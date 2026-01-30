Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dùng có nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân, bị lợi dụng vào các hành vi lừa đảo khác hoặc đánh cắp tài khoản ngân hàng khi rơi vào bẫy dưới đây.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên Công ty TikTok để thực hiện thủ đoạn “tặng quà – thực hiện nhiệm vụ” qua mạng xã hội

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng số điện thoại lạ, gọi điện cho người dân tự xưng là nhân viên TikTok, thông báo người nghe là khách hàng may mắn vừa được lựa chọn ngẫu nhiên để nhận quà tri ân từ công ty nhân dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm hoặc chương trình quảng bá. Đối tượng khẳng định đây là chương trình quà tặng hoàn toàn miễn phí, người nhận không cần thanh toán tiền hàng mà chỉ cần đóng khoản phí vận chuyển nhỏ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng đề nghị nạn nhân kết bạn Zalo với tài khoản được giới thiệu là "Công ty TikTok" nhằm hoàn tất thủ tục nhận quà. Sau khi kết bạn, đối tượng sẽ nhắn tin yêu cầu nạn nhân cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, đồng thời gửi đường link hoặc mã QR yêu cầu quét để xác nhận thông tin hoặc chuyển khoản phí vận chuyển. Nhiều trường hợp, đối tượng còn tạo lập các website giả mạo với giao diện giống hệt website chính thức nhằm lừa người dùng đăng nhập và khai báo thông tin cá nhân.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền phí vận chuyển hoặc cung cấp thông tin cá nhân, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản Zalo hoặc ngắt kết nối trên mạng xã hội. Nạn nhân không nhận được bất kỳ món quà nào như đã hứa, đồng thời có nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân, bị lợi dụng vào các hành vi lừa đảo khác hoặc đánh cắp tài khoản ngân hàng.

Công an cảnh báo người dân không cung cấp các thông tin sau qua Zalo - Ảnh 1.

Thậm chí, một số đối tượng còn tiếp tục dẫn dụ nạn nhân vào các nhóm kín trên mạng xã hội như Zalo, Telegram với lời hứa nhận nhiều phần quà hơn nếu tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ like, share video hoặc chuyển thêm tiền để duy trì quyền lợi. Thực chất đây là chiêu trò nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời biến nạn nhân thành công cụ lừa đảo kéo thêm người khác tham gia.

Thủ đoạn lừa đảo này có những dấu hiệu đặc trưng mà người dân cần nhận diện như:

- Cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng nhân viên TikTok;

- Thông báo trúng thưởng giá trị lớn nhưng yêu cầu chuyển phí vận chuyển;

- Yêu cầu kết bạn Zalo hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc;

- Đề nghị cung cấp các thông tin nhạy cảm như mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi thông báo trúng thưởng từ người lạ. Người dân cần kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức, không cung cấp thông tin cá nhân, không quét mã QR hay truy cập các link lạ do người không quen biết gửi đến. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh rõ nguồn gốc và tính minh bạch của chương trình.

Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an địa phương nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời. Việc tỉnh táo, chủ động phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân và người thân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh

