Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội

30-01-2026 - 14:50 PM | Sống

Đây vốn không phải là thói quen của nhiều người nhưng khi đến Nha Trang, họ lại làm điều này rất thường xuyên.

Việt Nam vốn nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên đa dạng từ những đỉnh núi mờ sương phía Bắc đến những cánh đồng xanh ngắt miền Tây hay những bờ biển trải dài tít tắp ở dải đất miền Trung. Thế nhưng ngoài việc ngắm nhìn cảnh đẹp sự kết nối giữa con người và không gian sống tại mỗi thành phố lại mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có những thói quen mà nhiều người cho là khó thực hiện tại Việt Nam như việc bỏ qua phương tiện cá nhân để đi bộ hàng cây số lại bỗng chốc trở nên khả thi khi đặt chân đến Nha Trang.

Lý do đơn giản nhất khiến việc đi bộ ở Nha Trang trở nên dễ dàng chính là sự khác biệt về không gian sống. Nếu như ở Thành phố Hồ Chí Minh người dân luôn phải đối mặt với cảnh xe cộ tấp nập khói bụi và cái nắng gắt, khiến không thể đi bộ thường xuyên thì Nha Trang lại mang đến một cảm giác hoàn toàn ngược lại. Thành phố này sở hữu những con đường rợp bóng cây xanh kết hợp với làn gió biển mát rượi thổi vào liên tục giúp điều hòa nhiệt độ tự nhiên.

Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội- Ảnh 1.
Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội- Ảnh 2.

Nhịp sống ở Nha Trang có lẽ mang đến cảm giác thư thái hơn so với các thành phố khác

Nhịp sống ở Nha Trang cũng không quá hối hả giúp du khách có đủ không gian để hít thở và quan sát xung quanh. Việc đi bộ quanh thành phố hay ghé vào một trung tâm thương mại rồi thong dong dạo phố cho đến khi chán mới về đã trở thành một kiểu "chill" rất riêng mà chỉ nơi này mới có.

Đơn cử như trong một bài đăng của du khách khi đến Nha Trang, cô chia sẻ: “Tôi rất thích đi bộ, tôi sẽ đi bộ mọi cơ hội có thể nhưng đó giờ toàn làm z khi đi du lịch nước ngoài thôi. Ở Đà Nẵng từ nhà ra biển chưa tới 500m, tôi cũng chưa từng đi vì cảm giác không có đúng với tôi. Ở Sài Gòn lại càng không vì quá nhiều khói bụi và nắng.

Nhưng ở Nha Trang là, có khi tôi bắt Grab tới Vincom xong tôi đi bộ quanh cái thành phố rồi nào chán tôi đi về luôn á.”

Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội- Ảnh 3.

Nhiều du khách đến Nha Trang đều rất thích đi bộ ngắm nhìn phố phường

Không chỉ có du khách trên ngay cả những người khác khi ghé thăm hoặc sinh sống tại đây cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với thói quen kỳ lạ này. Nhiều người thừa nhận rằng ở Nha Trang đi bộ mang lại một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Có bạn chia sẻ rằng khi đi du lịch ở đây dù chỉ là đi mua ly trà sữa gần khách sạn họ cũng ưu tiên đi bộ thay vì bắt xe vì không gian quá thoải mái chứ không nhất thiết phải ra sát biển mới thấy thích: “Ê đúng nha ở Nha Trang đi bộ chill kiểu gì í không diễn tả được. Đi du lịch ở Nha Trang đi gần gần mua trà sữa từ khách sạn mình cũng đi bộ chứ không phải đi bộ ở biển mới chill”.

Một ý kiến khác cho rằng do đường phố ở Nha Trang khá sạch nhiều cây xanh và quy mô thành phố không quá lớn nên việc đi dạo ngắm phố phường là một trải nghiệm cực kỳ thư giãn. Thậm chí có những người sẵn sàng đi một lèo từ cầu Trần Phú ra tận khu vực sân bay cũ rồi mới vòng về nếu mỏi chân thì chỉ cần tấp vào một ghế đá công viên hoặc ngồi nghỉ ngay trên bãi cát. Đặc biệt có trường hợp người dùng chia sẻ sau khi sống ở Nha Trang rằng: “Thật sự sống ở Nha Trang 3 tháng số bước tôi đi bộ bằng 8 năm trước đây ở Hà Nội quá. Ngày cuối tuần nào cũng quất 30.000 bước”.

Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội- Ảnh 4.
Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội- Ảnh 5.
Ở Nha Trang 3 tháng đi bộ bằng 8 năm ở Hà Nội- Ảnh 6.

Nhiều du khách rất yêu thích nhịp sống ở Nha Trang

Có thể thấy Nha Trang đã thành công trong việc tạo ra một môi trường mà ở đó con người tự nguyện rời bỏ phương tiện cá nhân để kết nối với đường phố bằng đôi chân của mình. Đó là minh chứng rõ nhất cho một đô thị bền vững nơi hạ tầng và thiên nhiên hòa quyện để phục vụ sức khỏe và cảm xúc của con người.

Ảnh: Viết Thanh, Huyền Trang, @changthepolarbear

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

