Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiếu PC và Khoa Pug bị mạo danh để lừa đảo, người dân cẩn thận mất tiền oan

07-01-2026 - 20:09 PM | Sống

Bằng cách sử dụng công nghệ Deepfake để mạo danh chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) và Youtuber Khoa Pug nhằm phát tán thông tin sai sự thật và phần mềm độc hại.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các video từ những tài khoản giả mạo. Nội dung các video này được cắt ghép tinh vi, hiển thị hình ảnh Khoa Pug than thở về việc "mất 800 triệu", kèm theo các logo của trang web cờ bạc, cá cược. Nguy hiểm hơn, kẻ gian đã sử dụng công nghệ Deepfake AI để tạo ra hình ảnh và giọng nói giả mạo của chuyên gia Hiếu PC, xuất hiện như một người "cứu giúp".

Đây là hành vi mạo danh trắng trợn nhằm lợi dụng uy tín của người nổi tiếng để dẫn dụ người dùng tải xuống các phần mềm không rõ nguồn gốc, lừa đảo.

Kẻ gian lợi dụng công nghệ Deepfake AI để mạo danh Khoa Pug, Hiếu PC nhằm lừa đảo

Trước đó, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã gặp phải tình trạng bị mạo danh để lừa đảo. Đạo diễn Lý Hải và ca sỹ Khắc Việt, cũng bị mạo danh lợi dụng hình ảnh lồng ghép vào các thông tin xấu độc, quảng cáo dịch vụ trái phép và lan truyền thông tin giả. Bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các đoạn video có thể giả mạo từ gương mặt tới giọng nói khiến người xem không thể phân biệt. Chỉ vài thao tác, vài câu lệnh là từ hình ảnh cũ đã biến thành đoạn video với nội dung bị xuyên tạc.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã gặp phải vấn đề bị mạo danh bởi Deepfake AI

Theo trang Chongluadao.vn, người dùng cần nắm vững nguyên tắc bảo mật cơ bản: Không có bất kỳ chuyên gia an ninh mạng hay người nổi tiếng uy tín nào lại yêu cầu cộng đồng cài đặt các phần mềm lạ để "kiếm tiền" hay "nhận thưởng". Việc làm theo các hướng dẫn trong video giả mạo này sẽ dẫn đến nguy cơ rất cao bị nhiễm mã độc, mất thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Hành động nên làm ngay lập tức để ngăn chặn lừa đảo:

- BÁO CÁO (REPORT): Khi phát hiện các tài khoản giả mạo, hãy thực hiện báo cáo với Facebook về hành vi "Giả mạo người khác".

- KHÔNG TƯƠNG TÁC: Việc like, share hoặc comment vào các bài viết này vô tình giúp thuật toán của Facebook lan truyền thông tin sai sự thật đến nhiều người hơn.


Theo Khả Văn

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt Nổi bật

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ Nổi bật

STK Techcombank của người phụ nữ SN 1979 nhận 1 tỷ đồng từ tài khoản không xác định: Công an khẩn trương phối hợp với ngân hàng xác minh

STK Techcombank của người phụ nữ SN 1979 nhận 1 tỷ đồng từ tài khoản không xác định: Công an khẩn trương phối hợp với ngân hàng xác minh

20:01 , 07/01/2026
Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên dao nhà bếp

Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên dao nhà bếp

19:49 , 07/01/2026
Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy, khói bốc cao hàng chục mét

Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy, khói bốc cao hàng chục mét

19:45 , 07/01/2026
Theo dõi 17.000 gia đình: Người chăm sóc này giúp trẻ thông minh hơn, IQ cao hơn, nhưng đó không phải là mẹ

Theo dõi 17.000 gia đình: Người chăm sóc này giúp trẻ thông minh hơn, IQ cao hơn, nhưng đó không phải là mẹ

19:40 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên