Nhiều người đồng loạt xóa avatar Facebook, Hiếu PC cảnh báo nguy cơ bị khóa tài khoản, hacker nhắm tới

Nhiều fanpage lớn ở Việt Nam đã gỡ ảnh đại diện từ sáng 3/1. Ảnh chụp màn hình

Sáng nay (3/1), nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ xóa ảnh đại diện hoặc để ảnh trống. Lý do đưa ra là để "tránh bị hack nick". Một số còn cho rằng hacker có thể lợi dụng ảnh đại diện để tạo ra các tài khoản giả, khai thác dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, có một số lại cho rằng do thấy nhiều fanpage với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi, đồng loạt gỡ avatar và cover, với lý do bảo mật, nên họ cũng làm theo.

Thực tế là sáng nay, nhiều fanpage Facebook lớn ở Việt Nam như VTV3, VTV24, Theanh28 Entertainment... đều đã gỡ ảnh toàn bộ đại diện. Một số quản trị viên fanpage giải thích rằng việc gỡ ảnh đại diện chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để tấn công, cũng như báo cáo giả mạo hoặc thậm chí chiếm quyền kiểm soát trang.

Người dùng Facebook có nên xóa avatar?

Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, đây là thông tin không chính xác. Vị chuyên gia này cho rằng, người dùng thông thường không nên xóa ảnh đại diện ở tài khoản Facebook cá nhân. Bởi việc dùng avatar rõ ràng và không vi phạm bản quyền sẽ giúp tài khoản Facebook trông "đáng tin cậy" hơn trong mắt hệ thống, đồng thời hạn chế được nguy cơ bị đánh giá nhầm là nick ảo. Việc này cũng làm giảm nguy cơ bị khóa tài khoản hoặc bị hacker nhắm tới.

Theo chuyên gia Hiếu PC, không có chuyện đang dùng Facebook bình thường lại bị report hàng loạt nếu không có lý do cụ thể. Thực tế, những chiến dịch report thường có chủ đích như tống tiền/bán dịch vụ "khôi phục - bảo kê page", chơi xấu đối thủ, thậm chí là "phá cho vui". Do đó, người dùng Facebook thông thường không cần quá lo lắng vì tỷ lệ bị report rất thấp.

Ông Ngô Minh Hiếu cho hay, các fanpage lớn mới là nhóm sẽ trở thành mục tiêu tấn công, vì có giá trị thương mại cũng như mức độ ảnh hướng lớn. Chính vì vậy, chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, các fanpage mới cân nhắc tới việc ẩn hoặc xóa avatar. Ngoài ra, với những người bán hàng trên Facebook, chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo nên lưu sẵn những thông tin quan trọng như UID, link, tên page, và số lần cảnh báo đã nhận để chủ động xử lý khi xảy ra sự cố.

Khuyến nghị của dự án Chống Lừa Đảo trước thông tin xóa avatar Facebook để tránh bị hack nick. Ảnh: Chongluadao

Chuyên gia Hiếu PC nhận định, việc ẩn hay xóa avatar không phải là giải pháp triệt để giúp bảo vệ tài khoản. Bởi thực tế trong nhiều trường hợp, Facebook cũng áp dụng cơ chế gỡ ảnh trước và cho phép kháng nghị sau để hạn chế rủi ro về pháp lý. Hơn nữa, việc ảnh đại diện hoặc ảnh bìa bị gỡ cũng không đồng nghĩa với việc tài khoản bị hack. Do đó, người dùng thông thường không cần hoang mang, vì phần lớn những trường hợp bị report (báo cáo) đều xuất phát từ mâu thuẫn hoặc là hành vi tấn công có chủ đích.

"Nói thật thì mình cũng bị report ảnh, nội dung trên Facebook suốt nhưng không sao đâu mọi người ơi. Đầu tuần sau, sau nghỉ lễ, Meta làm việc lại thì đâu lại vào đó thôi. Không việc gì phải hoang mang cả!", Hiếu PC chia sẻ thêm.