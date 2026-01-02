Người "đứng sau" nhiều đám cưới thiếu gia, ái nữ, đại gia miền Tây tiết lộ đẳng cấp thật sự của những hôn lễ choáng ngợp MXH

Những năm gần đây, đám cưới Việt chứng kiến một sự chuyển mình rõ rệt. Không còn đơn thuần là một buổi tiệc với MC đọc lời dẫn theo timeline quen thuộc, nhiều lễ cưới gây chú ý trên mạng xã hội bởi cách kể chuyện tinh tế, giàu cảm xúc, đặc biệt là ở những đám cưới có yếu tố văn hóa, gia đình hoặc xuyên biên giới.

Từ lễ cưới đại gia Bình Phước với phần gia tiên được chia sẻ rộng rãi vì sự trang trọng và chừng mực; lễ gia tiên trong một đám cưới tại Biên Hòa được nhận xét là "xem mà mê" vì cách dẫn dắt khéo léo; cho đến những đám cưới gia đình danh giá như "thiếu gia vựa gạo miền Tây", nơi từng chi tiết đều được cân nhắc để không phô trương nhưng vẫn đủ chiều sâu… tất cả cho thấy một nhu cầu mới đang hình thành: đám cưới hiện đại cần người dẫn dắt cảm xúc, chứ không chỉ người dẫn chương trình.

Trong bối cảnh đó, khái niệm Wedding Host được nhắc đến ngày càng nhiều. MC Nguyễn Trọng Hữu là một trong những người theo đuổi vai trò này một cách rõ ràng, nhất quán với nhiều đám cưới có tiếng khu vực miền Nam, miền Tây.

MC Nguyễn Trọng Hữu tại lễ Gia tiên nhà gái ở Biên Hòa

Vì sao các đám cưới hiện đại cần 1 Wedding Host?

Trọng Hữu gọi công việc của mình là người kể câu chuyện tình yêu chứ không chỉ là MC tiệc cưới đơn thuần. Nói về sự khác biệt, Trọng Hữu khẳng định Wedding Host không đơn thuần là người dẫn timeline.

"Nếu MC cưới tập trung vào việc dẫn đúng kịch bản, thì Wedding Host tập trung vào kể đúng câu chuyện, chạm đúng cảm xúc và giữ trọn tinh thần tình yêu của cặp đôi".

Để làm được điều đó, theo anh, một Wedding Host giỏi cần hội tụ bốn yếu tố: kỹ năng chuyên môn, tư duy storytelling, trí tuệ cảm xúc và đạo đức nghề.

Khi được hỏi đâu là yếu tố quyết định đẳng cấp của một đám cưới, Trọng Hữu không ngần ngại thẳng thắn: "Đẳng cấp của đám cưới không nằm ở ngân sách, mà ở chiều sâu cảm xúc. Ngân sách có thể tạo sự hoành tráng, ý tưởng mang lại dấu ấn, nhưng chỉ có cảm xúc mới khiến một đám cưới trở nên đáng nhớ thật sự".

MC Trọng Hữu - founder Cộng đồng Wedding Host, người thành công với hơn 500 đám cưới lớn nhỏ

Lễ gia tiên, phần "khó nhất" nhưng cũng là linh hồn đám cưới

Phần lễ gia tiên trong đám cưới Việt không chỉ là một nghi thức bắt buộc, mà còn là "khoảnh khắc gốc rễ" thể hiện rõ nhất nền nếp, văn hóa và khí chất của mỗi gia đình, đặc biệt là nhà gái. Từ cách bày biện bàn thờ, sắp xếp tráp lễ, vị trí ngồi của hai họ đến trình tự thắp hương, dâng trà, ra mắt, tất cả đều phản ánh sự tôn kính tổ tiên và phép tắc gia phong được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Một lễ gia tiên được tổ chức chỉn chu, đúng mực không cần phô trương nhưng đủ để người ngoài nhìn vào hiểu: gia đình này coi trọng cội nguồn, biết giữ lễ và biết dạy con. Với nhiều gia đình, đó cũng là cách âm thầm "khoe" văn hóa, không bằng lời nói mà bằng từng chi tiết nhỏ trong cách làm lễ.

