vị hồng treo gió trong hình hài quả xoài". Một quả Chupa Chupa thường có khoảng 5 hạt khá to, phần thịt không quá nhiều vì bị hạt và vỏ chiếm diện tích lớn. "Chắc phải ăn 10 quả mới thấy no", một reviewer hóm hỉnh nhận xét.

Cơn sốt Chupa Chupa một lần nữa cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc lăng xê những điều mới mẻ. Nó không chỉ đơn thuần là một loại trái cây, mà là một trải nghiệm về vị giác, một chủ đề để mọi người cùng bàn tán và chia sẻ. Nếu bạn là một người yêu thích những hương vị lạ, thích cảm giác khám phá một loại quả "vỏ một đằng ruột một nẻo" và không ngại việc phải... xỉa răng sau khi ăn vì quá nhiều xơ, thì Chupa Chupa chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua trong danh sách "must-try" mùa này. Còn nếu bạn thuộc team "ăn chắc mặc bền", thích sự mượt mà của những quả xoài cát Hòa Lộc hay hồng giòn Đà Lạt, có lẽ hãy cứ đứng ngoài quan sát dân tình rần rần cho vui cũng là một trải nghiệm thú vị rồi!