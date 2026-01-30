Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh trường Mầm non công lập mới toanh, vừa đi vào hoạt động năm học này, phụ huynh nhìn ảnh xuýt xoa: Sao mà XỊN THẾ!

30-01-2026

Ngôi trường này có không gian vui chơi trải nghiệm ngoài trời để trẻ được hòa mình với thiên nhiên như sân bóng đá mini, bóng rổ, khu vui phát triển vận động, không gian thư giãn xanh…

Năm học 2025-2026, Hà Nội có thêm hàng chục ngôi trường mới, bao gồm cả công lập và tư thục. Một trong số đó là trường Mầm non Hoàng Tăng Bí, Ngôi trường công lập này được thành lập vào ngày 24/03/2025 và chính thức đi vào hoạt động ngày 22/08/2025.

Trường được xây dựng trên Tổ dân phố Tân Xuân 1, phường Đông Ngạc với tổng diện tích 7.538m2. Khung cảnh sư phạm của trường thiết kế theo hướng hiện đại, khang trang sạch đẹp, sắp xếp khoa học từ các phòng ban, lớp học đến khu vực chơi của trẻ với thiết kế hơn 28 phòng học thông minh và các phòng chức năng được thiết kế độc đáo theo mô hình giáo dục tiên tiến, phong cách hiện đại, đồ dùng trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại phù hợp với sự phát triển của trẻ như phòng tiếng Anh, sáng tạo nghệ thuật, tin học, rạp chiếu phim, thư viện, giáo dục thể chất…).

Một số hình ảnh về trường

Ngoài ra trường còn có không gian vui chơi trải nghiệm ngoài trời để trẻ được hòa mình với thiên nhiên như sân bóng đá mini, bóng rổ, khu vui phát triển vận động, không gian thư giãn xanh….. Đồ dùng, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ đắc lực cho việc dạy và học nhằm phát triển tốt nhất cho trẻ.

Nhà trường cũng có một hệ thống bếp ăn một chiều rộng hơn 300m2 với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng của trẻ, luôn đảm bảo về số lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm và có 01 phòng y tế để chăm sóc sức khỏe cho học sinh, được trang bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị và danh mục thuốc tối thiểu.

Được biết, năm học này, trường Mầm non Hoàng Tăng Bí tuyển sinh ở tổ dân phố Tân Xuân 1, 2, 3, 4, 5; nhà trẻ: 40 học sinh; mẫu giáo bé: 50 học sinh; mẫu giáo nhỡ: 50 học sinh và mẫu giáo lớn: 60 học sinh.

Năm học 2025 - 2026, khu vực Bắc Từ Liêm có thêm 4 trường mầm non công lập mới. Ngoài trường Mầm non Hoàng Tăng Bí còn có các trường: Mầm non Đức Thắng, Mầm non Tân Phong và Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai.

Phát hiện 1 đại gia dùng 83 tấn vàng vay thế chấp hơn 74.000 tỷ đồng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phanh phui chiêu thức lừa đảo tinh vi

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