Trọng Hữu luôn chọn áo dài cho buổi dẫn lễ gia tiên - đây được xem là ngày vô cùng quan trọng trong 1 đám cưới

Trong rất nhiều đám cưới mà Trọng Hữu tham gia, phần lễ gia tiên luôn được anh nhắc đến như một "điểm rơi cảm xúc" đặc biệt. Đây cũng là phần dễ gây tranh cãi nhất nếu người dẫn dắt thiếu tinh tế.

"Lễ gia tiên không cần ồn ào, cũng không cần làm cho thật bi lụy. Điều quan trọng là dẫn sao cho đúng tinh thần gia đình, đúng văn hóa và để cảm xúc tự chảy".

Theo anh, vai trò của Wedding Host ở đây không phải là nói hay, mà là biết tiết chế, biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên mở lời để kết nối hai họ, cô dâu chú rể và cả khách mời.

Trò chơi đám cưới: Vui duyên hay phản cảm chỉ cách nhau một ranh giới

Những năm gần đây, phần trò chơi trong đám cưới ngày càng được chú ý, nhưng cũng không ít lần gây tranh cãi vì sự quá đà. Với người làm nghề lâu năm, Trọng Hữu cho rằng đây là "con dao hai lưỡi".

"Một trò chơi hay không nằm ở việc gây cười bằng mọi giá, mà ở khả năng tạo niềm vui một cách duyên dáng, tinh tế và đúng bối cảnh".

Nếu phần lễ gia tiên trang trọng, là điểm khởi đầu của 1 đám cưới thì phần trò chơi trong tiệc cưới cũng đòi hỏi sự thông minh, khéo léo và tinh tế của 1 MC có EQ cao

Anh nhấn mạnh, Wedding Host phải hiểu rất rõ ranh giới giữa hài hước và kém duyên, tuyệt đối tránh đặt cô dâu chú rể vào những tình huống khó xử hoặc làm mất đi sự trang trọng của buổi lễ.

"Trò chơi nên hướng đến việc kết nối cảm xúc, tạo kỷ niệm đẹp. Để khi nhìn lại, cặp đôi cảm thấy hạnh phúc vì đã được vui, chứ không phải 'toát mồ hôi' vì bị trêu quá đà".

Chính vì thế trong hơn 500 đám cưới lớn nhỏ từng tham gia Trọng Hữu thường lên kịch bản phần trò chơi giúp cô dâu chú rể thấy hứng thú, thoải mái và chắc chắn khoảnh khắc trong ngày trọng đại đều là vui vẻ, có thể mang lại tiếng cười cho khác mời từ già trẻ, lớn bé.

Xu hướng cưới 2026: ít phô trương, nhiều chiều sâu

Từ trải nghiệm đứng giữa hàng trăm đám cưới mỗi năm, Trọng Hữu nhìn thấy rõ sự dịch chuyển của ngành cưới trong thời gian tới: "Tôi tin xu hướng cưới 2026 sẽ chuyển từ 'phô trương' sang 'chạm cảm xúc'".

"Đám cưới tương lai không cần làm lớn, mà cần làm đúng và làm sâu", anh chàng chuyên kể câu chuyện tình yêu nhận định.

Theo anh, những đám cưới rập khuôn, kịch bản dài nhưng nông về cảm xúc, hay các trò chơi ồn ào, dễ phản cảm đang dần biến mất. Thay vào đó là những lễ cưới được cá nhân hóa cao, nơi mỗi cặp đôi có một câu chuyện riêng và được kể theo cách phù hợp nhất.

Theo anh, một lễ cưới đẳng cấp không phải là lễ cưới khiến người ta trầm trồ ngay lúc đó, mà là lễ cưới khiến người ta rung động và còn nhớ rất lâu sau này.

Trong bối cảnh đám cưới Việt ngày càng đề cao trải nghiệm và chiều sâu, vai trò của Wedding Host – người kể chuyện hạnh phúc đang dần trở thành một phần không thể thiếu, như một cách để giữ trọn ý nghĩa thiêng liêng của ngày cưới giữa rất nhiều thay đổi của thời đại. Chi phí cho vị trí này trong 1 đám cưới cũng không hề cao, quan trọng hơn cả, xuyên suốt các phần lễ nghi, cô dâu chú rể cùng 2 họ sẽ hạn chế được tối đa những thiếu sót và tận hưởng ngày vui trong tâm thế thoải mái nhất.

